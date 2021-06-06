Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки
Life Сьогодні зібрали для журналістів найкращі привітання і побажання з професійним святом
День журналіста в Україні відзначають сьогодні, 6 червня. Це головне професійне свято для працівників масмедіа, журналістів, кореспондентів і репортерів.
Крім 6 червня, у представників засобів масової інформації є ще кілька важливих дат: Всесвітній день свободи преси – 3 травня, Міжнародний день солідарності журналістів – 8 вересня, День україномовної преси – 12 листопада, День працівників радіо, телебачення і зв'язку України – 16 листопада.
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Ми підготували оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста-2021: вірші, листівки і картинки.
Дорогие наши журналисты!
Дерзновенных вам желаем мыслей,
Лишь крылатых и поярче слов,
Чтоб от скуки публика не кисла,
А питала к вам всегда любовь.
День журналіста: привітання у віршах
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно,
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Правда путь нелегкий освещает,
Как маяк идущим кораблям.
Побажання на День журналіста
С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.
Оригінальні привітання з Днем журналіста
Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
Смішні привітання з Днем журналіста
Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодится, журналист:
Узнать о том, чего не ожидали.
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