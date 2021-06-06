Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Life Сьогодні зібрали для журналістів найкращі привітання і побажання з професійним святом

Привітання з Днем журналіста Фото: Depositphotos

День журналіста в Україні відзначають сьогодні, 6 червня. Це головне професійне свято для працівників масмедіа, журналістів, кореспондентів і репортерів.

Крім 6 червня, у представників засобів масової інформації є ще кілька важливих дат: Всесвітній день свободи преси – 3 травня, Міжнародний день солідарності журналістів – 8 вересня, День україномовної преси – 12 листопада, День працівників радіо, телебачення і зв'язку України – 16 листопада.

Читайте також: Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

Ми підготували оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста-2021: вірші, листівки і картинки.

Привітання з Днем журналіста

Дорогие наши журналисты!

Дерзновенных вам желаем мыслей,

Лишь крылатых и поярче слов,

Чтоб от скуки публика не кисла,

А питала к вам всегда любовь.

Привітання с Днем журналіста 2019 Фото: Pixabay

День журналіста: привітання у віршах

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно,

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Правда путь нелегкий освещает,

Как маяк идущим кораблям.

Привітання з Днем журналіста Фото: Pixabay

Побажання на День журналіста

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост —

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

Привітання з Днем журналіста Фото: Pixabay

Оригінальні привітання з Днем журналіста

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Привітання з Днем журналіста Фото: Pixabay

Смішні привітання з Днем журналіста

Желаю больше сплетен и интриг,

Скандалов и взрывных материалов.

Твой труд нам пригодится, журналист:

Узнать о том, чего не ожидали.

Привітання з днем журналіста Фото: Pixabay

Дивіться відео про українського ведучого, журналіста-криміналіста Костянтина Стогнія:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися