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Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 07:45

Life Сьогодні зібрали для журналістів найкращі привітання і побажання з професійним святом

Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста
Фото: Depositphotos

День журналіста в Україні відзначають сьогодні, 6 червня. Це головне професійне свято для працівників масмедіа, журналістів, кореспондентів і репортерів.

Крім 6 червня, у представників засобів масової інформації є ще кілька важливих дат: Всесвітній день свободи преси – 3 травня, Міжнародний день солідарності журналістів – 8 вересня, День україномовної преси – 12 листопада, День працівників радіо, телебачення і зв'язку України – 16 листопада.

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Ми підготували оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста-2021: вірші, листівки і картинки.

Привітання з Днем журналіста

Дорогие наши журналисты!
Дерзновенных вам желаем мыслей,
Лишь крылатых и поярче слов,
Чтоб от скуки публика не кисла,
А питала к вам всегда любовь.

Привітання с Днем журналіста 2019
Привітання с Днем журналіста 2019
Фото: Pixabay

День журналіста: привітання у віршах

Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно,
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Правда путь нелегкий освещает,
Как маяк идущим кораблям.

Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста
Фото: Pixabay

Побажання на День журналіста

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста
Фото: Pixabay

Оригінальні привітання з Днем журналіста

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста
Фото: Pixabay

Смішні привітання з Днем журналіста

Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодится, журналист:
Узнать о том, чего не ожидали.

Привітання з днем журналіста
Привітання з днем журналіста
Фото: Pixabay

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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