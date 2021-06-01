Привітання з Днем захисту дітей: прикольні вірші і картинки
Даруйте дітям і батькам веселі привітання з Міжнародним днем захисту дітей
Найприкольніші, позитивні, веселі та смішні привітання з Днем захисту дітей обов'язково піднімуть настрій і дітям, і дорослим. Сьогодні, 1 червня, не тільки перший день літа, а ще й радісне сімейне свято, яке відзначається в усьому світі – Міжнародний день захисту дітей.
Веселі привітання з Днем захисту дітей у віршах
***
С Днем защиты всех, детишки,
Поздравляю от души,
Чаще открывайте книжки,
Ешьте кашу, малыши.
Маму слушайте всегда вы,
Папе нервы берегите,
И бабулю до инфаркта
Никогда не доводите.
Пусть волшебным будет детство,
Все сбываются желанья,
Радости вам и веселья,
Мира, счастья, пониманья.
З Днем дітей: короткі прикольні вірші про дітей
***
Счастье – это мягкие теплые ладошки,
за диваном фантики, на диване крошки...
Что такое счастье? Проще нет ответа:
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!
Прикольні привітання у День захисту дітей своїми словами
***
У дитяче свято бажаю веселих посмішок, дзвінких пісень, пурхливих метеликів, яскравого сонечка, проливного дощу, теплих калюж і легкозмивного бруду!
Смішні вірші про дітей в День захисту дітей
***
Каждый маленький ребенок
Вылезает из пеленок,
И теряется повсюду,
И находится везде!
Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится,
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!
Прикольні привітання з Днем дітей: що таке дитина
***
Дитина – це вічний двигун, а ще дригатель,стрибатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обіймач і цілуватель...
Кумедні привітання з Днем дітей: що може дитина
***
Дитина може навчити дорослого трьом речам: наполягати на своєму, знаходити собі цікаве заняття і радіти без причини.
Позитивні привітання з Днем дітей у прозі
***
На старт, увага, літо! Вітаю з Днем захисту дітей і бажаю невгамовних веселощів, причому не тільки сьогодні, а кожного літнього дня! І нехай до гарного настрою завжди додається вірний друг, смачна мороженка і сонячна погода!
День захисту дітей: веселий статус для мами
***
Декрет – це така робота, коли найголовнішого начальника носять на руках.
День захисту дітей: смішні привітання батькам у віршах
***
С детским днем вас поздравляю,
С Днем защиты славных чад,
Сил и мужества желаю,
Выдержки для их засад.
Защищаться вам желаю
Только юмором и смехом,
И тогда ответят дети
На улыбку вашу эхом.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше