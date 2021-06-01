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Привітання з Днем захисту дітей: прикольні вірші і картинки

Сьогодні, 06:20

Даруйте дітям і батькам веселі привітання з Міжнародним днем захисту дітей

День захисту дітей: прикольні привітання, картинки, фото, вірші
День захисту дітей: прикольні привітання, картинки, фото, вірші
Фото: Pexels

Найприкольніші, позитивні, веселі та смішні привітання з Днем захисту дітей обов'язково піднімуть настрій і дітям, і дорослим. Сьогодні, 1 червня, не тільки перший день літа, а ще й радісне сімейне свято, яке відзначається в усьому світі – Міжнародний день захисту дітей.

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Веселі привітання з Днем захисту дітей у віршах

***

С Днем защиты всех, детишки,
Поздравляю от души,
Чаще открывайте книжки,
Ешьте кашу, малыши.

Маму слушайте всегда вы,
Папе нервы берегите,
И бабулю до инфаркта
Никогда не доводите.

Пусть волшебным будет детство,
Все сбываются желанья,
Радости вам и веселья,
Мира, счастья, пониманья.

Привітання з Днем захисту дітей: прикольні картинки і вірші
Привітання з Днем захисту дітей: прикольні картинки і вірші
Фото: Pexels

З Днем дітей: короткі прикольні вірші про дітей

***

Счастье – это мягкие теплые ладошки,
за диваном фантики, на диване крошки...
Что такое счастье? Проще нет ответа:
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

З Днем захисту дітей: позитивні листівки і привітання
З Днем захисту дітей: позитивні листівки і привітання
Фото: bonnycards

Прикольні привітання у День захисту дітей своїми словами

***

У дитяче свято бажаю веселих посмішок, дзвінких пісень, пурхливих метеликів, яскравого сонечка, проливного дощу, теплих калюж і легкозмивного бруду!

З Днем захисту дітей: картинки і приколи
З Днем захисту дітей: картинки і приколи
Фото: bonnycards

Смішні вірші про дітей в День захисту дітей

***

Каждый маленький ребенок
Вылезает из пеленок,
И теряется повсюду,
И находится везде!

Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится,
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!

Веселі привітання з Днем захисту дітей: фото і приколи
Веселі привітання з Днем захисту дітей: фото і приколи
Фото: Pexels

Прикольні привітання з Днем дітей: що таке дитина

***

Дитина – це вічний двигун, а ще дригатель,стрибатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обіймач і цілуватель...

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Кумедні привітання з Днем дітей: що може дитина

***

Дитина може навчити дорослого трьом речам: наполягати на своєму, знаходити собі цікаве заняття і радіти без причини.

Позитивні привітання з Днем дітей у прозі

***

На старт, увага, літо! Вітаю з Днем захисту дітей і бажаю невгамовних веселощів, причому не тільки сьогодні, а кожного літнього дня! І нехай до гарного настрою завжди додається вірний друг, смачна мороженка і сонячна погода!

З Днем захисту дітей: веселі вірші і картинки
З Днем захисту дітей: веселі вірші і картинки
Фото: bonnycards

День захисту дітей: веселий статус для мами

***

Декрет – це така робота, коли найголовнішого начальника носять на руках.

День захисту дітей: смішні привітання батькам у віршах

***

С детским днем вас поздравляю,
С Днем защиты славных чад,
Сил и мужества желаю,
Выдержки для их засад.

Защищаться вам желаю
Только юмором и смехом,
И тогда ответят дети
На улыбку вашу эхом.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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