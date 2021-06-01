Привітання з Днем захисту дітей: прикольні вірші і картинки

Даруйте дітям і батькам веселі привітання з Міжнародним днем захисту дітей

День захисту дітей: прикольні привітання, картинки, фото, вірші Фото: Pexels

Найприкольніші, позитивні, веселі та смішні привітання з Днем захисту дітей обов'язково піднімуть настрій і дітям, і дорослим. Сьогодні, 1 червня, не тільки перший день літа, а ще й радісне сімейне свято, яке відзначається в усьому світі – Міжнародний день захисту дітей.

Веселі привітання з Днем захисту дітей у віршах

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С Днем защиты всех, детишки,

Поздравляю от души,

Чаще открывайте книжки,

Ешьте кашу, малыши.



Маму слушайте всегда вы,

Папе нервы берегите,

И бабулю до инфаркта

Никогда не доводите.



Пусть волшебным будет детство,

Все сбываются желанья,

Радости вам и веселья,

Мира, счастья, пониманья.

Привітання з Днем захисту дітей: прикольні картинки і вірші Фото: Pexels

З Днем дітей: короткі прикольні вірші про дітей

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Счастье – это мягкие теплые ладошки,

за диваном фантики, на диване крошки...

Что такое счастье? Проще нет ответа:

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

З Днем захисту дітей: позитивні листівки і привітання Фото: bonnycards

Прикольні привітання у День захисту дітей своїми словами

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У дитяче свято бажаю веселих посмішок, дзвінких пісень, пурхливих метеликів, яскравого сонечка, проливного дощу, теплих калюж і легкозмивного бруду!

З Днем захисту дітей: картинки і приколи Фото: bonnycards

Смішні вірші про дітей в День захисту дітей

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Каждый маленький ребенок

Вылезает из пеленок,

И теряется повсюду,

И находится везде!

Он всегда куда-то мчится,

Он ужасно огорчится,

Если что-нибудь на свете

Вдруг случится без него!

Веселі привітання з Днем захисту дітей: фото і приколи Фото: Pexels

Прикольні привітання з Днем дітей: що таке дитина

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Дитина – це вічний двигун, а ще дригатель,стрибатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обіймач і цілуватель...

Кумедні привітання з Днем дітей: що може дитина

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Дитина може навчити дорослого трьом речам: наполягати на своєму, знаходити собі цікаве заняття і радіти без причини.

Позитивні привітання з Днем дітей у прозі

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На старт, увага, літо! Вітаю з Днем захисту дітей і бажаю невгамовних веселощів, причому не тільки сьогодні, а кожного літнього дня! І нехай до гарного настрою завжди додається вірний друг, смачна мороженка і сонячна погода!

З Днем захисту дітей: веселі вірші і картинки Фото: bonnycards

День захисту дітей: веселий статус для мами

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Декрет – це така робота, коли найголовнішого начальника носять на руках.

День захисту дітей: смішні привітання батькам у віршах

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С детским днем вас поздравляю,

С Днем защиты славных чад,

Сил и мужества желаю,

Выдержки для их засад.



Защищаться вам желаю

Только юмором и смехом,

И тогда ответят дети

На улыбку вашу эхом.

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