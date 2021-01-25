Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Обов'язково привітайте знайому Таню з її святом!

2021 року Тетянин день випадає на понеділок – самий початок робочого і навчального тижня, а також закінчення локдауну. Сьогодні всі Тані відзначають свій День ангела.

Тетянин день: привітання Фото: Pinterest

І якщо ви ще не привітали знайомих з таким ім'ям, терміново відправляйте їм листівки, короткі вірші і теплі слова!

Тетянин день-2021 красиві привітання

З Днем Тетяни Фото: Pinterest

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Тетяно, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила, – здійснюється. А здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою!

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Танечко, вітаю тебе, сонечко, з днем ангела! Будь завжди такою життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

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Танюшо! Нехай цього зимового дня у тебе буде весняний настрій, життя буде барвистим і цікавим, немов літній день. Нехай твій ангел охороняє тебе від бід і підказує правильний шлях!

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Вітаю тебе, Тетяно, з твоїми іменинами. Бажаю на День твоєї святої божественної нев'янучої краси, ангельського терпіння, райської насолоди і Господнього благословення!

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Танюшо, бажаю тобі залишатися такою променистою, веселою і ангельски красивою дівчиною! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і вказує вірний шлях!

Привітання з Днем Тетяни у віршах

З Днем Тетяни Фото: Pinterest

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці оселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

В этот день все для Татьяны —

Солнца свет, слова, цветы,

Чтоб шикарной и желанной

Навсегда осталась ты.



Пусть душа поет от счастья,

А мужчины смотрят в след,

Вечно юной оставайся

И живи, не зная бед!

З Днем Тетяни Фото: Pinterest

***

С Татьяниным днем я тебя поздравляю,

Желаю достатка, успеха, любви,

Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,

И радость наполнит все будни твои!



Такой же красивой всегда оставайся,

Цвети, словно ландыш в дыханье весны,

Пусть все пожеланья начнут исполняться,

И снятся тебе только добрые сны!

***

В День Святой Татьяны

Желаю всей душой —

Пусть счастье постоянно

Путь устилает твой!



И добрые мгновенья

По край заполнят дни,

Поет пусть настроение,

В глазах горят огни!



Пусть радостные встречи

Святая предречет,

А ты с улыбкой вечной

Иди из года в год!

День ангела Тетяни: короткі вітання

З Днем Тетяни Фото: Pinterest

***

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

***

З Днем Тетян вас, пані!

Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.

На січневий зимовий день свято випадає,

А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

С Днем Татьяны! Радости, тепла.

Жизнь чтобы добром была полна.

Ангел пусть хранитель помогает,

И от всех несчастий сберегает.

***

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,

Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.

Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,

А вдача відчиняє всі двері гостинно!

***

Зі святом, Тетяно! Нехай життя радує зустрічами, надзвичайним везінням, цікавими подіями, яскравими враженнями, любов'ю близьких і відданістю друзів!

***

Мила Тетяно! Нехай дні твої будуть яскравими і багатими на відкриття та сюрпризи, ночі – палкими і ніжними, нехай душа твоя не знає печалі, очі – сліз, а серце – самотності.

***

Дорога Танечко! На День ангела побажаю тобі ясних днів, відмінного самопочуття, теплого сонечка в душі і на небі, радісних емоцій. Будь завжди щаслива і кохана!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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