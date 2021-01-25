Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 12:14

Обов'язково привітайте знайому Таню з її святом!

2021 року Тетянин день випадає на понеділок – самий початок робочого і навчального тижня, а також закінчення локдауну. Сьогодні всі Тані відзначають свій День ангела.

Тетянин день: привітання
Тетянин день: привітання
Фото: Pinterest

І якщо ви ще не привітали знайомих з таким ім'ям, терміново відправляйте їм листівки, короткі вірші і теплі слова!

Тетянин день-2021 красиві привітання

З Днем Тетяни
З Днем Тетяни
Фото: Pinterest

***

Тетяно, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила, – здійснюється. А здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою!

Читайте також:
Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

***

Танечко, вітаю тебе, сонечко, з днем ангела! Будь завжди такою життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Танюшо! Нехай цього зимового дня у тебе буде весняний настрій, життя буде барвистим і цікавим, немов літній день. Нехай твій ангел охороняє тебе від бід і підказує правильний шлях!

Читайте також:
25 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

***

Вітаю тебе, Тетяно, з твоїми іменинами. Бажаю на День твоєї святої божественної нев'янучої краси, ангельського терпіння, райської насолоди і Господнього благословення!

***

Танюшо, бажаю тобі залишатися такою променистою, веселою і ангельски красивою дівчиною! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і вказує вірний шлях!

Привітання з Днем Тетяни у віршах

З Днем Тетяни
З Днем Тетяни
Фото: Pinterest

***

С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

Читайте також:
Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

***

У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці оселилось,
І все хороше враз здійснилось.

***

В этот день все для Татьяны —
Солнца свет, слова, цветы,
Чтоб шикарной и желанной
Навсегда осталась ты.

Пусть душа поет от счастья,
А мужчины смотрят в след,
Вечно юной оставайся
И живи, не зная бед!

З Днем Тетяни
З Днем Тетяни
Фото: Pinterest

***

С Татьяниным днем я тебя поздравляю,
Желаю достатка, успеха, любви,
Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,
И радость наполнит все будни твои!

Такой же красивой всегда оставайся,
Цвети, словно ландыш в дыханье весны,
Пусть все пожеланья начнут исполняться,
И снятся тебе только добрые сны!

Читайте також:
Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

***

В День Святой Татьяны
Желаю всей душой —
Пусть счастье постоянно
Путь устилает твой!

И добрые мгновенья
По край заполнят дни,
Поет пусть настроение,
В глазах горят огни!

Пусть радостные встречи
Святая предречет,
А ты с улыбкой вечной
Иди из года в год!

День ангела Тетяни: короткі вітання

З Днем Тетяни
З Днем Тетяни
Фото: Pinterest

***

С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!

Читайте також:
Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

***

З Днем Тетян вас, пані!
Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.
На січневий зимовий день свято випадає,
А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

С Днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть хранитель помогает,
И от всех несчастий сберегает.

Читайте також:
День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

***

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,
Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.
Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,
А вдача відчиняє всі двері гостинно!

***

Зі святом, Тетяно! Нехай життя радує зустрічами, надзвичайним везінням, цікавими подіями, яскравими враженнями, любов'ю близьких і відданістю друзів!

***

Мила Тетяно! Нехай дні твої будуть яскравими і багатими на відкриття та сюрпризи, ночі – палкими і ніжними, нехай душа твоя не знає печалі, очі – сліз, а серце – самотності.

***

Дорога Танечко! На День ангела побажаю тобі ясних днів, відмінного самопочуття, теплого сонечка в душі і на небі, радісних емоцій. Будь завжди щаслива і кохана!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки День студента: історія свята, коли відзначають в Україні Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші 25 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші
свята листівки День Татьяны вітання день Тетянин день
Реклама

Новини партнерів

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Популярні статті

Сьогодні, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Вчора, 09:34Зірково

В Україні вилікувати неможливо: Сергій Бабкін розповів про страшний діагноз

Вчора, 05:17Психо

Гороскоп на сьогодні 24 січня: у Близнят період позбавлення від мотлоху, а Раки дізнаються секрет

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняЗірково

Барі Алібасова госпіталізували: син продюсера пояснив, що сталося із батьком

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняЗірково

Представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню. Фанати назвали її "хітярою"

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Новини партнерів

Сергей Бабкин объявил о своей тяжелой болезни: счет пошел на дни
Сергей Бабкин объявил о своей тяжелой болезни: счет пошел на дни
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти