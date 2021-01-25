Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання
Обов'язково привітайте знайому Таню з її святом!
2021 року Тетянин день випадає на понеділок – самий початок робочого і навчального тижня, а також закінчення локдауну. Сьогодні всі Тані відзначають свій День ангела.
І якщо ви ще не привітали знайомих з таким ім'ям, терміново відправляйте їм листівки, короткі вірші і теплі слова!
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Тетяно, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила, – здійснюється. А здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою!
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Танечко, вітаю тебе, сонечко, з днем ангела! Будь завжди такою життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
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Танюшо! Нехай цього зимового дня у тебе буде весняний настрій, життя буде барвистим і цікавим, немов літній день. Нехай твій ангел охороняє тебе від бід і підказує правильний шлях!
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Вітаю тебе, Тетяно, з твоїми іменинами. Бажаю на День твоєї святої божественної нев'янучої краси, ангельського терпіння, райської насолоди і Господнього благословення!
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Танюшо, бажаю тобі залишатися такою променистою, веселою і ангельски красивою дівчиною! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і вказує вірний шлях!
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С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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***
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці оселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
В этот день все для Татьяны —
Солнца свет, слова, цветы,
Чтоб шикарной и желанной
Навсегда осталась ты.
Пусть душа поет от счастья,
А мужчины смотрят в след,
Вечно юной оставайся
И живи, не зная бед!
***
С Татьяниным днем я тебя поздравляю,
Желаю достатка, успеха, любви,
Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,
И радость наполнит все будни твои!
Такой же красивой всегда оставайся,
Цвети, словно ландыш в дыханье весны,
Пусть все пожеланья начнут исполняться,
И снятся тебе только добрые сны!
***
В День Святой Татьяны
Желаю всей душой —
Пусть счастье постоянно
Путь устилает твой!
И добрые мгновенья
По край заполнят дни,
Поет пусть настроение,
В глазах горят огни!
Пусть радостные встречи
Святая предречет,
А ты с улыбкой вечной
Иди из года в год!
***
С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
***
З Днем Тетян вас, пані!
Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.
На січневий зимовий день свято випадає,
А у вас хай бузок в душах розквітає!
***
С Днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть хранитель помогает,
И от всех несчастий сберегает.
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***
Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,
Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.
Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,
А вдача відчиняє всі двері гостинно!
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Зі святом, Тетяно! Нехай життя радує зустрічами, надзвичайним везінням, цікавими подіями, яскравими враженнями, любов'ю близьких і відданістю друзів!
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Мила Тетяно! Нехай дні твої будуть яскравими і багатими на відкриття та сюрпризи, ночі – палкими і ніжними, нехай душа твоя не знає печалі, очі – сліз, а серце – самотності.
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Дорога Танечко! На День ангела побажаю тобі ясних днів, відмінного самопочуття, теплого сонечка в душі і на небі, радісних емоцій. Будь завжди щаслива і кохана!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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