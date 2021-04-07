Привітання з Благовіщенням: короткі вірші й побажання
Нехай свято Благовіщення принесе тільки добрі та радісні вісті
У день 7 квітня прийміть найщиріші привітання з Благовіщенням-2021. Нехай у це світле весняне свято до вас прийдуть лише благі звістки, а все зло і негатив підуть геть. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, милі, лаконічні привітання з Благовіщенням у коротких віршах і смс.
Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Красиві привітання з Благовіщенням
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Благая весть пришла с небес
И к людям опустилась,
Во чреве Девы Пресвятой
Надеждой зародилась!
Вам в этот православный день
От Бога милости желаем,
Пусть вас оставят все пороки, лень,
Мы с Благовещением вас поздравляем!
День Благовіщення – СМС
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В день Благовещенья святой
Пусть будут ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят много-много лет!
Добрі побажання в Благовіщення
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Мира в вашем доме,
Света и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я.
Чтобы весть благую
Радостно встречали
И святую веру
В душах укрепляли.
Благовіщення Пресвятої Богородиці: привітання в СМС
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С Благовещеньем примите поздравленья!
Вам – спокойной жизни, мира и тепла.
Пусть пройдет печаль, и, без сомненья,
Защити всех нас, Господь, от зла.
Побажання радості в день Благовіщення
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С Благовещеньем, счастья, радости,
Жизни праведной, без усталости,
Чтобы лихо в дом не стучалось
И всегда все дела получались!
Коротке привітання з Благовіщенням
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Пусть Богородица Святая
Во всех делах вас сохранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.
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