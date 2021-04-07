Привітання з Благовіщенням: короткі вірші й побажання

Нехай свято Благовіщення принесе тільки добрі та радісні вісті

У день 7 квітня прийміть найщиріші привітання з Благовіщенням-2021. Нехай у це світле весняне свято до вас прийдуть лише благі звістки, а все зло і негатив підуть геть. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, милі, лаконічні привітання з Благовіщенням у коротких віршах і смс.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Красиві привітання з Благовіщенням

***

Благая весть пришла с небес

И к людям опустилась,

Во чреве Девы Пресвятой

Надеждой зародилась!



Вам в этот православный день

От Бога милости желаем,

Пусть вас оставят все пороки, лень,

Мы с Благовещением вас поздравляем!

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці Фото: Pixabay

День Благовіщення – СМС

***

В день Благовещенья святой

Пусть будут ангелы с тобой,

Пусть сохранят тебя от бед,

Подарят много-много лет!

Привітання з Благовіщенням Фото: Unsplash

Добрі побажання в Благовіщення

***

Мира в вашем доме,

Света и добра

В праздник Благовещения

Вам желаю я.



Чтобы весть благую

Радостно встречали

И святую веру

В душах укрепляли.

Привітання з Благовіщенням Фото: Unsplash

Благовіщення Пресвятої Богородиці: привітання в СМС

***

С Благовещеньем примите поздравленья!

Вам – спокойной жизни, мира и тепла.

Пусть пройдет печаль, и, без сомненья,

Защити всех нас, Господь, от зла.

Побажання радості в день Благовіщення

***

С Благовещеньем, счастья, радости,

Жизни праведной, без усталости,

Чтобы лихо в дом не стучалось

И всегда все дела получались!

Привітання з Благовіщенням Фото: Pixabay

Коротке привітання з Благовіщенням

***

Пусть Богородица Святая

Во всех делах вас сохранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися