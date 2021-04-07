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Привітання з Благовіщенням: короткі вірші й побажання

Сьогодні, 08:00

Нехай свято Благовіщення принесе тільки добрі та радісні вісті

У день 7 квітня прийміть найщиріші привітання з Благовіщенням-2021. Нехай у це світле весняне свято до вас прийдуть лише благі звістки, а все зло і негатив підуть геть. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, милі, лаконічні привітання з Благовіщенням у коротких віршах і смс.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Красиві привітання з Благовіщенням

***

Благая весть пришла с небес
И к людям опустилась,
Во чреве Девы Пресвятой
Надеждой зародилась!

Вам в этот православный день
От Бога милости желаем,
Пусть вас оставят все пороки, лень,
Мы с Благовещением вас поздравляем!

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці
Фото: Pixabay

День Благовіщення – СМС

***

В день Благовещенья святой
Пусть будут ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят много-много лет!

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Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: Unsplash

Добрі побажання в Благовіщення

***

Мира в вашем доме,
Света и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я.

Чтобы весть благую
Радостно встречали
И святую веру
В душах укрепляли.

Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: Unsplash

Благовіщення Пресвятої Богородиці: привітання в СМС

***

С Благовещеньем примите поздравленья!
Вам – спокойной жизни, мира и тепла.
Пусть пройдет печаль, и, без сомненья,
Защити всех нас, Господь, от зла.

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Побажання радості в день Благовіщення

***

С Благовещеньем, счастья, радости,
Жизни праведной, без усталости,
Чтобы лихо в дом не стучалось
И всегда все дела получались!

Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: Pixabay

Коротке привітання з Благовіщенням

***

Пусть Богородица Святая
Во всех делах вас сохранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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