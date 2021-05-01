Привітання з 1 Травня: яскраві картинки, листівки вірші та проза

У День праці відправляйте красиві привітання з 1 Травня в прозі, віршах, листівках і картинках

Настало 1 Травня, яке принесе нам не лише святковий настрій, але ще і чотири вихідних дні поспіль. Це подарує можливість приємного відпочинку, ситного пікніка на природі і веселого святкування. Головне – щоб погода не підвела.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі, милі та прикольні привітання з травневими святами, які ви можете адресувати всім своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

З 1 Травня: позитивні привітання

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Приходит в села наши, города

Прекрасный праздник мира и труда,

В кипении цветов опять земля

И зеленеют радостно поля!



С днем Первомая! С праздником весны!

Пусть сбудутся о мире наши сны,

Желаю счастья, радости добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Вітання з наступаючими травневими святами Фото: sunbouquet

Найкращі привітання з 1 Травня в прозі

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Вітаю з весняними травневими днями, зі святом натхненної і творчої праці! Нехай будь-яка справа, за яку ви беретеся, приносить вам справжнє задоволення і радує своїми результатами. Бажаю вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточуючих в будь-якому починанні.

Красиві привітання з 1 Травня у віршах

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Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

И пусть в радость будет труд.



Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!



В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

Вітання з наступаючими травневими: листівки Фото: sunbouquet

Оптимістичні привітання з Першотравнем у прозі

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Вітаю з 1 Травня всіх працьовитих! Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любіть, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань.

Вітання з наступаючими травневими: листівки Фото: sunbouquet

Коротке смс-привітання з 1 Травня

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Первомай – это первое мая!

Встретим праздник труда, отдыхая,

За столом или грядки копая

И друг другу здоровья желая

Фото: Pixabay

Прикольні привітання з травневими днями

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Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.



Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Привітання з наступаючими травневими святами 2019 Фото: Pixabay

Короткі привітання з 1 Травня

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Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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