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Привітання з 1 Травня: яскраві картинки, листівки вірші та проза

Сьогодні, 05:05

У День праці відправляйте красиві привітання з 1 Травня в прозі, віршах, листівках і картинках

Настало 1 Травня, яке принесе нам не лише святковий настрій, але ще і чотири вихідних дні поспіль. Це подарує можливість приємного відпочинку, ситного пікніка на природі і веселого святкування. Головне – щоб погода не підвела.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі, милі та прикольні привітання з травневими святами, які ви можете адресувати всім своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

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З 1 Травня: позитивні привітання

***

Приходит в села наши, города
Прекрасный праздник мира и труда,
В кипении цветов опять земля
И зеленеют радостно поля!

С днем Первомая! С праздником весны!
Пусть сбудутся о мире наши сны,
Желаю счастья, радости добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Вітання з наступаючими травневими святами
Вітання з наступаючими травневими святами
Фото: sunbouquet

Найкращі привітання з 1 Травня в прозі

***

Вітаю з весняними травневими днями, зі святом натхненної і творчої праці! Нехай будь-яка справа, за яку ви беретеся, приносить вам справжнє задоволення і радує своїми результатами. Бажаю вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточуючих в будь-якому починанні.

Красиві привітання з 1 Травня у віршах

***

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
И пусть в радость будет труд.

Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

Вітання з наступаючими травневими: листівки
Вітання з наступаючими травневими: листівки
Фото: sunbouquet

Оптимістичні привітання з Першотравнем у прозі

***

Вітаю з 1 Травня всіх працьовитих! Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любіть, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань.

Вітання з наступаючими травневими: листівки
Вітання з наступаючими травневими: листівки
Фото: sunbouquet

Коротке смс-привітання з 1 Травня

***

Первомай – это первое мая!
Встретим праздник труда, отдыхая,
За столом или грядки копая
И друг другу здоровья желая

Фото: Pixabay

Прикольні привітання з травневими днями

***

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Привітання з наступаючими травневими святами 2019
Привітання з наступаючими травневими святами 2019
Фото: Pixabay

Короткі привітання з 1 Травня

***

Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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