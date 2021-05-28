Останній дзвоник-2021: красиві привітання та листівки

Прощальні слова однокласникам і вчителям, від батьків

Останній дзвоник Фото: Depositphotos

Останній дзвоник-2021 традиційно проходить останньої п'ятниці травня і нинішнього року відзначається 28 травня. Life Сьогодні приготували добірку привітань з останнім дзвоником для вчителів і однокласників, прикольні листівки з останнім дзвоником і красиві вірші.

Для деяких школярів останній дзвоник – лише початок літніх канікул. А для випускників – це прощання зі школою. Привітати дітей з цим важливим вдень допоможуть привітання на останній дзвоник від батьків, які підбадьорять і дадуть напуття. Не забудьте вибрати і оригінальне привітання вчителів на останній дзвоник, для яких цей день так само важливий, як і для учнів.

А ще піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Побажання на останній дзвоник своїми словами

Останній дзвоник – це радісний день, світле свято, адже сьогодні ми вітаємо вас із закінченням школи, і разом з тим – нам трохи шкода розлучатися з вами! Діти! Ми бажаємо вам довгого, щасливого життя! Нехай іспити не будуть тягарем, але лише підкреслять ваші блискучі знання! Нехай попереду вас чекає чимало цікавих відкриттів і перемог!

Останній дзвінок картинки | Фото: bonnycards

Ось і закінчилися шкільні пригоди! Дзвенить останній дзвоник! Стільки років – позаду, а попереду... попереду ціле життя! Не загадуй зараз все строго, просто настройся на те, щоб шукати свій шлях і якщо, здається що він знайдений... не зупинятися на досягнутому! Адже світ і людські можливості воістину безмежні! Вітаю з останнім дзвоником!

Привітання на останній дзвоник вчителям

Вы для нас – вторая мама,

Наш наставник и учитель!

Всех любила, понимала

Классный наш руководитель!

Пожелать хотим Вам счастья

И сказать спасибо Вам

За заботу и участие,

За стремление к мечтам!

Останній дзвоник картинки листівки | Фото: bonnycards

Спасибо Вам за Вашу доброту.

За Ваши знания, уроки, теплоту.

За все, что видеть нас вы научили.

За все, чему учить Вы нас спешили!

Вы нас всегда старались понимать,

За глупости и шалости прощать,

Делили с нами радость и беду,

Вы приучали нас к работе и труду.

Так рады мы, что жизнь связала нас,

Что мы попали именно в Ваш класс.

Желаем Вам душевного веселья.

Отличного всегда Вам настроения!

Останній дзвоник картинки | Фото: bonnycards

Останній дзвоник вірші

Под дождем или в зное,

Но в положенный срок,

Каждой новой весною

Есть последний звонок!

Он экзамена вроде,

Он итоги подводит

Десяти школьных лет.

Он прелюдия входа

В беспредельность дорог,

Он в любую погоду

Позовет за порог.

Он прекрасен, отчаян,

Стать трамплином готов,

Он сигналит к началу

Главных в жизни шагов.

Сколько в нем обещаний!

Вдаль зовет этот звон.

В нем и горечь прощаний,

И надежд миллион.

Останній дзвоник картинки | Фото: stihiprozy.ru

Одиннадцать классов – так много!

И школьные годы уже позади.

Пусть школа для каждого будет началом

Чего-то хорошего там, впереди!

Сейчас, перед выбором главной дороги,

О школе своей вспоминай, не забудь!

И пусть все преграды, любые тревоги

Легко огибает твой жизненный путь!

Останній дзвоник картинки прикольні | Фото: stihiprozy.ru

Прозвенел последний звонок,

И позвало к себе в гости лето.

Отучились последний урок,

Пусть знания прольются светом

На тернистый жизненный путь!

На дорогу к вершине и славе!

Поздравляю с последним звонком,

Всех, кто радоваться с нами вправе!

Останній дзвоник картинки | Фото: bonnycards

Останній дзвоник привітання від батьків

Как быстро дети подросли,

И, провожая в путь серьезный,

Мы, мамы ваши и отцы,

Хотим сказать вам через слезы:



Нелегкий выбор предстоит,

Лишь открываются дороги.

Куда, и как, и с кем пойти

Здесь вы решаете на годы.



Желаем вам от всей души

Пройти все бури и ненастья,

И пусть всех вас на всем пути

Всегда сопровождает счастье!

Останній дзвоник картинки | Фото: bonnycards

Момент прекрасный и слегка волнительный,

Когда под песнь последнего звонка

Потоки благодарности родителей

Звучат за каждого ученика,



Спасибо школе, этим стенам вечным,

Для педагогов – много нежных слов

За то, что, мир взвалив на свои плечи,

Вы знания несете и любовь,



Спасибо вам за ваше всепрощение,

За самый главный жизненный урок,

И пусть звенит, как будто птичьей трелью,

Торжественный последний наш звонок!

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