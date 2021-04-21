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Великодні вироби з яйцями: ТОП-10 цікавих лайфхаків з фото

Сьогодні, 21:07

Вам знадобиться шкаралупа від великодніх яєць для святкового хендмейду

Підготовка до Великодня зазвичай супроводжується витратою великої кількості яєць. Святкові писанки і крашанки, а ще різноманітна випічка і креми, салати і закуски – в результаті у господинь залишається багато яєчної шкаралупи. Не поспішайте її викидати. Якщо прикласти фантазію, вмілі руки і гарний настрій, у вас будуть чудові прикраси на Великдень і не тільки.

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А ще обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Що зробити з яєць і шкаралупи на Великдень: лайфхаки для хендмейду

  • Лайфхак 1. Великодній вінок їз яєць

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Незвичайна композиція, що так близька до природи. Створюється відчуття, що цей великодній вінок щойно залишила ціла юрба вилуплених курчат і розійшлася по всьому будинку. Навіть хочеться піти їх пошукати!

  • Лайфхак 2. Великоднє дерево

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Дуже ніжний великодній букет прикрасить ваше вікно. Безліч дрібних легких великодніх фігурок літають у повітрі і створюють атмосферу свята.

  • Лайфхак 3. Ніжні вази для квітів

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Яйця пішли у випічку, а шкаралупа залишилася. Помийте її і наповніть водою – ось і готові мініатюрні вази для святкових квітів. Залишилося їх тільки розвісити на стрічках над вікном.

  • Лайфхак 4. Живі великодні ікебани

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Ми вже розповідали, як використовувати яєчну шкаралупу для розсади. Додайте святкову мішуру і тематичний декор, і у вас вийдуть ошатні мініатюрні композиції на Великдень. Їх можна поставити на поличку, прикрасити стіл або подарувати гостям на згадку.

  • Лайфхак 5. Декоративні великодні свічки

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Ще один лайфхак, як використовувати порожні яєчні шкарлупки – в якості формочок для виготовлення свічок. Розтопіть парафін, капніть барвник, розлийте по шкаралупах, опустіть нитки всередину і дайте охолонути. А потім просто очистіть кожну свічку від шкаралупи, як просте яйце.

  • Лайфхак 6. Яєчні свічники

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Інший варіант свічок – розлити парафін по різноколірних шкаралупах і залишити їх так. Не забудьте про фітіль. Такі вогники на святковому столі виглядають привабливо і стильно.

  • Лайфхак 7. Скриньки для солодощів

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Щоб зробити такі прикольні подарунки, вам знадобляться не лише самі яйця, але й яєчні лотки. Додайте в них писанки, солодощі, великодні фігурки і прикраси. І напишіть привітання. Великодній подарунок готовий!

  • Лайфхак 8. Затишні гніздечка райських пташок

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Це так мило, просто і лаконічно, як сама природа. Зробіть зі шкаралупи мініатюрне гніздечко, помістивши всередину жменьку сіна і крихітне перепелине яйце. А потім розвісьте ці гніздечка на гілках великоднього дерева.

  • Лайфхак 9. Яєчна мозаїка

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Шкаралупу від крашанок можна використовувати для виготовлення ефектних картин. Це як вишивка або пазли. Таке заняття вимагає посидючості, терпіння, вправності, але й результат перевершує всі очікування. Залучіть дитину і, цілком можливо, незабаром вона створить справжній шедевр.

  • Лайфхак 10. Ваза зі шкарлупок

Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Що зробити з яєчної шкаралупи на Великдень
Фото: Pinterest

Поламайте на шматочки шкаралупу, наклейте на пляшку, скрийте фарбою і лаком – і у вас готова стильна ваза для квітів.

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