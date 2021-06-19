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Починається ретроградний Юпітер-2021: чим примітний і небезпечний період

Сьогодні, 16:38

У період ретроградного Юпітера в 2021 році у людей з'явиться можливість переосмислити свій світогляд і вчасно повернути з невірно обраного шляху.

Ретроградний Юпітер
Ретроградний Юпітер
Фото: Pixabay

Завтра, 20 червня, чергова планета Сонячної системи почне свій ретроградний хід. Раніше ми розповідали, що Сатурн став ретроградним з 23 травня, потім до нього приєднався Меркурій з 29 травня. Тепер настала черга Юпітера.

Як ретроградність планети може відбитися на людях, чим цей період сприятливий або небезпечний, як правильно поводитися, що можна, а що не можна робити, читайте в нашій статті.

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Що значить ретроградність планет

Термін "ретроградна планета" умовний. Насправді рух планети незмінний, обертання навколо Сонця триває по тій самій орбіті у суворо встановленому порядку. Однак спостерігачеві з Землі здається, що планета, дійшовши до максимально віддаленої точки, починає рух назад. Цей ефект і називається ретроградним рухом.

Ретроградний Юпітер-2021: точні дати

Юпітер у 2021 році почне зворотний хід 20 червня , а завершить 18 жовтня .

Тепер у період з 20 по 22 червня ретроградними будуть чотири планети: Меркурій, Плутон, Сатурн, Юпітер.

Особливості ретроградного Юпітера

Області впливу найбільшої планети Сонячної системи в нашому житті – це освіта, юриспруденція, філософія, соціальна сфера, благодійність. Під час ретрофази Юпітера в цих сферах процеси можуть серйозно гальмуватися, тож просування і реалізація планів буде ускладнена.

При ретроградном Юпітері у людини загострюється внутрішнє чуття, тому легше відчути фальш або обман з боку оточуючих.

З'являється можливість переосмислити свій світогляд і вчасно зійти з невірного шляху.

Найкраще в цей період завершити раніше перервану справу, наприклад, знову почати вивчати іноземні мови, відновити стосунки зі старим другом.

Що не можна робити під час ретроградного Юпітера

  • Краще утриматися від вкладання великих сум в інвестиції або здійснення дорогих покупок.
  • Не варто робити далеких подорожей.
  • Не можна нехтувати своїм здоров'ям та ігнорувати сигнали організму.

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