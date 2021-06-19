Починається ретроградний Юпітер-2021: чим примітний і небезпечний період

У період ретроградного Юпітера в 2021 році у людей з'явиться можливість переосмислити свій світогляд і вчасно повернути з невірно обраного шляху.

Ретроградний Юпітер Фото: Pixabay

Завтра, 20 червня, чергова планета Сонячної системи почне свій ретроградний хід. Раніше ми розповідали, що Сатурн став ретроградним з 23 травня, потім до нього приєднався Меркурій з 29 травня. Тепер настала черга Юпітера.

Як ретроградність планети може відбитися на людях, чим цей період сприятливий або небезпечний, як правильно поводитися, що можна, а що не можна робити, читайте в нашій статті.

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Що значить ретроградність планет

Термін "ретроградна планета" умовний. Насправді рух планети незмінний, обертання навколо Сонця триває по тій самій орбіті у суворо встановленому порядку. Однак спостерігачеві з Землі здається, що планета, дійшовши до максимально віддаленої точки, починає рух назад. Цей ефект і називається ретроградним рухом.

Ретроградний Юпітер-2021: точні дати

Юпітер у 2021 році почне зворотний хід 20 червня , а завершить 18 жовтня .

Тепер у період з 20 по 22 червня ретроградними будуть чотири планети: Меркурій, Плутон, Сатурн, Юпітер.

Особливості ретроградного Юпітера

Області впливу найбільшої планети Сонячної системи в нашому житті – це освіта, юриспруденція, філософія, соціальна сфера, благодійність. Під час ретрофази Юпітера в цих сферах процеси можуть серйозно гальмуватися, тож просування і реалізація планів буде ускладнена.

При ретроградном Юпітері у людини загострюється внутрішнє чуття, тому легше відчути фальш або обман з боку оточуючих.

З'являється можливість переосмислити свій світогляд і вчасно зійти з невірного шляху.

Найкраще в цей період завершити раніше перервану справу, наприклад, знову почати вивчати іноземні мови, відновити стосунки зі старим другом.

Що не можна робити під час ретроградного Юпітера

Краще утриматися від вкладання великих сум в інвестиції або здійснення дорогих покупок.

Не варто робити далеких подорожей.

Не можна нехтувати своїм здоров'ям та ігнорувати сигнали організму.

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