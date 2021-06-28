Початок Петрового посту: добрі вітання, листівки і картинки

Надсилайте красиві картинки, вітання та вірші з початком Петрового посту 28 червня близьким і друзям

З початком Петрового посту: картинки, листівки, вірші і привітання / Фото: pozdrawlyai.ru

Сьогодні, 28 червня, окрім свята Дня Конституції України, розпочався літній Петрів піст-2021. Всім, хто дотримується посту, бажаємо здоров'я, віри, надії, натхнення і витримки. Life Сегодня підготували для вас гарні привітання і милі картинки з початком Петрового посту.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Найкращі листівки та побажання з початком Петрового посту у віршах

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Сегодня начало Петрова поста,

Я с этим тебя поздравляю,

Пусть пища, хоть будет постна и проста,

Я бодрости духа желаю.

Пусть в доме твоем счастье, радость живут,

Все будет в порядке, по чести,

Согласие будет, тепло и уют

С удачей, везением вместе!

Привітання з початком Апостольського посту у віршах

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Пост Апостольский – особый день,

Святой, великий праздник,

Сегодня очищается душа,

И забываются ненастья.



Сегодня пожелаю всех небесных благ,

Пускай Святые дом оберегают,

И на пути не ведай ты преград,

Добро тебя пусть защищает.

Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Петрів піст: ефектні привітання в прозі

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Петрів піст – це час подумати, час усвідомити, що означає бути віруючим, бути християнином. Нехай же цей Апостольський піст дасть кожному з нас розуміння справжніх духовних цінностей і знання про те, що обраний шлях вірний. Бажаємо дотриматися посту до самого його закінчення.

Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Коротке привітання з початком Петрового посту-2021

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Строгий пост – душе подмога.

Петр и Павел, помогите,

Веру в истинного Бога

В нас вы, грешных, укрепите.

В этот пост молиться будем,

Чтобы чудо нам явилось –

Христианам, добрым людям

Царство Бога приоткрылось.

Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Добрі побажання в день початку Апостольського посту своїми словами

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Попросіть у Господа прощення за всі свої гріхи. Нехай святі Петро і Павло вам допоможуть. Нехай душа ваша очиститься до великого свята – Дня апостолів Петра і Павла, великої події для всіх християн, коли церква буде оспівувати твердість Петра і розум Павла.

Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Початок Петрового посту: побажання рідним і близьким

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Ради Павла и Петра

Пост нести пусть воли хватит,

Чтобы больше дать добра

И вселенской благодати.



Злые помыслы, грехи

Пусть по ветру разлетятся,

Сразу станут дни легки,

Чтобы ими наслаждаться!

Привітання з початком Петрового посту / Фото: Pexels

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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