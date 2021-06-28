Початок Петрового посту: добрі вітання, листівки і картинки

Сьогодні, 28 червня, окрім свята Дня Конституції України, розпочався літній Петрів піст-2021. Всім, хто дотримується посту, бажаємо здоров'я, віри, надії, натхнення і витримки. Life Сегодня підготували для вас гарні привітання і милі картинки з початком Петрового посту.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Петрів піст-2021: чого не можна робити і що можна їсти
Найкращі листівки та побажання з початком Петрового посту у віршах
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Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!
Петрів піст-2021: календар харчування по днях
Привітання з початком Апостольського посту у віршах
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Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.
Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.
Петрів піст: ефектні привітання в прозі
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Петрів піст – це час подумати, час усвідомити, що означає бути віруючим, бути християнином. Нехай же цей Апостольський піст дасть кожному з нас розуміння справжніх духовних цінностей і знання про те, що обраний шлях вірний. Бажаємо дотриматися посту до самого його закінчення.
Коротке привітання з початком Петрового посту-2021
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Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.
Добрі побажання в день початку Апостольського посту своїми словами
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Попросіть у Господа прощення за всі свої гріхи. Нехай святі Петро і Павло вам допоможуть. Нехай душа ваша очиститься до великого свята – Дня апостолів Петра і Павла, великої події для всіх християн, коли церква буде оспівувати твердість Петра і розум Павла.
Початок Петрового посту: побажання рідним і близьким
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Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.
Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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