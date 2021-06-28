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Початок Петрового посту: добрі вітання, листівки і картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 червня, 11:16
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Надсилайте красиві картинки, вітання та вірші з початком Петрового посту 28 червня близьким і друзям
З початком Петрового посту: картинки, листівки, вірші і привітання
З початком Петрового посту: картинки, листівки, вірші і привітання / Фото: pozdrawlyai.ru

Сьогодні, 28 червня, окрім свята Дня Конституції України, розпочався літній Петрів піст-2021. Всім, хто дотримується посту, бажаємо здоров'я, віри, надії, натхнення і витримки. Life Сегодня підготували для вас гарні привітання і милі картинки з початком Петрового посту.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Найкращі листівки та побажання з початком Петрового посту у віршах

***

Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!

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Привітання з початком Апостольського посту у віршах

***

Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.

Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.

Привітання з початком Петрового посту
Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Петрів піст: ефектні привітання в прозі

***

Петрів піст – це час подумати, час усвідомити, що означає бути віруючим, бути християнином. Нехай же цей Апостольський піст дасть кожному з нас розуміння справжніх духовних цінностей і знання про те, що обраний шлях вірний. Бажаємо дотриматися посту до самого його закінчення.

Привітання з початком Петрового посту
Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Коротке привітання з початком Петрового посту-2021

***

Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.

Привітання з початком Петрового посту
Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Добрі побажання в день початку Апостольського посту своїми словами

***

Попросіть у Господа прощення за всі свої гріхи. Нехай святі Петро і Павло вам допоможуть. Нехай душа ваша очиститься до великого свята – Дня апостолів Петра і Павла, великої події для всіх християн, коли церква буде оспівувати твердість Петра і розум Павла.

Привітання з початком Петрового посту
Привітання з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

Початок Петрового посту: побажання рідним і близьким

***

Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.

Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!

Привітання з початком Петрового посту
Привітання з початком Петрового посту / Фото: Pexels

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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