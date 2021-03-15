Місячний календар на квітень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Дізнайтеся, коли найкраще загадувати бажання, а в які дні можна займатися важливими справами

Місяць має серйозний вплив на людей, а його фази по-різному діють на наш настрій, емоції і поведінку. Одні люди явно відчувають залежність від супутника Землі, інші ж часто навіть не помічають зміну місячних фаз, та й взагалі астрономічних явищ, що відбуваються. В які дні квітня корисно проявляти активність, коли не можна робити жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик, повня, перша і остання чверті Місяця, а також дні сонячних і місячних затемнень вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують той час, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, квітень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в квітні-2021

Молодик у квітні 2021 року відбудеться 12-го числа о 5 годині 31 хвилині за київським часом. Він пройде під знаком Овна – першим у зодіакальному колі, що знаменує початок не тільки місячного місяця, але і року.

Овен діє на людей з підвищеною імпульсивністю і необачністю. У цей період люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості і різкості, а тому в такі дні не варто виконувати складну і напружену роботу. Краще присвятити час спокійному відпочинку.

У перші дні молодика ще рано діяти, зате сприятливо загадувати бажання і будувати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Місячний календар на квітень Фото: Unsplash

Фаза повні розпочнеться 27 квітня, о 6 годині 32 хвилини. Вона пройде під знаком Скорпіона, який здатен підсилити і без того напружений емоційний настрій і призвести до невиправданих конфліктів.

У період повні та кілька днів поспіль люди не завжди здатні приймати правильні рішення, а під впливом Скорпіона вони стають істеричними і напруженими, не здатними на компроміси і поступки. Так що серйозні справи краще відкласти на більш сприятливий час.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в квітні-2021

У період молодика люди через свої думки і вчинки здатні вплинути на власну долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 4, 6, 7, 9, 10, 12, 22, 23, 26, 27, 28 квітня.

Відповідними днями у квітні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 2, 3, 13, 15, 20, 24 числа місяця. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей період можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

Однак у квітні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 5, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 30 квітня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

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