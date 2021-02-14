Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

З днем ангела Валентина і Валентини: привітайте з іменинами в День святого Валентина 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, ми відзначаємо День Святого Валентина. Свято на згадку про католицького святого на ім'я Валентин, який вважається покровителем усіх закоханих. В цей день всі Валентини відзначають свій день ангела. А тому обов'язково привітайте своїх знайомих іменинників і іменинниць з їхнім святом, побажайте їм всього найкращого, а найголовніше – кохання, гармонії, ніжності і палких почуттів.

Хочете провести свято, щоб воно стало радісним і незабутнім? Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна відзначити Валентинов День з коханою людиною.

І жіноча, і чоловіча форма імені Валентин в перекладі з латині означає "міцний", "сильний", "хваткий". Люди з таким ім'ям мають вольовий характер, але при цьому вони легкі в спілкуванні, добрі і чуйні. Сьогодні.Lifestyle підготував для вас красиві картинки і кращі вітання з днем ангела Валентина в прозі і віршах.

Побажання і картинки з днем Валентина Фото: Pexels

Красиві привітання з днем ангела Валентина у віршах

***

Валентин – "сильный", "крепкий" и "хваткий".

Пусть же будет все в жизни в порядке.

Ты отзывчив, внимателен к людям,

Отвечать тем же самым мы будем!



И в день ангела твой, будто в сказке,

Все дела пусть пойдут, как по маслу.

Чтоб успехам ты сам удивлялся,

И всегда на коне оставался!

Урочисті привітання ув день ангела Валентина в прозі

***

Дорогий Валентин, в твій святковий день я хочу побажати здоров'я і удачі, постійного зростання в кар'єрі і високих досягнень у всіх сферах, затишку в домі і спокою в душі, кохання для серця і геніальних ідей для гідних перемог. Будь сильним Валентин, і тілом, і характером, і думкою!

З днем ангела Валентина: листівки і поздоровлення Фото: Pexels

З днем ангела Валентина: зворушливі вітання у віршах

***

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

В твой день ангела я пожелаю.



Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

Милі привітання з днем Валентини власними словами

***

Мила Валентина, вітаю тебе з днем ангела і бажаю, щоб в твоєму житті завжди все виходило так, як ти захочеш. Адже ім'я Валентина означає "сильна". Так нехай твоєї внутрішньої сили вистачає на подолання всіх перешкод до досягнення твоїх цілей!

З днем ангела Валентини: картинка і побажання Фото: Pexels

Прикольні вітання з днем ангела Валентині

***

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!



Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!



Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Наш ангел, солнце, душечка!

Ніжні привітання з днем ангела Валентини в прозі

***

Валечко, я бажаю тобі здійснення усіх мрій, міцного здоров'я і безмежного щастя! Нехай в твоєму серці завжди панують любов і доброта! Бажаю тобі море позитивних емоцій, гарного настрою і яскравих моментів у житті! Нехай твоя посмішка прикрашає цей світ!

Поздоровлення і картинка з днем ангела Валентини Фото: Pexels

Коротке привітання з днем Валентини в смс

***

Моя любимая Валюшка,

Хочу шепнуть тебе на ушко:

С днем ангела тебя я поздравляю!

Всегда все делать от души желаю,

Пусть жизнь твоя будет сладкой,

И в любви все будет гладко!

Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися