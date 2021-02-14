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Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

Сьогодні, 08:29

З днем ангела Валентина і Валентини: привітайте з іменинами в День святого Валентина 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, ми відзначаємо День Святого Валентина. Свято на згадку про католицького святого на ім'я Валентин, який вважається покровителем усіх закоханих. В цей день всі Валентини відзначають свій день ангела. А тому обов'язково привітайте своїх знайомих іменинників і іменинниць з їхнім святом, побажайте їм всього найкращого, а найголовніше – кохання, гармонії, ніжності і палких почуттів.

Хочете провести свято, щоб воно стало радісним і незабутнім? Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна відзначити Валентинов День з коханою людиною.

І жіноча, і чоловіча форма імені Валентин в перекладі з латині означає "міцний", "сильний", "хваткий". Люди з таким ім'ям мають вольовий характер, але при цьому вони легкі в спілкуванні, добрі і чуйні. Сьогодні.Lifestyle підготував для вас красиві картинки і кращі вітання з днем ангела Валентина в прозі і віршах.

Побажання і картинки з днем Валентина
Побажання і картинки з днем Валентина
Фото: Pexels

Красиві привітання з днем ангела Валентина у віршах

***

Валентин – "сильный", "крепкий" и "хваткий".
Пусть же будет все в жизни в порядке.
Ты отзывчив, внимателен к людям,
Отвечать тем же самым мы будем!

И в день ангела твой, будто в сказке,
Все дела пусть пойдут, как по маслу.
Чтоб успехам ты сам удивлялся,
И всегда на коне оставался!

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Урочисті привітання ув день ангела Валентина в прозі

***

Дорогий Валентин, в твій святковий день я хочу побажати здоров'я і удачі, постійного зростання в кар'єрі і високих досягнень у всіх сферах, затишку в домі і спокою в душі, кохання для серця і геніальних ідей для гідних перемог. Будь сильним Валентин, і тілом, і характером, і думкою!

З днем ангела Валентина: листівки і поздоровлення
З днем ангела Валентина: листівки і поздоровлення
Фото: Pexels

З днем ангела Валентина: зворушливі вітання у віршах

***

Валентин, поздравленья тебе
Я с любовью большой отправляю,
Добрых встреч и везенья в судьбе
В твой день ангела я пожелаю.

Чтоб успех за тобой по пятам
По дорогам любым направлялся,
И чтоб день неизменно всегда
Лишь с улыбки твоей начинался!

Милі привітання з днем Валентини власними словами

***

Мила Валентина, вітаю тебе з днем ангела і бажаю, щоб в твоєму житті завжди все виходило так, як ти захочеш. Адже ім'я Валентина означає "сильна". Так нехай твоєї внутрішньої сили вистачає на подолання всіх перешкод до досягнення твоїх цілей!

З днем ангела Валентини: картинка і побажання
З днем ангела Валентини: картинка і побажання
Фото: Pexels

Прикольні вітання з днем ангела Валентині

***

Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!

Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!

Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Наш ангел, солнце, душечка!

Ніжні привітання з днем ангела Валентини в прозі

***

Валечко, я бажаю тобі здійснення усіх мрій, міцного здоров'я і безмежного щастя! Нехай в твоєму серці завжди панують любов і доброта! Бажаю тобі море позитивних емоцій, гарного настрою і яскравих моментів у житті! Нехай твоя посмішка прикрашає цей світ!

Поздоровлення і картинка з днем ангела Валентини
Поздоровлення і картинка з днем ангела Валентини
Фото: Pexels

Коротке привітання з днем Валентини в смс

***

Моя любимая Валюшка,
Хочу шепнуть тебе на ушко:
С днем ангела тебя я поздравляю!
Всегда все делать от души желаю,
Пусть жизнь твоя будет сладкой,
И в любви все будет гладко!

Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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