Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

Остання весняна повня відкриє коридор затемнень 2021 року

Кривавий травневий Місяць Фото: Unsplash

Наприкінці весни, 26 травня, відбудеться неординарне астрономічне явище – повня і водночас повне затемнення Місяця, перше у 2021 році. Як правильно поводитися в цей період, що можна, а що категорично не можна робити, дізнайтеся в нашій статті.

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Особливості повні і місячного затемнення 26 травня

Отже, 26 травня, о 14:14 за київським часом відбудеться повня. В цей же період відбудеться максимальна фаза повного місячного затемнення, яке розпочнеться о 12 годині 44 хвилини за Києвом і закінчиться о 15 годині 52 хвилини.

Перше місячне затемнення 2021 року відбудеться в знаку зодіаку Стрілець. Цикл Саросу 121 (56-те затемнення з 84-х). Триватиме 14 хвилин 30 секунд.

Примітно, що місячне затемнення 26 травня відкриє перший коридор затемнень 2021 року, який триватиме два тижні, до 10 червня, і завершиться сонячним затемненням.

Майське місячне затемнення отримало назву Кривавий Місяць, тому що супутник Землі близько підходить до нашої планети і не зникає повністю в її тіні, а забарвлюється в насичені червоні кольори.

Це явище буде видно в Південно-Східній Азії, Австралії і частково в Північній і Південній Америці.

Як поводитися під час повні 26 травня

Місячне затемнення під впливом Стрільця принесе мудрість і прагнення до отримання знань. Воно здатне змінити світогляд людей і підвищити їхній духовний рівень.

Стрілець діє на людей заспокійливо, призводить до порядку й дисципліни. Люди краще сприймають інформацію і тягнуться до знань, стають більш законослухняними і сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій, а також діляться власним досвідом з оточуючими. Цей період вважається особливо вдалим для активної участі в суспільному житті, а також серйозних змін і починань в особистій сфері.

Що не можна робити під час повні 26 травня

Пам'ятайте, що кожна повня несе з собою кардинальні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти.

Не можна в цей період сваритися, з'ясовувати стосунки, тому що місячне затемнення, підкріплене дією повні, небезпечне незрозумілими перепадами настрою.

Не варто в цей період приймати важливі рішення, вести ділові переговори і здійснювати різкі вчинки.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

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