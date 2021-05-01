Короткі привітання з травневими святами: вірші, картинки і смс
Привітайте близьких та друзів з травневими святами коротко і лаконічно
Вітаємо з травневими святами! Нехай цього весняного дня збудуться найкращі бажання і заповітні мрії! Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні, короткі вітання з 1 Травня у віршах і смс, які ви можете відправити всім-всім рідним, друзям і близьким людям.
Короткі привітання з травневими святами у віршах
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С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!
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Добрі вітання з Першотравнем
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Поздравляю с Первомаем!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!
Радісні побажання на травневі свята у віршах
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С Днем труда спешу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
Мир и радость приносил!
З травневими святами: коротке смс
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Пусть исполняет Первомай твои мечты:
Здоровья, мира, счастья, красоты!
Квітучі привітання з травневими святами
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В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.
Щиросердечні вітання з травневими святами у віршах
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Поздравляю с Первомаем
И от всей души желаю
Пусть твой труд подарит всходы
И растут твои доходы!
Лаконічні привітання з 1 Травня
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С Днем труда я поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Больше отдыха, добра,
И весеннего тепла!
Весняні привітання з травневими святами
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Желаю в день весенний этот
Добром и счастьем быть согретым,
В трудах любых – сил и успеха,
А в жизни – радости и смеха.
Смс на травневі свята
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С Первомаем, с днем прекрасным!
Доброты, здоровья, мира, счастья!
Чудові привітання з травневими святами у віршах
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Первый день мая – праздник чудесный,
Радостный, добрый и просто прелестный,
В нем счастья и сил для труда я желаю,
С теплом и любовью тебя поздравляю!
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