Короткі привітання з травневими святами: вірші, картинки і смс

Привітайте близьких та друзів з травневими святами коротко і лаконічно

Вітаємо з травневими святами! Нехай цього весняного дня збудуться найкращі бажання і заповітні мрії! Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні, короткі вітання з 1 Травня у віршах і смс, які ви можете відправити всім-всім рідним, друзям і близьким людям.

Короткі привітання з травневими святами у віршах

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С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!

Добрі вітання з Першотравнем

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Поздравляю с Первомаем!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

Привітання і листівки з травневими святами Фото: bonnycards

Радісні побажання на травневі свята у віршах

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С Днем труда спешу поздравить,

Пожелать здоровья, сил,

Чтобы каждый день удачу

Мир и радость приносил!

З травневими святами: коротке смс

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Пусть исполняет Первомай твои мечты:

Здоровья, мира, счастья, красоты!

Привітання та листівки з травневими святами Фото: bonnycards

Квітучі привітання з травневими святами

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В майский первый светлый день

Пусть в душе цветет сирень,

Распускается надежда,

Чтобы лучше жить, чем прежде.

Короткі привітання і вірші з травневими святами Фото: Pexels

Щиросердечні вітання з травневими святами у віршах

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Поздравляю с Первомаем

И от всей души желаю

Пусть твой труд подарит всходы

И растут твои доходы!

Короткі вірші і картинки з травневими святами Фото: Pexels

Лаконічні привітання з 1 Травня

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С Днем труда я поздравляю,

И тебе я пожелаю,

Больше отдыха, добра,

И весеннего тепла!

Весняні привітання з травневими святами

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Желаю в день весенний этот

Добром и счастьем быть согретым,

В трудах любых – сил и успеха,

А в жизни – радости и смеха.

Ефектні фото на 1 Травня Фото: Pexels

Смс на травневі свята

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С Первомаем, с днем прекрасным!

Доброты, здоровья, мира, счастья!

Чудові привітання з травневими святами у віршах

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Первый день мая – праздник чудесный,

Радостный, добрый и просто прелестный,

В нем счастья и сил для труда я желаю,

С теплом и любовью тебя поздравляю!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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