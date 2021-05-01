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Короткі привітання з травневими святами: вірші, картинки і смс

Сьогодні, 08:30

Привітайте близьких та друзів з травневими святами коротко і лаконічно

Вітаємо з травневими святами! Нехай цього весняного дня збудуться найкращі бажання і заповітні мрії! Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні, короткі вітання з 1 Травня у віршах і смс, які ви можете відправити всім-всім рідним, друзям і близьким людям.

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Короткі привітання з травневими святами у віршах

***

С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!

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Добрі вітання з Першотравнем

***

Поздравляю с Первомаем!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!

Привітання і листівки з травневими святами
Привітання і листівки з травневими святами
Фото: bonnycards

Радісні побажання на травневі свята у віршах

***

С Днем труда спешу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
Мир и радость приносил!

З травневими святами: коротке смс

***

Пусть исполняет Первомай твои мечты:
Здоровья, мира, счастья, красоты!

Привітання та листівки з травневими святами
Привітання та листівки з травневими святами
Фото: bonnycards

Квітучі привітання з травневими святами

***

В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.

Короткі привітання і вірші з травневими святами
Короткі привітання і вірші з травневими святами
Фото: Pexels

Щиросердечні вітання з травневими святами у віршах

***

Поздравляю с Первомаем
И от всей души желаю
Пусть твой труд подарит всходы
И растут твои доходы!

Короткі вірші і картинки з травневими святами
Короткі вірші і картинки з травневими святами
Фото: Pexels

Лаконічні привітання з 1 Травня

***

С Днем труда я поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Больше отдыха, добра,
И весеннего тепла!

Весняні привітання з травневими святами

***

Желаю в день весенний этот
Добром и счастьем быть согретым,
В трудах любых – сил и успеха,
А в жизни – радости и смеха.

Ефектні фото на 1 Травня
Ефектні фото на 1 Травня
Фото: Pexels

Смс на травневі свята

***

С Первомаем, с днем прекрасным!
Доброты, здоровья, мира, счастья!

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Чудові привітання з травневими святами у віршах

***

Первый день мая – праздник чудесный,
Радостный, добрый и просто прелестный,
В нем счастья и сил для труда я желаю,
С теплом и любовью тебя поздравляю!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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