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Коли День бухгалтера в Україні: дата та історія свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 липня, 16:03
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Українські бухгалтери фактично мають два професійних свята на рік. І один з них припадає на саму середину літа.
Коли відзначаємо День бухгалтера в Україні
Коли відзначаємо День бухгалтера в Україні

У липні 2021 року своє професійне свято святкують українські бухгалтери. У святкових заходах беруть участь усі, хто має відношення до цього напрямку діяльності, незалежно від звання і посади.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

День бухгалтера в Україні відзначається викладачами, студентами, випускниками профільних навчальних закладів, а також аудиторами, колишніми і чинними співробітниками приватних і державних організацій. Ця професія з'явилася ще 6 тисяч років тому, і сьогодні неможливо уявити роботу успішного підприємства без хорошого бухгалтера.

Коли день бухгалтера в Україні у 2021 році

Щоб висловити повагу працівникам бухгалтерій і врегулювати економічну діяльність загалом, 18 червня 2004 року президент України затвердив дату святкування Дня бухгалтера України – 16 липня.

Незадовго до цього, 1999 року, саме з 16 липня закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" став чинним, що, внаслідок, і визначило заповітну дату.

День бухгалтера України 2021 року припадає на п'ятницю.

Зазначимо, що Міжнародний день бухгалтера святкують у всьому світі 10 листопада, тому українські бухгалтери фактично мають два професійних свята на рік.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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