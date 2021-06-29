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Як вивести плями від ягід на руках: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 червня, 21:35
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Мило, лимон, оцет, картопля й аскорбінова кислота – далеко не всі засоби, якими можна відбілити руки після ягід, якщо на них залишилися темні некрасиві плями.
Ягоди залишають на руках плями
Ягоди залишають на руках плями / Фото: Unsplash

Чим можна відмити руки після чистки ягід? Якщо звичайне мило не допомагає, читайте наші поради, як позбутися цих темних плям простими підручними засобами.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Шовковиця, смородина, ожина, чорниця та інші смачні ягоди крім користі іноді приносять естетичні неприємності – після них помітно чорніють руки. І просте мило далеко не завжди здатне з цим впоратися. Але ця проблема поправна.

Як відмити руки від ягід: прості лайфхаки

  • Лайфхак 1. Лимон

Лимон
Лимон / Фото: Unsplash

Лимонна кислота відома своєю здатністю освітлювати. Видавіть сік лимона, змочіть ватяний спонж і протріть ягідні плями на руках. Також можна використовувати суху лимонну кислоту, тільки попередньо розведіть її водою до стану кашки.

  • Лайфхак 2. Оцет

Як відлякати комах
Як відлякати комах / Фото: Pixabay

Ще одна кисле середовище, яке впорається з ягідними плямами – це оцет. 9-процентний столовий оцет не потрібно розводити водою. Достатньо просто змочити ватний спонж і протерти забруднення на руках.

  • Лайфхак 3. Аскорбінова кислота

Таблетку аскорбінової кислоти розведіть у невеликій кількості води і протріть руки.

  • Лайфхак 4. Щавель

Щавель
Щавель / Фото: Unsplash

За аналогією з іншими кислотами, щавлева кислота також чудово справляється з темними плямами.

  • Лайфхак 5. Бадилля рослин

Помідорне бадилля
Помідорне бадилля / Фото: Pinterest

Картопляне або помідорне бадилля рятувало руки ще наших бабусь. За рахунок активних речовин у соку стебел цих рослин вони здатні змити чорноту від ягід.

  • Лайфхак 6. Картопляний відвар

Варите картоплю? Не виливайте відразу відвар. У літній сезон він стане в нагоді вам для відбілювання шкіри після темних ягід. Достатньо просто трохи потримати в ньому руки.

  • Лайфхак 7. Засіб для чищення посуду

Миття рук
Миття рук / Фото: Unsplash

Цей спосіб більш агресивний, ніж попередні. Але якщо вони вам не допомогли, можна скористатися і ним. Мокрий спонж посипте порошком, що чистить, і протріть плями. Але будьте обережні, щоб не отримати реакцію на шкірі. Аналогічну, але більш щадну дію дає посудний гель.

  • Лайфхак 8. Пральний порошок

Після обробки ягід виперіть що-небудь руками з пральним милом або порошком. Ці засоби легко справляються з такими забрудненнями.

Дивіться відеорецепт, як приготувати киш з ягодами і горіхами:

Раніше ми розповідали, як використовувати ділянку по максимуму: літні лайфхаки для дачників.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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