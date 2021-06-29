Як вивести плями від ягід на руках: лайфхаки

Мило, лимон, оцет, картопля й аскорбінова кислота – далеко не всі засоби, якими можна відбілити руки після ягід, якщо на них залишилися темні некрасиві плями.

Ягоди залишають на руках плями / Фото: Unsplash

Чим можна відмити руки після чистки ягід? Якщо звичайне мило не допомагає, читайте наші поради, як позбутися цих темних плям простими підручними засобами.

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Шовковиця, смородина, ожина, чорниця та інші смачні ягоди крім користі іноді приносять естетичні неприємності – після них помітно чорніють руки. І просте мило далеко не завжди здатне з цим впоратися. Але ця проблема поправна.

Як відмити руки від ягід: прості лайфхаки

Лайфхак 1. Лимон

Лимон / Фото: Unsplash

Лимонна кислота відома своєю здатністю освітлювати. Видавіть сік лимона, змочіть ватяний спонж і протріть ягідні плями на руках. Також можна використовувати суху лимонну кислоту, тільки попередньо розведіть її водою до стану кашки.

Лайфхак 2. Оцет

Як відлякати комах / Фото: Pixabay

Ще одна кисле середовище, яке впорається з ягідними плямами – це оцет. 9-процентний столовий оцет не потрібно розводити водою. Достатньо просто змочити ватний спонж і протерти забруднення на руках.

Лайфхак 3. Аскорбінова кислота

Таблетку аскорбінової кислоти розведіть у невеликій кількості води і протріть руки.

Лайфхак 4. Щавель

Щавель / Фото: Unsplash

За аналогією з іншими кислотами, щавлева кислота також чудово справляється з темними плямами.

Лайфхак 5. Бадилля рослин

Помідорне бадилля / Фото: Pinterest

Картопляне або помідорне бадилля рятувало руки ще наших бабусь. За рахунок активних речовин у соку стебел цих рослин вони здатні змити чорноту від ягід.

Лайфхак 6. Картопляний відвар

Варите картоплю? Не виливайте відразу відвар. У літній сезон він стане в нагоді вам для відбілювання шкіри після темних ягід. Достатньо просто трохи потримати в ньому руки.

Лайфхак 7. Засіб для чищення посуду

Миття рук / Фото: Unsplash

Цей спосіб більш агресивний, ніж попередні. Але якщо вони вам не допомогли, можна скористатися і ним. Мокрий спонж посипте порошком, що чистить, і протріть плями. Але будьте обережні, щоб не отримати реакцію на шкірі. Аналогічну, але більш щадну дію дає посудний гель.

Лайфхак 8. Пральний порошок

Після обробки ягід виперіть що-небудь руками з пральним милом або порошком. Ці засоби легко справляються з такими забрудненнями.

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