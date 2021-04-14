Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

Під час росту помідорів потрібно додати компонент, який є на кожній кухні

Помідор, вирощений власноруч на своїй ділянці, завжди смачніший і корисніший за покупний. Але якщо на смак він кислуватий або ж водянистий, то хочеться якось виправити ситуацію. Існує дуже простий і доступний спосіб, як зробити домашні помідори солодшими, про який ми розповімо в нашій статті.

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Як виростити солодкі помідори: прості лайфхаки

У грунт, де ростуть кущі з помідорами, додайте харчову соду. Вона знижує рівень кислотності грунту, за рахунок чого помідори стають більш солодкими.

Для цього акуратно посипте содою землю навколо рослини, не чіпаючи сам кущ.

На один кущ достатньо взяти 2-3 ст. ложки харчової соди.

Можна розвести соду з водою і акуратно полити кущ під корінь, знову ж минаючи саму рослину.

Але перш ніж сипати соду, перевірте рівень кислотності pH грунту. Можливо, справа не в грунті, а в сорті самих помідорів.

За сезон достатньо двічі обробити грунт: коли плоди з'являться на кущі і коли досягнуть приблизно половини свого розміру.

Також не забувайте, що томати люблять багато сонця, так що садити їх потрібно на ділянці без тіні, але захищеній від вітру.

Поливати помідори бажано рясно, але не часто, інакше вони стануть водянистими, а це теж причина зниження солодкості.

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