Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак
Під час росту помідорів потрібно додати компонент, який є на кожній кухні
Помідор, вирощений власноруч на своїй ділянці, завжди смачніший і корисніший за покупний. Але якщо на смак він кислуватий або ж водянистий, то хочеться якось виправити ситуацію. Існує дуже простий і доступний спосіб, як зробити домашні помідори солодшими, про який ми розповімо в нашій статті.
А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Читайте також:Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі
- У грунт, де ростуть кущі з помідорами, додайте харчову соду. Вона знижує рівень кислотності грунту, за рахунок чого помідори стають більш солодкими.
- Для цього акуратно посипте содою землю навколо рослини, не чіпаючи сам кущ.
- На один кущ достатньо взяти 2-3 ст. ложки харчової соди.
- Можна розвести соду з водою і акуратно полити кущ під корінь, знову ж минаючи саму рослину.
- Але перш ніж сипати соду, перевірте рівень кислотності pH грунту. Можливо, справа не в грунті, а в сорті самих помідорів.
- За сезон достатньо двічі обробити грунт: коли плоди з'являться на кущі і коли досягнуть приблизно половини свого розміру.
- Також не забувайте, що томати люблять багато сонця, так що садити їх потрібно на ділянці без тіні, але захищеній від вітру.
- Поливати помідори бажано рясно, але не часто, інакше вони стануть водянистими, а це теж причина зниження солодкості.
Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше