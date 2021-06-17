Як виростити велику цибулю: лайфхаки для дачників

Щоб цибуля на ділянці виросла великою, щільною і стійкою до зберігання, потрібно готувати грядки з осені і регулярно підгодовувати рослину різними видами добрив

Як виростити цибулю Фото: Pixabay

Великі, тугі, золотисті головки цибулі, які виросли на городі – чудовий урожай, що радує городників. Щоб виростити саме таку цибулю, потрібно знати кілька нехитрих нюансів.

Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Як виростити якісну цибулю: корисні лайфхаки

Лайфхак 1. Як вибрати місце для посадки

Як виростити цибулю Фото: Pinterest

Готуватися до хорошого урожаю цибулі потрібно ще з осені. Якщо ви практикуєте принципи сівозміни, то найкраще садити цибулю на тому місці, де до цього росли помідори, перець, баклажани, капуста, бобові. Також цибуля любить землю, удобрення золою, компостом або перепрівшим гноєм. А ось підкислений грунт ця культура не поважає, тому краще додати в нього вапно.

Лайфхак 2. Підготуйте грядки

Як виростити цибулю Фото: Pixabay

Перед тим, як садити цибулю, розпушіть землю, видаліть бур'яни і сформуйте високу грядку, яка буде добре прогріватися сонцем. Перше підгодовування внесіть безпосередньо перед посадкою, закривши компост або гній приблизно на 15 сантиметрів вглиб.

Лайфхак 3. Зверніть увагу на посадковий матеріал

Як виростити цибулю Фото: Pixabay

Сівок має бути якісним, стійким до коливань вологості і температури, відповідним для вашої місцевості. Цибулини повинні бути гладкими і рівними, без плям і вм'ятин, видавати м'який шелест під пальцями – це значить, що вони добре просушені і зберігалися в належних умовах. У них обов'язково має бути характерний цибульний запах. Вологий сівок, що пахне цвіллю, для посадки не годиться.

Лайфхак 4. Чим і коли підгодовувати цибулю

Як виростити цибулю Фото: Unsplash

Щоб цибуля виросла великою, її слід удобрювати органікою. Азот допоможе наростити зелену масу. Це може бути настій коров'яку або курячого посліду. Дотримуйтесь правильної пропорції, щоб не спалити коріння: на відро води береться півлітрова банка гною. Цього вистачає на площу 3-4 кв. м землі. Поливайте землю біля посадки, а не самі цибулини, щоб вони залишалися сухими.

На початку другої стадії вегетації цибулі потрібне друге підживлення – калійними і фосфорними сполуками. Пропорція: на відро води потрібно 30 г суперфосфату і 30 г сульфату калію. Розчину вистачить на площу 4 кв. м землі. Це допоможе хорошому формуванню цибулини.

Третя підгодівля потрібна для накопичення запасів на зиму, коли цибулина вже добре сформувалася. Для добрива знадобляться сполуки кальцію, наприклад, вапно, що знижує кислотність грунту і створює для цибулі сприятливе середовище. Крім того, воно допомагає цибулі рости великою, щільною і стійкою до зберігання. Полийте грядки теплою водою, посипте грунт у міжряддях вапняним порошком, а потім знову добре полийте.

Лайфхак 5. Як боротися з жовтим пір'ям

Як виростити цибулю Фото: Unsplash

Якщо у цибулі пожовкли кінчики пір'я – це сигнал браку азоту в грунті. Підгодуйте цибулю нашатирним спиртом з розрахунку 3 ст. ложки нашатирю на десятилітрове відро води. Майте на увазі, що поливати грядки нашатирем слід ввечері, після того, як спаде спека. Також не допускайте, щоб добриво потрапило на рослини.

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Раніше ми розповідали, як використовувати ділянку по максимуму: літні лайфхаки для дачників.

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