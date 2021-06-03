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Як повернути колір випраним речам: корисні лайфхаки

Сьогодні, 16:12

Відновити колір і підкреслити яскравість речі допоможуть підручні засоби

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Pexels

Після кількох прань і сушінь недавно куплена річ потьмяніла і втратила привабливість? Ситуація досить поширена, і багато умільців навчилися її виправляти, навіть не вдаючись до важкої хімічної артилерії і салонів хімчистки.

Щоб повернути колишній вигляд одягу, вам знадобляться прості підручні засоби, які є на кожній кухні, і наші лайфхаки.

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  • Лайфхак 1. Попередження

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Pinterest

Головне правило, яке допоможе вам довше зберігати колір улюбленої речі – це правильний догляд за нею. Уважно вивчіть етикетку, перш ніж прати одяг. Адже колір найчастіше втрачається через занадто високу температуру прання, тьмяніє від агресивних засобів для виведення плям, вигорає на сонці тощо.

  • Лайфхак 2. Як відновити чорний колір

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Unsplash

Щоб повернути чорний колір речі, яка посвітліла, помістіть її після прання і полоскання у воду з додаванням оцту: 1 ст. ложка на 1 літр води. Залиште на півгодини, потім ще раз прополощіть і просушіть.

А ось якщо на чорній речі ви помітили світлу пляму, тут краще скористатися тютюном. Залийте літром окропу 1 ч. ложку тютюну, дайте настоятися і процідіть. Потім нанесіть рідину на проблемні місця, потримайте півгодини і прополощіть.

  • Лайфхак 3. Як повернути коричневий колір

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Pexels

Вам знадобляться недостиглі волоські або земляні горіхи. Шкаралупу горіхів залийте водою і прокип'ятіть 3 хвилини. Остудіть і процідіть. Бажано додати тютюн – він посилить насиченість кольору. Потім просочіть розчином тканину, залиште на 15-20 хвилин і прополощіть.

  • Лайфхак 4. Як виправити бляклий зелений колір

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Unsplash

Візьміть трохи цибулиння, залийте 2 літрами окропу і дайте постояти. У остиглий розчин додайте ложку солі, занурте річ і потримайте 20 хвилин. Потім прополощіть у воді з додаванням оцту, щоб вода була слабокислою – це закріпить ефект.

  • Лайфхак 5. Що додасть речі червоного відтінку

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Unsplash

Щоб підсилити колір червоного вбрання, прополощіть його у розчині оцту і соди: на 1 л води візьміть по 1 ст. ложці кожного інгредієнта.

  • Лайфхак 6. Як повернути синій колір

Як повернути колір речам
Як повернути колір речам
Фото: Pinterest

Відновити синяву джинсів та інших речей синього або блакитного кольору вам допоможе звичайна синька. Кінцевий результат регулюйте насиченістю розчину. А після замочування прополощіть річ у содовому розчині – це посилить яскравість.

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