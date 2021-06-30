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Як врятувати квіти від в'янення: лайфхаки, які працюють

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 червня, 21:47
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Не поспішайте викидати букет, якщо він зів'яв, – існує кілька варіантів, як його можна врятувати, і квіти простоять досить довго.

Гарний і красивий, дорогий чи дешевий, куплений, зібраний чи подарований, але все одно милий букет раптом зів'яв. Прикро! Причому простояв він зовсім недовго, і так шкода його викидати. Якщо ви помітили натяки на в'янення, покваптеся реанімувати квіти, і вони, можливо, ще трохи вас порадують.

Квіти в'януть передусім через те, що їм бракує води. Існує кілька способів оживити букет, про які вам розкажуть Life Сегодня.

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Що робити, якщо в'януть квіти: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Стежте за зрізом

Як врятувати квіти від в'янення
Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

Не чекайте, поки букет зів'яне. Перш ніж ставити квіти у воду, обов'язково освіжіть зріз. Причому важливо це зробити не ножицями, які здавлюють стебла, а гострим ножем або секатором. Зріз роблять косо – потрапивши у вазу, стебло не впреться всією площиною зрізу в дно, а лише загостреним краєм. Це дасть можливість краще вбирати воду. Періодично, раз на 2-3 дні, освіжайте зріз, знімаючи приблизно 2 см стебла.

  • Лайфхак 2. Приберіть листя

Як врятувати квіти від в'янення
Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

У тій частині стебла, що знаходиться у воді, зніміть листя і черешки. Це допоможе рослині вбирати більше вологи. Також для цих цілей можна зробити на стеблі неглибокий поздовжній надріз.

  • Лайфхак 3. Стежте за водою

Як врятувати квіти від в'янення
Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

Тепла (але не гаряча) вода краще вбиратиметься і швидше підніматиметься по стеблу, на відміну від крижаної. Якщо букет стоїть кілька днів, не забувайте освіжати воду. При цьому промивайте стебла під проточною водою – вони можуть замулюватися і закисати, що прискорить в'янення букета.

  • Лайфхак 4. Підживлення

Як врятувати квіти від в'янення
Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Pinterest

Багато флористів радять додати у воду небагато оцту (або лимонної кислоти) і цукру. Це подовжить життя зрізаних квітів і допоможе оживити букет, який вже почав в'янути. А ось додана таблетка аспірину знешкодить воду від бактерій.

  • Лайфхак 5. Реанімація

Як врятувати квіти від в'янення
Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Pinterest

Якщо, незважаючи на ваші зусилля, букет в'яне просто на очах, помістіть його у ванну в прохолодну воду на кілька годин, а краще на ніч. При цьому знову ж таки не забудьте освіжити зрізи, а стебла втопіть повністю у воді, поклавши зверху гніт у вигляді тарілки. Не страшно, якщо під воду підуть бутони – просто потім струсіть квіти, щоб позбутися зайвої вологи. Іноді таку процедуру потрібно повторювати щоночі, зате вдень букет радуватиме своєю свіжістю.

Дивіться відео, як довше зберегти свіжий букет:

Раніше ми розповідали про кімнатні квіти за знаком зодіаку: кому які підходять для удачі і багатства.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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