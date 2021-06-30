Як врятувати квіти від в'янення: лайфхаки, які працюють

Не поспішайте викидати букет, якщо він зів'яв, – існує кілька варіантів, як його можна врятувати, і квіти простоять досить довго.

Гарний і красивий, дорогий чи дешевий, куплений, зібраний чи подарований, але все одно милий букет раптом зів'яв. Прикро! Причому простояв він зовсім недовго, і так шкода його викидати. Якщо ви помітили натяки на в'янення, покваптеся реанімувати квіти, і вони, можливо, ще трохи вас порадують.

Квіти в'януть передусім через те, що їм бракує води. Існує кілька способів оживити букет, про які вам розкажуть Life Сегодня.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Що робити, якщо в'януть квіти: лайфхаки

Лайфхак 1. Стежте за зрізом

Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

Не чекайте, поки букет зів'яне. Перш ніж ставити квіти у воду, обов'язково освіжіть зріз. Причому важливо це зробити не ножицями, які здавлюють стебла, а гострим ножем або секатором. Зріз роблять косо – потрапивши у вазу, стебло не впреться всією площиною зрізу в дно, а лише загостреним краєм. Це дасть можливість краще вбирати воду. Періодично, раз на 2-3 дні, освіжайте зріз, знімаючи приблизно 2 см стебла.

Лайфхак 2. Приберіть листя

Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

У тій частині стебла, що знаходиться у воді, зніміть листя і черешки. Це допоможе рослині вбирати більше вологи. Також для цих цілей можна зробити на стеблі неглибокий поздовжній надріз.

Лайфхак 3. Стежте за водою

Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Unsplash

Тепла (але не гаряча) вода краще вбиратиметься і швидше підніматиметься по стеблу, на відміну від крижаної. Якщо букет стоїть кілька днів, не забувайте освіжати воду. При цьому промивайте стебла під проточною водою – вони можуть замулюватися і закисати, що прискорить в'янення букета.

Лайфхак 4. Підживлення

Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Pinterest

Багато флористів радять додати у воду небагато оцту (або лимонної кислоти) і цукру. Це подовжить життя зрізаних квітів і допоможе оживити букет, який вже почав в'янути. А ось додана таблетка аспірину знешкодить воду від бактерій.

Лайфхак 5. Реанімація

Як врятувати квіти від в'янення / Фото: Pinterest

Якщо, незважаючи на ваші зусилля, букет в'яне просто на очах, помістіть його у ванну в прохолодну воду на кілька годин, а краще на ніч. При цьому знову ж таки не забудьте освіжити зрізи, а стебла втопіть повністю у воді, поклавши зверху гніт у вигляді тарілки. Не страшно, якщо під воду підуть бутони – просто потім струсіть квіти, щоб позбутися зайвої вологи. Іноді таку процедуру потрібно повторювати щоночі, зате вдень букет радуватиме своєю свіжістю.

Дивіться відео, як довше зберегти свіжий букет:

Раніше ми розповідали про кімнатні квіти за знаком зодіаку: кому які підходять для удачі і багатства.