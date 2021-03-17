Як зібрати шерсть з килима: складно, але можливо

Поради для тих, хто любить свого вихованця більше, ніж килим

Господарям кошлатих чотириногих "членів сім'ї" знайома така супутня проблема як шерсть по всій квартирі. Найбільше вона любить накопичуватися на килимі. Причому, чим довший ворс у килима, тим складніше звідти вивудити сторонні волоски. І навпаки – чим більш гладкошерста порода у вашого улюбленця, тим надійніше його шерсть "впроваджується" в підлогове покриття. Як позбутися шерсті собаки або кішки? Існує кілька хитрощів, які вам в цьому допоможуть.

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Лайфхак 1. Як простіше прибирати шерсть із килима

Головне правило – не як, а коли. Чим частіше ви будете чистити килим (а заодно і вихованця), тим менше буде втоптуватися і переплітатися шерсть тварини з ворсом килима. А тому намагайтеся не запускати процес прибирання і проводити його не рідше ніж раз на тиждень.

Лайфхак 2. Як прибрати шерсть із килима за допомогою пилососа

Шерсть тварин добре забирається пилососом. При цьому замість звичайної краще придбати турбо-щітку. Ця насадка саме пристосована для вивудження з килима волосся і шерсті. Але при цьому не забувайте, що шовкові і вовняні натуральні килими не бажано пилососити дуже часто, бо їхня структура може зруйнуватися. Зате синтетиці пилосос не страшний.

Лайфхак 3. Як вичистити шерсть із килима віником

Вологий віник – хороший помічник у боротьбі з не надто короткою шерстю. Якщо тварина побувала на килимі недавно, то віник легко впорається зі свіжим завданням. Краще робити кругові рухи, і тоді весь чужорідний ворс буде тягнутися за віником і скочуватися в клубок. Але ось шерстинки, які потрапили всередину килима, віником вимести буде нереально.

Лайфхак 4. Як звільнити килим від шерсті скотчем

Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко вивудити всю шерсть, навіть із глибини тканини. З недоліків: липка стрічка дуже швидко втрачає свою клейкість і її доведеться міняти кілька разів під час прибирання.

Лайфхак 5. Як зібрати шерсть з килима рукавичками

Для кошатніков і собачників у магазинах для тварин продаються спеціальні рукавиці, щоб чистити вихованців, а також килими і покривала. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, ту ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок.

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