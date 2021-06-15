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Як зробити добрива з продуктів, які є в кожному будинку: лайфхаки

Сьогодні, 18:19

Не викидайте яєчну шкаралупу і бананову шкірку – вони знадобиться вам на городі в якості підгодівлі для овочів, фруктів і квітів

Як доглядати за городом
Як доглядати за городом
Фото: Unsplash

Щоб підгодувати рослини на ділянці, можна використовувати готові добрива. Але водночас у нас накопичується безліч побутових відходів, які з успіхом замінять покупну хімію. Як використовувати продукти, які є в кожному будинку, для догляду за садом і городом, читайте в нашій статті.

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Така вторинна переробка продукції крім прямої вигоди несе ще й непряму користь. Справі служить те, що зазвичай відправляється у відро для сміття. Виходить екологічне і практично безвідходне виробництво.

ТОП-5 рецептів добрив із доступних продуктів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Як зробити добриво зі шкірки банана

Як зробити добрива
Як зробити добрива
Фото: Pinterest

Бананова шкірка містить калій, фосфор, кальцій та інші мінерали, які корисні для рослин. Так що це дармове джерело поживних речовин і чудовий інгредієнт для виробництва органічного компосту. Шкірку банана наріжте соломкою і проваріть протягом 15 хвилин. Остудіть, а потім отриманим розчином поливайте рослини. Не страшно, якщо в грунт потрапить бананова шкірка. Особливо таке підгодовування люблять квіти.

  • Лайфхак 2. Як зробити добриво з яблук

Як зробити добрива
Як зробити добрива
Фото: Unsplash

Зручний спосіб, куди з користю застосувати відходи яблук після обробки великого врожаю – це приготувати яблучний оцет спеціально для добрива. Так самі яблучка йдуть на компоти та варення, а шкірка і серцевинки заливаються водою із додаванням цукру і витримуються протягом 10-14 днів у теплому і темному місці, поки не перебродять. Потім все проціджується і знову відправляється на бродіння на два місяціі. Не забудьте перевірити тип ґрунту у вашому саду. Оцтова кислота чудово удобрює рослини і підкисляє ґрунт. Для приготування добрива додайте у воду яблучний оцет із розрахунку 100 мл на 10 л води і поливайте рослини не рідше одного разу на місяць.

  • Лайфхак 3. Як зробити добриво з яєчної шкаралупи

Як зробити добрива
Як зробити добрива
Фото: Pinterest

Яєчна шкаралупа – абсолютно дешева і водночас дуже цінна натуральна сировина, яку можна застосовувати в якості добрива. Наприклад, на городі або для кімнатних квітів, які краще ростуть в нейтральному або лужному грунті. Вона містить велику кількість кальцію і запобігає гниттю томатів, перцю або баклажанів. Шкаралупу можна використовувати самостійно або в поєднанні з іншими продуктами. Щоб приготувати добриво, подрібніть шкаралупу в борошно і перемішайте із землею при посадці рослин. Також настоєм зі шкаралупи можна поливати рослини.

  • Лайфхак 4. Як зробити добриво з деревної золи

Як зробити добрива
Як зробити добрива
Фото: Pinterest

Якщо у вас на ділянці накопичуються непотрібні гілки і стовбури дерев, спаліть їх, і ви отримаєте цінне добриво. Деревна зола сприяє розвитку квітів і плодів багатьох рослин. У цьому натуральному інгредієнті міститься велика кількість калію і фосфору, які збагачують і живлять грунт. А ще в золі є речовини, що відлякують мурах та інших шкідників. Для приготування добрива деревну золу розводять водою, а потім поливають рослини. Також золу можна насипати шаром у 2-3 см під стебла.

  • Лайфхак 5. Як зробити добриво з соди

Як зробити добрива
Як зробити добрива
Фото: Pinterest

Звичайнісінька харчова сода просто незамінна в побуті, в саду і на городі. Крім того що сода позбавляє від бур'янів і відлякує шкідників, це хороша натрієва підгодівля для рослин, зокрема для помідорів, огірків, баклажанів, перцю, картоплі тощо. Добавка соди робить плоди солодшими. Оскільки розчин соди має слабку лужну реакцію, його ефективно використовувати на кислих грунтах. Для поливу 1 ч. ложку соди розводять в 5 літрах теплої води.

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

Раніше ми розповідали цікавий лайфхак, як виростити солодкі помідори.

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