Як зробити підставку під телефон з підручних засобів: лайфхаки з фото
Телефон має бути завжди під руками, навіть якщо руки зайняті. В цьому випадку стане в нагоді зручний тримач для гаджета, який можна зробити з підручних засобів.
Часто виникає ситуація, коли хочеться, наприклад, подивитися кіно, але немає можливості або бажання тримати телефон в руках. У цьому випадку на допомогу прийде підставка для гаджета. Якщо у вас немає готової, її легко можна зробити з підручних матеріалів.
Life Сьогодні зібрали для вас цікаві ідеї, з чого і як можна за лічені хвилини спорудити тримач для телефона або планшета.
- Лайфхак 1. Найпростіший варіант – картон
Картон або щільний папір зігніть по формі телефону, а на кінцях зробіть два прорізи для пазів, які потім увійдуть один в одного для міцності.
- Лайфхак 2. Згодяться навіть яєчні лотки
З яєчного лотка виходить цілком стійка конструкція, яка утримає і смартфон, і навіть планшет.
- Лайфхак 3. Не дивіться, що тканина м'яка
У такій шитий мішечок найкраще насипати пластиковий наповнювач у вигляді дрібних гранул. Він приємний на дотик і добре тримає форму, залишаючи телефон під потрібним нахилом.
- Лайфхак 4. Креативна підставка з вилок
Якщо у вас вистачить сили і терпіння, креативний тримач для гаджета можна за лічені хвилини зігнути зі столових приладів.
- Лайфхак 5. Подаруйте пробкам друге життя
Накопичилося багато винних пробок? Вони теж згодяться для вашого хенд-мейду. Коркове дерево – легке і дуже м'яке, з нього можна зробити будь-яку зручну форму.
- Лайфхак 6. Незамінна втулка від паперу
І знову картон – цього разу універсальна втулка від рулону туалетного паперу. Вона і тут виручить: зробіть у картоні вузький проріз, а ніжки для стійкості можна спорудити з кнопок.
- Лайфхак 7. Зручний картонний циліндр
Такий тримач з веселою мордочкою сподобається дитині. Та й робити його дуже просто: зріжте частину циліндра, не забувши залишити вушка.
- Лайфхак 8. Підставка з паличок для морозива
Дерев'яні палички від ескімо взайве доводять свою практичність. А щоб їх скріпити, вам знадобиться клей.
- Лайфхак 9. Підставка з фанери
Якщо у вас є трохи вільного часу і навички випилювання лобзиком, виготовте такий найпростіший тримач. Він плоский і компактний, а в разі потреби легко збирається.
- Лайфхак 10. Тримач із прищіпок
Цей оригінальний варіант підставки просто зробити з прищіпок і бамбукових паличок. Для надійності прищіпки краще склеїти між собою або надіти на конструкцію резинку.
Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:
Раніше ми розповідали, як з непотрібного одягу зробити веселий декор: 10 прикольних ідей з фото.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше