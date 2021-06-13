Як зробити підставку під телефон з підручних засобів: лайфхаки з фото

Телефон має бути завжди під руками, навіть якщо руки зайняті. В цьому випадку стане в нагоді зручний тримач для гаджета, який можна зробити з підручних засобів.

Підставки під телефон Фото: Pinterest

Часто виникає ситуація, коли хочеться, наприклад, подивитися кіно, але немає можливості або бажання тримати телефон в руках. У цьому випадку на допомогу прийде підставка для гаджета. Якщо у вас немає готової, її легко можна зробити з підручних матеріалів.

Life Сьогодні зібрали для вас цікаві ідеї, з чого і як можна за лічені хвилини спорудити тримач для телефона або планшета.

Як зробити підставку під телефон: лайфхаки

Лайфхак 1. Найпростіший варіант – картон

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Картон або щільний папір зігніть по формі телефону, а на кінцях зробіть два прорізи для пазів, які потім увійдуть один в одного для міцності.

Лайфхак 2. Згодяться навіть яєчні лотки

Підставка під телефон Фото: Pinterest

З яєчного лотка виходить цілком стійка конструкція, яка утримає і смартфон, і навіть планшет.

Лайфхак 3. Не дивіться, що тканина м'яка

Підставка під телефон Фото: Pinterest

У такій шитий мішечок найкраще насипати пластиковий наповнювач у вигляді дрібних гранул. Він приємний на дотик і добре тримає форму, залишаючи телефон під потрібним нахилом.

Лайфхак 4. Креативна підставка з вилок

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Якщо у вас вистачить сили і терпіння, креативний тримач для гаджета можна за лічені хвилини зігнути зі столових приладів.

Лайфхак 5. Подаруйте пробкам друге життя

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Накопичилося багато винних пробок? Вони теж згодяться для вашого хенд-мейду. Коркове дерево – легке і дуже м'яке, з нього можна зробити будь-яку зручну форму.

Лайфхак 6. Незамінна втулка від паперу

Підставка під телефон Фото: Pinterest

І знову картон – цього разу універсальна втулка від рулону туалетного паперу. Вона і тут виручить: зробіть у картоні вузький проріз, а ніжки для стійкості можна спорудити з кнопок.

Лайфхак 7. Зручний картонний циліндр

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Такий тримач з веселою мордочкою сподобається дитині. Та й робити його дуже просто: зріжте частину циліндра, не забувши залишити вушка.

Лайфхак 8. Підставка з паличок для морозива

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Дерев'яні палички від ескімо взайве доводять свою практичність. А щоб їх скріпити, вам знадобиться клей.

Лайфхак 9. Підставка з фанери

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Якщо у вас є трохи вільного часу і навички випилювання лобзиком, виготовте такий найпростіший тримач. Він плоский і компактний, а в разі потреби легко збирається.

Лайфхак 10. Тримач із прищіпок

Підставка під телефон Фото: Pinterest

Цей оригінальний варіант підставки просто зробити з прищіпок і бамбукових паличок. Для надійності прищіпки краще склеїти між собою або надіти на конструкцію резинку.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

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