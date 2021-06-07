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Як зробити підставки для ножів із підручних засобів: лайфхаки

Сьогодні, 20:58

І пальці цілі, і ножі при справі: ТОП-5 практичних органайзеров для ріжучих інструментів на кухні

Як зробити органайзер для ножів
Як зробити органайзер для ножів
Фото: Pinterest

Якщо в кухонному столі мало місця для ножів, вони то губляться, то плутаються під руками, а іноді й норовлять травмувати свого господаря, пропонуємо вам спорудити для зберігання зручний і практичний органайзер.

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Гострі предмети не повинні нести загрози для вас і членів вашої сім'ї. Існує безліч варіантів, як розташувати їх на кухні, щоб ножами було зручно користуватися, але при цьому вони не валялися де попало.

Організатор для ножів із підручних засобів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Стануть в нагоді книги

Підставка для ножів
Підставка для ножів
Фото: Pinterest

Гостре лезо ножа легко увійде між сторінок у товсту книгу. Таку "літературну" підставку для ножів на кухні можна зробити з непотрібних книг, зв'язавши їх мотузкою.

  • Лайфхак 2. Органайзер із бамбука

Підставка для ножів
Підставка для ножів
Фото: Pinterest

Ножі дуже зручно зберігати в коробці, щільно наповненій бамбуковими шпажками. Головне, щоб цей ящик був невеликим, але достатньо високим, тоді ножі не будуть із нього вивалюватися.

  • Лайфхак 3. Ножі утримають палички для їжі

Підставка для ножів
Підставка для ножів
Фото: Pinterest

Замість шпажок можна використовувати китайські палички для їжі. Також підійдуть палички для кейк-попсу і навіть макарони, хоча останні не надто практичні і їх доведеться часто міняти.

  • Лайфхак 4. Ножам зручно в крупі

Підставка для ножів
Підставка для ножів
Фото: Pinterest

Щоб ножами було зручно користуватися, вам стане в нагоді ємність, наповнена сипучими. Це може бути рис, квасоля, горох, і навіть кавові зерна.

  • Лайфхак 5. Магніт надійно тримає метал

Підставка для ножів
Підставка для ножів
Фото: Unsplash

Практично і завжди під рукою, але при цьому не на пальцях. Закріпіть на стіну магнітну підставку, і ваші ножі більше не загубляться.

Раніше ми розповідали, як зробити органайзер для біжутерії.

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