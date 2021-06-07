Як зробити підставки для ножів із підручних засобів: лайфхаки

І пальці цілі, і ножі при справі: ТОП-5 практичних органайзеров для ріжучих інструментів на кухні

Як зробити органайзер для ножів Фото: Pinterest

Якщо в кухонному столі мало місця для ножів, вони то губляться, то плутаються під руками, а іноді й норовлять травмувати свого господаря, пропонуємо вам спорудити для зберігання зручний і практичний органайзер.

Гострі предмети не повинні нести загрози для вас і членів вашої сім'ї. Існує безліч варіантів, як розташувати їх на кухні, щоб ножами було зручно користуватися, але при цьому вони не валялися де попало.

Організатор для ножів із підручних засобів: лайфхаки

Лайфхак 1. Стануть в нагоді книги

Підставка для ножів Фото: Pinterest

Гостре лезо ножа легко увійде між сторінок у товсту книгу. Таку "літературну" підставку для ножів на кухні можна зробити з непотрібних книг, зв'язавши їх мотузкою.

Лайфхак 2. Органайзер із бамбука

Підставка для ножів Фото: Pinterest

Ножі дуже зручно зберігати в коробці, щільно наповненій бамбуковими шпажками. Головне, щоб цей ящик був невеликим, але достатньо високим, тоді ножі не будуть із нього вивалюватися.

Лайфхак 3. Ножі утримають палички для їжі

Підставка для ножів Фото: Pinterest

Замість шпажок можна використовувати китайські палички для їжі. Також підійдуть палички для кейк-попсу і навіть макарони, хоча останні не надто практичні і їх доведеться часто міняти.

Лайфхак 4. Ножам зручно в крупі

Підставка для ножів Фото: Pinterest

Щоб ножами було зручно користуватися, вам стане в нагоді ємність, наповнена сипучими. Це може бути рис, квасоля, горох, і навіть кавові зерна.

Лайфхак 5. Магніт надійно тримає метал

Підставка для ножів Фото: Unsplash

Практично і завжди під рукою, але при цьому не на пальцях. Закріпіть на стіну магнітну підставку, і ваші ножі більше не загубляться.

Раніше ми розповідали, як зробити органайзер для біжутерії.

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