Як зробити підставки для ножів із підручних засобів: лайфхаки
І пальці цілі, і ножі при справі: ТОП-5 практичних органайзеров для ріжучих інструментів на кухні
Якщо в кухонному столі мало місця для ножів, вони то губляться, то плутаються під руками, а іноді й норовлять травмувати свого господаря, пропонуємо вам спорудити для зберігання зручний і практичний органайзер.
Гострі предмети не повинні нести загрози для вас і членів вашої сім'ї. Існує безліч варіантів, як розташувати їх на кухні, щоб ножами було зручно користуватися, але при цьому вони не валялися де попало.
- Лайфхак 1. Стануть в нагоді книги
Гостре лезо ножа легко увійде між сторінок у товсту книгу. Таку "літературну" підставку для ножів на кухні можна зробити з непотрібних книг, зв'язавши їх мотузкою.
- Лайфхак 2. Органайзер із бамбука
Ножі дуже зручно зберігати в коробці, щільно наповненій бамбуковими шпажками. Головне, щоб цей ящик був невеликим, але достатньо високим, тоді ножі не будуть із нього вивалюватися.
- Лайфхак 3. Ножі утримають палички для їжі
Замість шпажок можна використовувати китайські палички для їжі. Також підійдуть палички для кейк-попсу і навіть макарони, хоча останні не надто практичні і їх доведеться часто міняти.
- Лайфхак 4. Ножам зручно в крупі
Щоб ножами було зручно користуватися, вам стане в нагоді ємність, наповнена сипучими. Це може бути рис, квасоля, горох, і навіть кавові зерна.
- Лайфхак 5. Магніт надійно тримає метал
Практично і завжди під рукою, але при цьому не на пальцях. Закріпіть на стіну магнітну підставку, і ваші ножі більше не загубляться.
Раніше ми розповідали, як зробити органайзер для біжутерії.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше