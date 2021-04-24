Як зробити великодній вінок: 10 лайфхаків з фото

Великодні прикраси з гілочок, квітів, пластика і навіть тканини – безліч креативних ідей з фото

Напередодні свята Воскресіння Христового час подумати не лише про святкове меню й ефектне оформлення кошиків, але ще і про інтер'єр будинку. Вже давно стало модним прикрашати кімнати і вхідні двері стильними великодніми вінками.

Пропонуємо вашій увазі безліч ідей і лайфхаків, як і з чого виготовити гарні великодні вінки, щоб святковий настрій починався вже з порога.

Також не забувайте радувати рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Лайфхак 1. Великодній вінок із природних матеріалів

Великодній вінок Фото: Pinterest

Лоза – чудовий матеріал для плетіння. Вона податлива, добре гнеться і приймає потрібну вам форму, не ламаючись. На неї легко кріпити елементи декору.

Лайфхак 2. Яйця – символ свята Великодня

Великодній вінок Фото: Pinterest

Такий вінок із крашанок повністю відображає тематику і настрій свята.

Лайфхак 3. Великодній вінок з яєчної шкаралупи

Великодній вінок Фото: Pinterest

А як щодо креативної прикраси з порожніх скорлупок? Тим більше що напередодні Великодня в процесі приготування і випічки такого матеріалу у вас накопичиться достатньо.

Лайфхак 4. Квадратний великодній вінок

Великодній вінок Фото: Pinterest

Вінок на Великдень не обов'язково повинен бути круглим. Кілька досточек, перев'язаних тасьмою, і затишне гніздечко, обрамлене квітами – святкова композиція готова.

Лайфхак 5. Розкрийте вікна і двері назустріч Великодню

Великодній вінок Фото: Pinterest

Зробіть святковий вінок у вигляді віконця. Нехай крізь нього заглядають пташки і перші ніжні весняні квіти.

Лайфхак 6. Великодній вінок із живих квітів

Великодній вінок Фото: Pinterest

Одними з перших навесні розпускаються вербові бруньки. Якщо у вас залишився букет з Вербної неділі, його можна використовувати для виготовлення вінка. Також додайте в композицію інші живі квіти.

Лайфхак 7. Вінок на Великдень для рукодільниць

Великодній вінок Фото: Pinterest

Дуже мило виглядає великодній вінок із ниток. Картонне кільце оплетіть пряжею будь-якого відтінку, а квіти скрутіть із трикотажних клаптиків.

Лайфхак 8. В'язаний великодній вінок

Великодній вінок Фото: Pinterest

Вмієте в'язати? Чудово! Тоді вам буде не важко виготовити в'язаний вінок з іграшкою амигуруми на радість дорослим і дітям.

Лайфхак 9. Великодній вінок із повітряних кульок

Великодній вінок Фото: Pinterest

Щоб зробити таку оригінальну прикрасу, запасіться повітряними кульками та різнокольоровими нитками. Намотайте нитки на кульки, ретельно проклеюючи між собою, а коли клей висохне, просто проколіть кульки, і у вас залишиться ажурний нитковий каркас.

Лайфхак 10. Великдень – сердечне свято

Великодній вінок Фото: Pinterest

Дуже витончено виглядає вінок у формі серця. Вплетіть у нього живі квіти – це додасть йому ніжності і природності.

Раніше ми розповідали, що святити на Великдень: список дозволених продуктів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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