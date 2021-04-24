Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як зробити великодній вінок: 10 лайфхаків з фото

Сьогодні, 20:57

Великодні прикраси з гілочок, квітів, пластика і навіть тканини – безліч креативних ідей з фото

Напередодні свята Воскресіння Христового час подумати не лише про святкове меню й ефектне оформлення кошиків, але ще і про інтер'єр будинку. Вже давно стало модним прикрашати кімнати і вхідні двері стильними великодніми вінками.

Пропонуємо вашій увазі безліч ідей і лайфхаків, як і з чого виготовити гарні великодні вінки, щоб святковий настрій починався вже з порога.

Також не забувайте радувати рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

  • Лайфхак 1. Великодній вінок із природних матеріалів

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Лоза – чудовий матеріал для плетіння. Вона податлива, добре гнеться і приймає потрібну вам форму, не ламаючись. На неї легко кріпити елементи декору.

  • Лайфхак 2. Яйця – символ свята Великодня

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Такий вінок із крашанок повністю відображає тематику і настрій свята.

  • Лайфхак 3. Великодній вінок з яєчної шкаралупи

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

А як щодо креативної прикраси з порожніх скорлупок? Тим більше що напередодні Великодня в процесі приготування і випічки такого матеріалу у вас накопичиться достатньо.

  • Лайфхак 4. Квадратний великодній вінок

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Вінок на Великдень не обов'язково повинен бути круглим. Кілька досточек, перев'язаних тасьмою, і затишне гніздечко, обрамлене квітами – святкова композиція готова.

  • Лайфхак 5. Розкрийте вікна і двері назустріч Великодню

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Зробіть святковий вінок у вигляді віконця. Нехай крізь нього заглядають пташки і перші ніжні весняні квіти.

  • Лайфхак 6. Великодній вінок із живих квітів

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Одними з перших навесні розпускаються вербові бруньки. Якщо у вас залишився букет з Вербної неділі, його можна використовувати для виготовлення вінка. Також додайте в композицію інші живі квіти.

  • Лайфхак 7. Вінок на Великдень для рукодільниць

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Дуже мило виглядає великодній вінок із ниток. Картонне кільце оплетіть пряжею будь-якого відтінку, а квіти скрутіть із трикотажних клаптиків.

  • Лайфхак 8. В'язаний великодній вінок

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Вмієте в'язати? Чудово! Тоді вам буде не важко виготовити в'язаний вінок з іграшкою амигуруми на радість дорослим і дітям.

  • Лайфхак 9. Великодній вінок із повітряних кульок

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Щоб зробити таку оригінальну прикрасу, запасіться повітряними кульками та різнокольоровими нитками. Намотайте нитки на кульки, ретельно проклеюючи між собою, а коли клей висохне, просто проколіть кульки, і у вас залишиться ажурний нитковий каркас.

  • Лайфхак 10. Великдень – сердечне свято

Великодній вінок
Великодній вінок
Фото: Pinterest

Дуже витончено виглядає вінок у формі серця. Вплетіть у нього живі квіти – це додасть йому ніжності і природності.

Раніше ми розповідали, що святити на Великдень: список дозволених продуктів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли буде Чистий четвер 2021 року Великодні вироби з яйцями: ТОП-10 цікавих лайфхаків із фото Страсний тиждень-2021 по днях: дата і головні традиції Фарбуємо перепелині яйця на Великдень - інструкція до застосування Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком
фото Великдень вінок ідеї декор лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Сьогодні, 18:27Фаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 13:24Фаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

Сьогодні, 12:54Зірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

Сьогодні, 09:56Афіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

Сьогодні, 06:16Психо

Гороскоп на сьогодні 24 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, ваша сексуальність зведе всіх із розуму!

Вчора, 18:26Фаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Вчора, 17:10Психо

11 причин, чому вам потрібно піти до психолога

Вчора, 15:45Зірково

Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

Вчора, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Вчора, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

22 квітняСмачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

22 квітняЗірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

22 квітняЗірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

22 квітняЗірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

22 квітняАктуально

Новинка! Вина Villa Krim в пляшці 0,5 літра – розмір саме ваш

22 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

Новини партнерів

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти