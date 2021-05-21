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Як зробити органайзер для канцелярії з підручних засобів: лайфхаки з фото

Сьогодні, 10:20

Ефектні підставки з підручних матеріалів, щоб ручки не губилися

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Якщо у вас під руками часто плутаються олівці і ручки, а у найвідповідальніший момент раптом не виявляється жодної, саме час застосувати свої умілі ручки і зробити органайзер. А ось як і з чого – читайте в нашій статті корисні лайфхаки і дивіться фото.

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Як зробити органайзер для канцелярії: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Стануть в нагоді джинси

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Зробіть стильний органайзер зі старих джинсів. Нашийте на основу багато кишеньок – із них виходять зручні комірки. Денім – дуже міцна і щільна тканина, яка без проблем витримає будь-яку канцелярію. Крім того, джинси – модний елемент інтер'єру. Таке панно прикрасить стіну в кімнаті.

  • Лайфхак 2. Використовуйте ящик

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Щільний картонний ящик або упаковка з-під побутової техніки – чудовий матеріал для органайзера. Зовнішня основа вже готова, залишилося тільки розмітити середину і закріпити в ній перегородки на потрібній вам відстані. Для ошатності обклейте ящик кольоровим папером або шпалерами.

  • Лайфхак 3. Не викидайте консервні банки

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Бляшані банки з-під консервів добре використовувати не тільки для фарбування великодніх яєць, а й застосувати в побуті в якості надійного сховища для всяких дрібниць. Справа за малим – красиво і стильно оформити всю композицію, наприклад, в техніці скрапбукінгу, декупажу, квілінгу, канзаші тощо.

  • Лайфхак 4. Корисні пластикові пляшки

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Цей найпростіша дешева універсальна вихідна сировина підійде для багатьох речей, в тому числі і для складання канцелярії. Зріжте з пляшок верхівки на різній висоті, прикрасьте на свій розсуд – і зручні стаканчики для ручок, олівців, лінійок та інших дрібничок готові. Як щодо веселої котячої сімейки?

  • Лайфхак 5. Незамінні паперові циліндри

Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Креативний органайзер для канцелярії власноруч
Фото: Pinterest

Ще один, безумовно доступний і практичний матеріал – це циліндри зі щільного картону. Це можуть бути втулки від туалетного паперу, скотчу, харчової плівки, фольги тощо – різного розміру і діаметру. Підберіть і наріжте відповідні, закріпіть на картонній основі і задекоруйте, як душа забажає.

Раніше ми розповідали, як зробити зі старої банки вазу, свічник, підставку і багато корисних речей.

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