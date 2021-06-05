Як зробити органайзер для біжутерії: 10 оригінальних лайфхаків з фото

Біжутерія прикрасить не тільки вас, але і змінить на краще вашу кімнату

Органайзер для біжутерії: як зробити власноруч Фото: Pinterest

Щоб сережки не губилися, каблучки не котилися, а намиста не плуталися, пропонуємо вам змайструвати зручне місце для зберігання біжутерії. Купити готові шухлядки просто і практично, але не так цікаво, погодьтеся.

А ось якщо проявити фантазію, можна прикрасити не тільки себе, але і навколишній простір. Life Сьогодні зібрали для вас безліч оригінальних ідей, як зробити органайзер власноруч.

Як зручно зберігати прикраси: лайфхаки

Лайфхак 1. Органайзер-дерево

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Посадіть у себе в кімнаті чарівне дерево. Такий органайзер можна випиляти з фанери або вирізати зі щільного картону.

Лайфхак 2. Прикраси на гілках

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

А можна взяти справжнє дерево, точніше його гіллястий фрагмент. Гуляючи в саду, знайдіть відповідну розлогу гілочку з безліччю відростків. Закріпіть її на підставці або просто поставте в декоративну вазу.

Лайфхак 3. Органайзер на вішалці

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Дуже простий і компактний варіант зберігання бус, браслетів і кольє – на плічках для одягу. Зробіть додаткові гачки і чіпляйте на них біжутерію. Нічого не переплутається, а при бажанні все можна заховати в шафу разом із одягом.

Лайфхак 4. Органайзер із картону

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

І знову на допомогу приходять втулки від туалетного паперу, фольги і плівки. Закріпіть на них кнопки і гачки – вийде компактний органайзер для бус. А всередину можна складати браслети і каблучки.

Лайфхак 5. Де зберігати сережки

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Ось така креативна конструкція виходить зі звичайної старої терки. Саме те, що треба для наочності та зберігання сережок і підвісок.

Лайфхак 6. Органайзер для заколок

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Дитячі резинки, заколки, бантики і крокодильчики чудово почуватимуться в кишеньках, зшитих дбайливими маминими руками. Їх практично робити із сіточки – тоді все буде видно.

Лайфхак 7. Органайзер-картина

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Нехай біжутерія прикрашає не тільки вас і працює, навіть коли ви відпочиваєте. Розмістіть свої прикраси на панно у рамочці і поставте на поличку. Можна підібрати намиста, сережки та браслети в одному стилі, наприклад, під старовину.

Лайфхак 8. Органайзер-полички

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Інший варіант – зробити органайзер на стіні в кімнаті або передпокої. Якщо прикрас дуже багато, з поличок вийдуть справжні повноцінні меблі. Така композиція освіжить декор кімнати, а всі гості оцінять ваш арсенал краси.

Лайфхак 9. Плетене панно

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Сплетіть оригінальне панно і повісьте на стіну. Це може бути складне хитросплетіння макраме або ж хаотично натягнуті нитки. На такі дуже зручно чіпляти сережки або гачки для бус і каблучок.

Лайфхак 10. Закритий ящик

Органайзер для біжутерії Фото: Pinterest

Якщо ж ви не хочете демонструвати всі свої скарби сторонньому оку, їх можна компактно розташувати в будь-якій шухляді столу чи секретера. Для цього достатньо зробити маленькі клітинки під кожен вид прикрас, наприклад, із того ж щільного картону, який потім обтягнути тканиною.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

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