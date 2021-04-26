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Як просто і красиво захистити город від шкідників: квітковий лайфхак

Сьогодні, 20:45

Є кілька рослин, які відлякують шкідливих комах від вашого врожаю

Щоб зібрати хороший урожай на своєму городі, потрібно багато чого зробити: перевірити грунт на кислотність, організувати полив, удобрювати землю. Але навіть цього недостатньо, тому що завжди знайдуться бажаючі скористатися плодами вашої праці. Йдеться про комах-шкідників, які полчищами населяють ділянку і можуть позбавити вас врожаю на різних етапах дозрівання плодів.

Як з ними боротися? Ми вже ділилися з вами простими і дешевими лайфхаками, як позбутися шкідників на присадибній ділянці. А зараз розповімо про найбільш природний і красивий методі відлякування небажаних гостей.

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Існують рослини, яких на дух не переносять багато комах. Одні з них використовуються як лікарські, інші просто красиво цвітуть і прикрашають сад. Дізнайтеся, які квіти можна висадити на своїй ділянці, щоб шкідники надовго її залишили.

Найпопулярніші рослини в боротьбі зі шкідниками

  • Чорнобривці

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Ці яскраві веселі помаранчеві квіти абсолютно невибагливі в догляді. Їх достатньо просто посіяти навесні у відкритий грунт, а далі вони здатні поширюватися самосівом. Єдине, їх не можна висаджувати поруч із бобовими, тому що вони виділяють особливу речовину, що пригнічує ріст цих культур. Чорнобривці мають характерний аромат, який відлякує комах. Ці квіти чудово борються з проволочником і нематодами, які псують картоплю. Також чорнобривці добре висаджувати по сусідству із суницею, огірками, цибулею. Вони рятують ці рослини від довгоносика, попелиці, цибулевої мушки, мурах, білокрилки.

  • Календула

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Нігтики або календулу багато хто плутає з чорнобривцями. Але це тільки до тих пір, поки не побачать обидві квітки поруч. Це красива і невибаглива лікарська рослина дуже популярна серед дачників, тому що є ще й інсектицидом. Календула ефективно бореться з такими шкідниками, як колорадський жук, нематода, кліщі, попелиці. А ще календула привертає божу корівку, яка також знищує тлю. Її прийнято садити уздовж овочів і ягід. Однак не варто розташовувати календулу поруч із кавунами, динями і кукурудзою, тому що рослина перешкоджає утворенню зав'язі плодів.

  • Пиретрум

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Ці квіти схожі на різнокольорові ромашки великого розміру. Вони дуже красиво виглядають на клумбі. Насправді пиретрум – перська ромашка. Ці багаторічники не вимагають щорічного висаджування, та й в догляді вони абсолютно не вимогливі. Їхня користь полягає в тому, що плантації квітів чудово відлякують різноманітних шкідників: бліх, кліщів, комарів і мурах. Тому садівники часто селять перську ромашку поруч із садово-городніми культурами.

  • Настурція

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Гарні витончені квіти не лише прикрашають грядки біля овочів і ягід, але ще й з успіхом борються зі шкідливими комахами. Настурція вважається особливо ефективною проти білокрилки, попелиці, капустянки.

  • Пижмо

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Ця квітка – всього лише бур'ян, але завдяки роботі селекторів з'явилися і красиво квітучі сорти, які прикрашають клумби і при цьому не втратили свою силу проти комах шкідників. Пижмо дуже невибагливе в догляді. Його добре висаджувати недалеко від будинку, біля веранди й альтанок, а також в саду і городі. Різкий аромат цих квітів зовсім не люблять блохи, мухи, комарі, кліщі, а ще колорадські жуки, попелиці.

Раніше ми розповідали, як використовувати старий шланг на присадибній ділянці: ТОП-5 лайфхаків з фото.

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