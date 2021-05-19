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Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

Сьогодні, 18:39

Сода на дачі вижене шкідників, прибере бур'яни і підсолодить виноград

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pixabay

Звичайнісінька харчова сода просто незамінна в побуті. Вона добре всім відома як розпушувач, очищувач і відбілювач. Соду додають у тісто і напої, нею чистять посуд і зуби, в ній замочують білизну і коштовності.

Сода також має й інші чудові якості, за які її особливо цінують садівники й городники. Раніше ми вже розповідали, як за допомогою соди виростити неймовірно смачні помідори. Як ще можна використовувати соду на дачі і присадибних ділянках, читайте наші лайфхаки.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Сода на дачній ділянці: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сода рятує від борошнистої роси

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

Така грибкова напасть як борошниста роса може завдати серйозної шкоди вашому врожаю. Від неї страждають численні садово-городні культури і квіти. Садівники знайшли надійний засіб від борошнистої роси. Потрібно в 1 літрі води розчинити 1 ст. ложку соди, додати 1 ст. ложку олії і 1 ст. ложку рідини для миття посуду. Цим розчином за допомогою пульверизатора обприскати рослини в суху погоду і повторити обробку через тиждень.

  • Лайфхак 2. Сода омолоджує троянди

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

Щоб ці красиві рослини почали утворювати пагони, скористайтеся простим рецептом. У 5 літрах води розчиніть 1 ч. ложку соди, 1 ч. ложку сульфату магнію і пів чайної ложки нашатирного спирту. Цим розчином обприскати кущі троянд.

  • Лайфхак 3. Сода позбавляє від бур'янів

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

Якщо вам набридли бур'яни на доріжках і тротуарній плитці, приготуйте содовий розчин і рясно полийте траву. Вам знадобиться 2 ст. ложки соди на 1 л води. А приблизно за місяць знову повторіть обробку.

  • Лайфхак 4. Сода бореться з гусеницями

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

На молодому листі капусти часто заводяться гусениці, які люблять поласувати врожаєм. Позбутися їх можна, змішавши в рівній пропорції соду з борошном і рівномірно посипавши грунт і рослини.

  • Лайфхак 5. Сода виганяє попелицю

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

У період цвітіння рослин, а також перед збором врожаю не рекомендується обробляти культури отрутохімікатами. Попелиця начебто відчуває це і активно атакує рослини. Для боротьби з нею зробіть содовий розчин: 2 ч. ложки соди на 1 л води. І обробіть рослини.

  • Лайфхак 6. Сода регулює кислотність грунту

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

Харчова сода – найдоступніший луг, за допомогою ягої можна виправити занадто закислений ґрунт на ділянці. Для цього розчиніть соду у воді з розрахунку 100 г на 1 літр. Цією рідиною пролийте свіжоскопану землю.

  • Лайфхак 7. Сода покращує виноград

Як використовувати соду на дачі
Як використовувати соду на дачі
Фото: Pinterest

Коли виноград починає дозрівати, його корисно обробити 5%-м розчином харчової соди. По-перше, це захистить рослину від сірої гнилі, а по-друге, зробить ягоди солодшими.

Раніше ми розповідали, як в рази збільшити врожайність на ділянці.

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