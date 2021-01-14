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Як святкують День Василя на Прикарпатті – традиція, якої більше немає ніде

Сьогодні, 11:07

Звичаю вже десятки років, а його неодмінними атрибутами є спеціальний сосновий вінок

Традиція, якої більше немає ніде. На Прикарпатті голосно гуляють свято Василя. Ходять від хати до хати щедрують і всім Василям пов'язують ноги сіном. Чоловіки радіють, адже це їх зірковий час, коли можна загадувати бажання! Як проходить святкування Василя на Прикарпатті – далі в матеріалі.

Сюжет Наталії Фармус і Тараса Іванкова
Відео: Сьогодні

Колядників в Липівці Івано-Франківської області чекають в кожному будинку. Кожного іменинника Василя вітають унікальною колядкою на старослов'янській мові. Ліповчани запевняють, що більше такої не співають ніде. Далі іменинника обсипають зерном і обв'язують сіном.

Цьому звичаю десятки років, а його неодмінними атрибутами є спеціальний сосновий вінок, який називають "грегор" і перевесло з сіна, яким обмотують ноги іменинника. А ще, спеціальний одяг, в якому ходять колядувати.

Як святкують День Василя на Прикарпатті
Як святкують День Василя на Прикарпатті
Фото: скриншот

Керівник колективу колядників Надія Чубата каже, що раніше одягали зелені фуфайки, повинна бути також парчова хустка. Але основним атрибутом повинна бути бараняча шапка, як чоловіча, так і жіноча, на якій повинен бути букетик з сосни, ялини та пшениці.

Василі вірять, що все, що їм побажають колядники, протягом року обов'язково здійсниться.

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Колядників частують і вони відправляються далі. Ось так, весело і з колядою, ліповчани обходять кожен будинок, де є Василь. Іноді дійство може затягнутися до півночі. І вже тоді, жартують селяни, можна сміливо починати святкувати іменини популярного імені в селі.

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Джерело: Сьогодні
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