Як правильно підмітати: лайфхаки за народними прикметами

Щоб не вимести удачу з дому, сміття потрібно збирати перед порогом

Напередодні Чистого четверга-2021, коли багато людей займаються генеральним прибиранням і наведенням порядку, ми вирішили розповісти вам, як потрібно підмітати підлогу, щоб в будинку не переводилися гроші і жила удача. Адже навіть така нехитра справа, як махати віником, має свої секрети.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Існує кілька простих правил і ритуалів, дотримуючись яких, ви запустите енергію в правильному напрямку і не вимете з дому благополуччя.

Як правильно підмітати віником:

Починаючи підмітати, стежте, щоб у всіх приміщеннях квартири, будинку або двору ви рухалися за годинниковою стрілкою. Тобто, заходячи до кімнати, почніть мести від самих дверей ліворуч від себе, у напрямку від стіни до центру, поступово просуваючись уздовж стінки в праву частину кімнати.

Закінчивши це "коло пошани" і звільнивши по периметру кути і плінтуси від бруду, продовжуйте прибирання у напрямку до дверей через центр кімнати. Не варто мести у зворотному напрямку – таким чином те, чого слід позбутися, ви вмітаєте в свій життєвий простір.

Отриману купку сміття зберіть на совок, але не вимітайте за поріг. Вважається, що так ви можете вимести з дому своє щастя і благополуччя.

Не можна підмітати в темний час доби після заходу сонця. Це може призвести до частих сварок, з'ясування стосунків і фінансових втрат.

У жодному разі не можна підмітати в домі, коли з нього хтось поїхав, якщо ви хочете, щоб дорога пройшла добре, людина добралася до кінцевого місця, а потім благополучно повернулася додому. Почекайте кілька днів.

А ось після небажаних гостей, навпаки, варто зробити ритуал прибирання і замести їм дорогу до вашого дому. Тоді, згідно з прикметами, вони до вас більше не прийдуть.

Як би вам не хотілося все встигнути, краще не підмітати підлогу одночасно з приготуванням їжі, особливо святкового обіду. За народними спостереженнями, така їжа може підгоріти, недопектися, а страви будуть несмачними.

У жодному разі не давайте свій віник комусь чужому, наприклад, сусідам. Віник – це символічний оберіг оселі, як її домовик, зберігає удачу і достаток. А віддаючи його в чужі руки, ви віддаєте і своє благополуччя.

Той же принцип стосується чужого віника в вашому домі. Так ви можете принести в своє житло чужі проблеми і негативну енергетику, а воно вам треба?

Наші прабабусі знали хитрість: щоб швидше зустріти свою долю і вийти заміж, незаміжнім дівчатам бажано частіше брати в руки віник і наводити порядки в домі.

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися