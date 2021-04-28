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Як правильно підмітати: лайфхаки за народними прикметами

Сьогодні, 17:55

Щоб не вимести удачу з дому, сміття потрібно збирати перед порогом

Напередодні Чистого четверга-2021, коли багато людей займаються генеральним прибиранням і наведенням порядку, ми вирішили розповісти вам, як потрібно підмітати підлогу, щоб в будинку не переводилися гроші і жила удача. Адже навіть така нехитра справа, як махати віником, має свої секрети.

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Існує кілька простих правил і ритуалів, дотримуючись яких, ви запустите енергію в правильному напрямку і не вимете з дому благополуччя.

Як правильно підмітати віником:

  • Починаючи підмітати, стежте, щоб у всіх приміщеннях квартири, будинку або двору ви рухалися за годинниковою стрілкою. Тобто, заходячи до кімнати, почніть мести від самих дверей ліворуч від себе, у напрямку від стіни до центру, поступово просуваючись уздовж стінки в праву частину кімнати.
  • Закінчивши це "коло пошани" і звільнивши по периметру кути і плінтуси від бруду, продовжуйте прибирання у напрямку до дверей через центр кімнати. Не варто мести у зворотному напрямку – таким чином те, чого слід позбутися, ви вмітаєте в свій життєвий простір.
  • Отриману купку сміття зберіть на совок, але не вимітайте за поріг. Вважається, що так ви можете вимести з дому своє щастя і благополуччя.
  • Не можна підмітати в темний час доби після заходу сонця. Це може призвести до частих сварок, з'ясування стосунків і фінансових втрат.
  • У жодному разі не можна підмітати в домі, коли з нього хтось поїхав, якщо ви хочете, щоб дорога пройшла добре, людина добралася до кінцевого місця, а потім благополучно повернулася додому. Почекайте кілька днів.
  • А ось після небажаних гостей, навпаки, варто зробити ритуал прибирання і замести їм дорогу до вашого дому. Тоді, згідно з прикметами, вони до вас більше не прийдуть.
  • Як би вам не хотілося все встигнути, краще не підмітати підлогу одночасно з приготуванням їжі, особливо святкового обіду. За народними спостереженнями, така їжа може підгоріти, недопектися, а страви будуть несмачними.
  • У жодному разі не давайте свій віник комусь чужому, наприклад, сусідам. Віник – це символічний оберіг оселі, як її домовик, зберігає удачу і достаток. А віддаючи його в чужі руки, ви віддаєте і своє благополуччя.
  • Той же принцип стосується чужого віника в вашому домі. Так ви можете принести в своє житло чужі проблеми і негативну енергетику, а воно вам треба?
  • Наші прабабусі знали хитрість: щоб швидше зустріти свою долю і вийти заміж, незаміжнім дівчатам бажано частіше брати в руки віник і наводити порядки в домі.

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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