Як підписати розсаду – 10 лайфхаків для городу
Садові маркери можна зробити з будь-яких підручних засобів: яскраві ідеї з фото
Мало просто посадити город, важливо ще й не забути, що де на ньому росте. Адже різні культури сходять по-різному і вимагають і індивідуального догляду. Щоб нічого не переплутати і не забути, пропонуємо вам власноруч виготовити садові маркери-нагадування. Для цього вам знадобляться підручні засоби – це економно, красиво і весело.
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- Лайфхак 1. Залізна напоминалка
У таких господарських садівників ложки ніколи не будуть порожніми. Написи на метал можна намалювати, а можна наклеїти.
- Лайфхак 2. Дерев'яні ложки
Для городніх маркерів крім непотрібних залізних можна використовувати і дерев'яні ложки. На таких зручніше малювати.
- Лайфхак 3. Виделки
Непотрібні в господарстві виделки теж можна пустити в расход. А для безпеки наколіть на них пробки і зробіть написи.
- Лайфхак 4. Тарілки
Раз вже у хід пішов посуд, не обходьте увагою тарілки – разові, металеві або пластикові. Ними можна "вбити двох зайців" відразу. По-перше, нагадати собі про посадку. А по-друге, якщо закріпити тарілки так, щоб на вітрі вони шуміли і торохтіли, то ви отримаєте функціональні відлякувачі на городі.
- Лайфхак 5. Камінці
Підберіть камінчики, які за формою будуть схожі на висаджені овочі, розфарбуйте їх і зробіть написи.
- Лайфхак 6. Ще одні камінці
Камені можна оформити і по-іншому: хіба можна пройти повз грядок з такими зворушливими личками без посмішки? Будьте готові періодично поповнювати свої запаси, тому що такі овочі сподобаються і дітям, і гостям.
- Лайфхак 7. Творчий підхід
Якщо під рукою не виявилося каменів, зробіть овочі з пластиліну або маси для ліплення, причому разом із дитиною. Наштрикніть готові фігурки на шпажки – на городі їх буде видно здалеку. У кого морквини і помідори більше схожі на оригінал?
- Лайфхак 8. Пластикові ярлички
Можна виготовити городні маркери з пластикових пляшок, пофарбованих акриловими фарбами або лаком. Такі таблички будуть довговічними і не розкиснуть від дощу і поливу.
- Лайфхак 9. Прищіпки
Для креативного нагадування вам знадобляться прищіпки. Розпишіть на них всі свої овочі та причепіть на увіткнені в землю гілочки.
- Лайфхак 10. Кольорові маркери
Щоб, вийшовши в город, кожного разу не вчитуватися в написи, можна не тільки підписати палички, але і розфарбувати їх у різні кольори. Такі нагадування буде видно навіть здалеку.
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