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Як підписати розсаду – 10 лайфхаків для городу

Сьогодні, 16:57

Садові маркери можна зробити з будь-яких підручних засобів: яскраві ідеї з фото

Мало просто посадити город, важливо ще й не забути, що де на ньому росте. Адже різні культури сходять по-різному і вимагають і індивідуального догляду. Щоб нічого не переплутати і не забути, пропонуємо вам власноруч виготовити садові маркери-нагадування. Для цього вам знадобляться підручні засоби – це економно, красиво і весело.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Як зробити маркери для городу: ідеї та лайфхаки

  • Лайфхак 1. Залізна напоминалка

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

У таких господарських садівників ложки ніколи не будуть порожніми. Написи на метал можна намалювати, а можна наклеїти.

  • Лайфхак 2. Дерев'яні ложки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Для городніх маркерів крім непотрібних залізних можна використовувати і дерев'яні ложки. На таких зручніше малювати.

  • Лайфхак 3. Виделки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Непотрібні в господарстві виделки теж можна пустити в расход. А для безпеки наколіть на них пробки і зробіть написи.

  • Лайфхак 4. Тарілки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Раз вже у хід пішов посуд, не обходьте увагою тарілки – разові, металеві або пластикові. Ними можна "вбити двох зайців" відразу. По-перше, нагадати собі про посадку. А по-друге, якщо закріпити тарілки так, щоб на вітрі вони шуміли і торохтіли, то ви отримаєте функціональні відлякувачі на городі.

  • Лайфхак 5. Камінці

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Підберіть камінчики, які за формою будуть схожі на висаджені овочі, розфарбуйте їх і зробіть написи.

  • Лайфхак 6. Ще одні камінці

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Камені можна оформити і по-іншому: хіба можна пройти повз грядок з такими зворушливими личками без посмішки? Будьте готові періодично поповнювати свої запаси, тому що такі овочі сподобаються і дітям, і гостям.

  • Лайфхак 7. Творчий підхід

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Якщо під рукою не виявилося каменів, зробіть овочі з пластиліну або маси для ліплення, причому разом із дитиною. Наштрикніть готові фігурки на шпажки – на городі їх буде видно здалеку. У кого морквини і помідори більше схожі на оригінал?

  • Лайфхак 8. Пластикові ярлички

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Можна виготовити городні маркери з пластикових пляшок, пофарбованих акриловими фарбами або лаком. Такі таблички будуть довговічними і не розкиснуть від дощу і поливу.

  • Лайфхак 9. Прищіпки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Для креативного нагадування вам знадобляться прищіпки. Розпишіть на них всі свої овочі та причепіть на увіткнені в землю гілочки.

  • Лайфхак 10. Кольорові маркери

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч
Фото: Pinterest

Щоб, вийшовши в город, кожного разу не вчитуватися в написи, можна не тільки підписати палички, але і розфарбувати їх у різні кольори. Такі нагадування буде видно навіть здалеку.

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