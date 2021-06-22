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Як переробити горловину: ТОП-10 вражаючих лайфхаків з фото

Сьогодні, 19:09

З обридлого старого нудного одягу за допомогою кількох стібків і розрізів можна отримати креативну модну річ – дивіться лайфхаки і фото, як просто це зробити.

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Розтягнулася горловина, вийшла з моди сукня, а футболка просто набридла? Пропонуємо вам не викидати річ, а спробувати її переробити. Особливо просто займатися хендмейдом із трикотажем – він податливий, легко моделюється, не сатається.

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Як переробити горловину: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Плетіння

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Чудова ідея оформити горловину, яка розтягнулася. Виглядає мило, а виконується дуже просто.

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Зробіть у зоні декольте кілька паралельних прорізів, а потім в'язальним гачком або просто пальцями переплетіть між собою надрізані смужки і закріпіть.

  • Лайфхак 2. Косичка

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Той же принцип, але прорізи вже не горизонтальні, а вертикальні, і не спереду, а по всій горловині.

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Та й способи плетіння ви можете спробувати різні: кожну смужку чи через одну, в один або в два рядки тощо.

  • Лайфхак 3. Виріз зі вставкою

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Знову дірявимо футболку, але цього разу робимо фігурний орнамент. А щоб підкреслити візерунок, зробіть підкладку під нього з тканини іншого кольору. До речі, це також вдалий варіант замаскувати справжню дірку на одязі.

  • Лайфхак 4. Пальчики

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Щоб виконати таке нестандартне оформлення, можна фігурно вирізати обридлий комір і обстрочити його у вигляді пальців. Виходить доволі реалістично.

  • Лайфхак 5. Крила за спиною

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Ваш одяг просто перетвориться, якщо зробити на ньому таку оригінальну крилату аплікацію. Вона напевно додасть легкості ході, і вам всі дивитимуться услід.

  • Лайфхак 6. Відрізана горловина

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Футболка прийме абсолютно нові обриси, якщо не до кінця зрізати з неї горловину, розтягнути рукави, а під низ підшити плечі зі старої майки.

  • Лайфхак 7. Горловина з краватки

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Поки чоловік не помітив, можна позичити його краватку. Хоча, цілком ймовірно, він буде не проти, і йому теж сподобається таке застосування цього елемента гардероба на коханій дружині.

  • Лайфхак 8. Стрічка на шиї

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Таке прикрашення вирізу виглядає лаконічно і водночас вишукано. І вже точно освіжить набридлий образ.

  • Лайфхак 9. Блискавка на горловині

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Креативне рішення, як оформити горловину. По всій верхівці футболки вшийте змійку. А ще так можна зменшити воріт, що розтягнувся.

  • Лайфхак 10. Прикольне оформлення

Як переробити горловину
Як переробити горловину
Фото: Pinterest

Як оживити нудну футболку? Поселіть на ній когось смішного і веселого. Спойлер: павучок – це чудовий варіант лише в тому випадку, якщо у вашому оточенні немає тих, хто страждає на арахнофобію.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

Раніше ми розповідали, як з непотрібного одягу зробити веселий декор: 10 прикольних ідей з фото.

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