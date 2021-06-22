Як переробити горловину: ТОП-10 вражаючих лайфхаків з фото
З обридлого старого нудного одягу за допомогою кількох стібків і розрізів можна отримати креативну модну річ – дивіться лайфхаки і фото, як просто це зробити.
Розтягнулася горловина, вийшла з моди сукня, а футболка просто набридла? Пропонуємо вам не викидати річ, а спробувати її переробити. Особливо просто займатися хендмейдом із трикотажем – він податливий, легко моделюється, не сатається.
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- Лайфхак 1. Плетіння
Чудова ідея оформити горловину, яка розтягнулася. Виглядає мило, а виконується дуже просто.
Зробіть у зоні декольте кілька паралельних прорізів, а потім в'язальним гачком або просто пальцями переплетіть між собою надрізані смужки і закріпіть.
- Лайфхак 2. Косичка
Той же принцип, але прорізи вже не горизонтальні, а вертикальні, і не спереду, а по всій горловині.
Та й способи плетіння ви можете спробувати різні: кожну смужку чи через одну, в один або в два рядки тощо.
- Лайфхак 3. Виріз зі вставкою
Знову дірявимо футболку, але цього разу робимо фігурний орнамент. А щоб підкреслити візерунок, зробіть підкладку під нього з тканини іншого кольору. До речі, це також вдалий варіант замаскувати справжню дірку на одязі.
- Лайфхак 4. Пальчики
Щоб виконати таке нестандартне оформлення, можна фігурно вирізати обридлий комір і обстрочити його у вигляді пальців. Виходить доволі реалістично.
- Лайфхак 5. Крила за спиною
Ваш одяг просто перетвориться, якщо зробити на ньому таку оригінальну крилату аплікацію. Вона напевно додасть легкості ході, і вам всі дивитимуться услід.
- Лайфхак 6. Відрізана горловина
Футболка прийме абсолютно нові обриси, якщо не до кінця зрізати з неї горловину, розтягнути рукави, а під низ підшити плечі зі старої майки.
- Лайфхак 7. Горловина з краватки
Поки чоловік не помітив, можна позичити його краватку. Хоча, цілком ймовірно, він буде не проти, і йому теж сподобається таке застосування цього елемента гардероба на коханій дружині.
- Лайфхак 8. Стрічка на шиї
Таке прикрашення вирізу виглядає лаконічно і водночас вишукано. І вже точно освіжить набридлий образ.
- Лайфхак 9. Блискавка на горловині
Креативне рішення, як оформити горловину. По всій верхівці футболки вшийте змійку. А ще так можна зменшити воріт, що розтягнувся.
- Лайфхак 10. Прикольне оформлення
Як оживити нудну футболку? Поселіть на ній когось смішного і веселого. Спойлер: павучок – це чудовий варіант лише в тому випадку, якщо у вашому оточенні немає тих, хто страждає на арахнофобію.
Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:
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