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Як охолодити оселю в спеку: економні лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 липня, 13:38
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ТОП-3 ефективних і економних методів, які допоможуть вам охолодити дім або квартиру навіть у літню спеку.
Як охолодити оселю в спеку
Як охолодити оселю в спеку / Фото: Unsplash

Літо дивує різкою зміною погоди. Спочатку заливали дощі і було холодно, а коли перевалило за екватор, прийшла аномальна спека. Люди шукають ефективні методи охолодитися, це стосується і їхніх будинків, які часом за день нагріваються до п'ятдесяти градусів за Цельсієм.

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Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Якщо ще 20 років тому середньомісячна температура червня була 17,5 градусів, то зараз – всі 23! Ось чому кількість проданих кондиціонерів зростає разом із стовпчиком термометра. І тим самим ми заганяємо себе в іншу пастку.

"Кондиціонер є приладом, який використовує багато електричної енергії і створює певний парадокс, коли ми спалюємо вугілля на теплових електростанціях для того, щоб охолодити свої будинки, тобто ми далі підігріватимемо атмосферу, котру намагаємося охолодити", – зазначає експерт з енергоефективності Святослав Павлюк в ефірі каналу "Україна".

І вихід є! "Ранок з Україною" зібрав ТОП-3 методів, які допоможуть охолодити повітря і збережуть ваші гаманці.

Як охолодити будинок у спеку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Світловідбивна фольга.

Як охолодити оселю в спеку
Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Головний секрет – оклеювати тільки ті вікна, які виходять на сонце. І коштує це від 50 до 100 грн.

"Звичайна алюмінієва фольга або пластикова світловідбивна, яка клеїться на вікно, також буде давати ефект і сприятиме тому, що вам буде прохолодніше, – зазначає експерт. – Цей метод дуже дешевий, але неестетичний, проте за невеликі гроші буде досить ефективним".

  • Лайфхак 2. Волога.

Як охолодити оселю в спеку
Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Зараз зволожувачі коштують від 500 грн. І принцип роботи їх такий:

"Ці кліматичні машинки мають дуже обмежений ефект. Це чисто фізичний процес. Будь-яка вода поглинає енергію, коли випаровується. Якщо ви будете розпилювати воду до стану дрібної дисперсії – то за рахунок цього випаровування вона буде знижувати температуру. Ефект невеликий, але він є", – коментує Святослав Павлюк в програмі" Ранок з Україною".

  • Лайфхак 3. Тоновані вікна.

Як охолодити оселю в спеку
Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Затонувати вікно коштує близько 200 грн. за метр погонний. Заощадити можна, якщо робити все самостійно. До того ж можна скористатися звичайним автомобільним тонуванням.

"Заклеювання вікна світловідбивною або світлонепрозорою плівкою не дає перегріву приміщення і буде ефективним", – розповів експерт.

Ось такі вони – дешеві та ефективні аналоги кондиціонера, які допоможуть не тільки охолодити будинок, а й подбають про ваш гаманець.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на каналі "Україна".

Раніше ми ділилися корисними лайфхаками, як врятуватися від комах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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