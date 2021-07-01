Як охолодити оселю в спеку: економні лайфхаки

ТОП-3 ефективних і економних методів, які допоможуть вам охолодити дім або квартиру навіть у літню спеку.

Як охолодити оселю в спеку / Фото: Unsplash

Літо дивує різкою зміною погоди. Спочатку заливали дощі і було холодно, а коли перевалило за екватор, прийшла аномальна спека. Люди шукають ефективні методи охолодитися, це стосується і їхніх будинків, які часом за день нагріваються до п'ятдесяти градусів за Цельсієм.

У "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, чи можуть бути дієві, а головне – ефективні аналоги кондиціонерів.

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Якщо ще 20 років тому середньомісячна температура червня була 17,5 градусів, то зараз – всі 23! Ось чому кількість проданих кондиціонерів зростає разом із стовпчиком термометра. І тим самим ми заганяємо себе в іншу пастку.

"Кондиціонер є приладом, який використовує багато електричної енергії і створює певний парадокс, коли ми спалюємо вугілля на теплових електростанціях для того, щоб охолодити свої будинки, тобто ми далі підігріватимемо атмосферу, котру намагаємося охолодити", – зазначає експерт з енергоефективності Святослав Павлюк в ефірі каналу "Україна".

І вихід є! "Ранок з Україною" зібрав ТОП-3 методів, які допоможуть охолодити повітря і збережуть ваші гаманці.

Як охолодити будинок у спеку: лайфхаки

Лайфхак 1. Світловідбивна фольга.

Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Головний секрет – оклеювати тільки ті вікна, які виходять на сонце. І коштує це від 50 до 100 грн.

"Звичайна алюмінієва фольга або пластикова світловідбивна, яка клеїться на вікно, також буде давати ефект і сприятиме тому, що вам буде прохолодніше, – зазначає експерт. – Цей метод дуже дешевий, але неестетичний, проте за невеликі гроші буде досить ефективним".

Лайфхак 2. Волога.

Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Зараз зволожувачі коштують від 500 грн. І принцип роботи їх такий:

"Ці кліматичні машинки мають дуже обмежений ефект. Це чисто фізичний процес. Будь-яка вода поглинає енергію, коли випаровується. Якщо ви будете розпилювати воду до стану дрібної дисперсії – то за рахунок цього випаровування вона буде знижувати температуру. Ефект невеликий, але він є", – коментує Святослав Павлюк в програмі" Ранок з Україною".

Лайфхак 3. Тоновані вікна.

Як охолодити оселю в спеку / Фото: ТРК Україна

Затонувати вікно коштує близько 200 грн. за метр погонний. Заощадити можна, якщо робити все самостійно. До того ж можна скористатися звичайним автомобільним тонуванням.

"Заклеювання вікна світловідбивною або світлонепрозорою плівкою не дає перегріву приміщення і буде ефективним", – розповів експерт.

Ось такі вони – дешеві та ефективні аналоги кондиціонера, які допоможуть не тільки охолодити будинок, а й подбають про ваш гаманець.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на каналі "Україна".

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