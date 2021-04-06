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Як навести порядок в холодильнику: куди що ставити

Сьогодні, 20:50

Дізнайтеся, як правильно розподіляти продукти на полиці в холодильнику

У кожної речі в домі має бути своє місце. Тим більше це правило стосується продуктів. У цьому випадку вони не загубляться в надрах холодильника, все поміститься і розкладеться по поличках, ви завжди знайдете потрібний пакет і ємності і навіть зумієте дещо від декого заховати, але про це пізніше.

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Як розкласти все по поличках в холодильнику: поради

  • Лайфхак 1. Правильно використовуйте зону свіжості

Як навести порядок в холодильнику
Як навести порядок в холодильнику
Фото: Pinterest

У багатьох сучасних моделях холодильника передбачена так звана зона свіжості, в якій підтримуються спеціальні умови для зберігання продуктів. Наприклад, овочі, зелень і фрукти будуть довше зберігати свою свіжість, смак, запах і корисні властивості. Це може бути зона з високим або, навпаки, низьким рівнем вологості, яка краще підходить для риби, птиці, м'яса, молочки. При цьому продукти в таких місцях можуть бути без упаковки.

  • Лайфхак 2. Як зберігати габаритні продукти

Якщо вам потрібно разово заховати в холодильник високу ємність або великий пакет, спеціально витягувати заради цього зайву цінну полку не потрібно. У холодильнику є спеціальна розкладна полка для того, щоб можна було ставити негабаритні продукти. І якщо це явище нечасте, то ви заощадите місце.

  • Лайфхак 3. Не ігноруйте контейнери

Як навести порядок в холодильнику
Як навести порядок в холодильнику
Фото: Pinterest

На перший погляд, здається, що зайві ящики в холодильнику віднімають простір, яке можна було б використовувати під продукти. Насправді таке тематичне структурування зон допоможе вам краще в них орієнтуватися і розкладати так, щоб легко все знаходити. Висунувши з холодильника контейнер, з нього легше дістати потрібний продукт, ніж переривати цілу полицю.

  • Лайфхак 4. Пишіть дати і назви

Що і коли попало в холодильник? Так вам буде набагато легше контролювати свіжість продуктів, особливо тих, які лежать без заводської упаковки. А ще підписуйте, яку банку коли відкрили. Виходячи з дат, можна виділити спеціальний контейнер для того, що потрібно з'їсти в першу чергу. Так ви нічого не забудете.

  • Лайфхак 5. Пляшкам не обов'язково стояти

Як навести порядок в холодильнику
Як навести порядок в холодильнику
Фото: Pinterest

Зазвичай напої через свої габарити займають багато місця на полицях. Раціональніше застосовувати не вертикальний, а горизонтальний спосіб зберігання пляшок. Для цього є спеціальні пристосування, наприклад, полиці-гірлянди для пляшок.

  • Лайфхак 6. Як заморожувати продукти

Як навести порядок в холодильнику
Як навести порядок в холодильнику
Фото: Pinterest

Найзручніший спосіб – порційно. Тоді зручно взяти потрібну кількість продукту, не розморожуючи інше. Любите заготовлювати вітаміни у великій кількості? Тоді вам корисно використовувати спеціальний піднос для заморозки. У ньому ягоди, гриби і фрукти не примерзають одне до одного після заморозки і зберігають свою форму, що допоможе в подальшому розділити їх на порції для зберігання.

  • Лайфхак 7. Як заховати ласощі від дітей

В ідеальному порядку є свій недолік. Якщо у вас вередлива дитина, яка не хоче їсти корисні продукти, то, відкривши дверцята холодильника, вона відразу може знайти те, що їй не призначається. Адже все на виду. Для такого випадку придбайте непрозорий контейнер або упаковку-обманку, на якій буде зображена, наприклад, молочка або морквина, а насправді ви туди приховає цукерки або сосиски.

Раніше ми розповідали, як скласти речі в чемодан, щоб більше влізло: 10 простих правил.

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