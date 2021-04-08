Як легко почистити килим без хімії: корисні лайфхаки

Килим можна якісно почистити вдома підручними засобами

Килим вдома, незважаючи на всі свої зручності, красу і привабливість, періодично вимагає серйозної чистки. Ця процедура псує настрій багатьом господарям або ж істотно спустошує гаманець. Як ефективно і легко почистити килим в умовах квартири? Чи можна привести в порядок килим вдома без використання сильнодіючих хімічних засобів, щоб вони надалі не потрапляли в повітря і на шкіру? Читайте наші лайфхаки.

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Як можна легко почистити килим: корисні поради

Лайфхак 1. Профілактика

Своєчасний догляд за килимом значно спрощує його чистку в подальшому. Простіше не допускати серйозних забруднень і зношування, ніж потім із цим безуспішно боротися. А тому дотримуйтесь простих правил:

Оптимально пилососити килим не рідше 1 разу на тиждень, вологе чищення килима робити не частіше 1 разу на 3 місяці, глибоку чистку килима бажано робити 1 раз на рік. Велика вологість в будинку погано впливає на зовнішній вигляд і запах килима. Також не стеліть килим на мокру підлогу, дочекайтеся повного висихання. Плями на килимі намагайтеся виводити відразу, інакше вони глибоко в'їдаються. Періодично міняйте положення килима, щоб він зношувався і протирався рівномірно. Коли чистите килим, краще не терти проти ворсу, тому що від таких заломів він швидше зноситься. Перед серйозним чищенням килима не забудьте попередньо пропилососити, щоб прибрати сміття і пил. Сильнодіюча хімія замість користі може нашкодити килимам з натуральних матеріалів, тож краще застосовувати перевірені народні методи.

Лайфхак 2. Суха чистка

Як почистити килим Фото: Pinterest

Для сухого чищення килима змішайте в рівній пропорції соду і сіль. Посипте і втирайте у килим, особливу увагу приділяючи плям. Залиште на 30 хвилин або на дві години. Потім гарненько пропилесосьте килим і підлогу під ним. Така суміш добре абсорбує бруд і прибирає неприємні запахи.

Лайфхак 3. Вологе чищення

Як почистити килим Фото: Pinterest

Для швидкого чищення килима можна скористатися нашатирем. Він добре справляється зі старим брудом і плямами. Розведіть 10 мл нашатирного спирту в 0,5 л води. За допомогою розпилювача окропіть килим. Потріть м'якою щіткою або губкою і залиште, щоб килим висох. Потім все пропилесосьте. Процедуру краще проводити при відкритому вікні, щоб менше діяв запах.

Лайфхак 4. Пінна чистка

Як почистити килим Фото: Pinterest

Візьміть півлітра теплої води, додайте туди 1 ст. ложку харчової соди, 4 ст. ложки 9%-го оцту, 2 ст. ложки миючого засобу. Гарненько перемішайте компоненти до однорідності. За допомогою губки збийте засіб у піну і нанесіть на килим круговими рухами. Потім щіткою середньої жорсткості почистіть килим і підійміть ворс. Знову нанесіть губкою піну на килим і залиште на півгодини, щоб засіб для чищення почав працювати. На другому етапі чищення в стакан води влийте 4 ст. ложки 9%-го оцту і нанесіть губкою рідину на килим. Реакція соди з оцтом дасть піну, яка виштовхне бруд із килима на поверхню. Тепер наберіть тазик теплої води і вологою ганчіркою зніміть піну з килима. Дайте килиму повністю просохнути і пропилососьте, щоб прибрати залишки бруду і засобу.

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