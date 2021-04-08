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Як легко почистити килим без хімії: корисні лайфхаки

Сьогодні, 17:53

Килим можна якісно почистити вдома підручними засобами

Килим вдома, незважаючи на всі свої зручності, красу і привабливість, періодично вимагає серйозної чистки. Ця процедура псує настрій багатьом господарям або ж істотно спустошує гаманець. Як ефективно і легко почистити килим в умовах квартири? Чи можна привести в порядок килим вдома без використання сильнодіючих хімічних засобів, щоб вони надалі не потрапляли в повітря і на шкіру? Читайте наші лайфхаки.

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Як можна легко почистити килим: корисні поради

  • Лайфхак 1. Профілактика

Своєчасний догляд за килимом значно спрощує його чистку в подальшому. Простіше не допускати серйозних забруднень і зношування, ніж потім із цим безуспішно боротися. А тому дотримуйтесь простих правил:

  1. Оптимально пилососити килим не рідше 1 разу на тиждень, вологе чищення килима робити не частіше 1 разу на 3 місяці, глибоку чистку килима бажано робити 1 раз на рік.
  2. Велика вологість в будинку погано впливає на зовнішній вигляд і запах килима. Також не стеліть килим на мокру підлогу, дочекайтеся повного висихання.
  3. Плями на килимі намагайтеся виводити відразу, інакше вони глибоко в'їдаються.
  4. Періодично міняйте положення килима, щоб він зношувався і протирався рівномірно.
  5. Коли чистите килим, краще не терти проти ворсу, тому що від таких заломів він швидше зноситься.
  6. Перед серйозним чищенням килима не забудьте попередньо пропилососити, щоб прибрати сміття і пил.
  7. Сильнодіюча хімія замість користі може нашкодити килимам з натуральних матеріалів, тож краще застосовувати перевірені народні методи.
  • Лайфхак 2. Суха чистка

Як почистити килим
Як почистити килим
Фото: Pinterest

Для сухого чищення килима змішайте в рівній пропорції соду і сіль. Посипте і втирайте у килим, особливу увагу приділяючи плям. Залиште на 30 хвилин або на дві години. Потім гарненько пропилесосьте килим і підлогу під ним. Така суміш добре абсорбує бруд і прибирає неприємні запахи.

  • Лайфхак 3. Вологе чищення

Як почистити килим
Як почистити килим
Фото: Pinterest

Для швидкого чищення килима можна скористатися нашатирем. Він добре справляється зі старим брудом і плямами. Розведіть 10 мл нашатирного спирту в 0,5 л води. За допомогою розпилювача окропіть килим. Потріть м'якою щіткою або губкою і залиште, щоб килим висох. Потім все пропилесосьте. Процедуру краще проводити при відкритому вікні, щоб менше діяв запах.

  • Лайфхак 4. Пінна чистка

Як почистити килим
Як почистити килим
Фото: Pinterest

  1. Візьміть півлітра теплої води, додайте туди 1 ст. ложку харчової соди, 4 ст. ложки 9%-го оцту, 2 ст. ложки миючого засобу. Гарненько перемішайте компоненти до однорідності.
  2. За допомогою губки збийте засіб у піну і нанесіть на килим круговими рухами.
  3. Потім щіткою середньої жорсткості почистіть килим і підійміть ворс.
  4. Знову нанесіть губкою піну на килим і залиште на півгодини, щоб засіб для чищення почав працювати.
  5. На другому етапі чищення в стакан води влийте 4 ст. ложки 9%-го оцту і нанесіть губкою рідину на килим. Реакція соди з оцтом дасть піну, яка виштовхне бруд із килима на поверхню. Тепер наберіть тазик теплої води і вологою ганчіркою зніміть піну з килима.
  6. Дайте килиму повністю просохнути і пропилососьте, щоб прибрати залишки бруду і засобу.

Раніше ми публікували доступні лайфхаки, як чистити шкіряний диван.

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