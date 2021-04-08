Як легко почистити килим без хімії: корисні лайфхаки
Килим можна якісно почистити вдома підручними засобами
Килим вдома, незважаючи на всі свої зручності, красу і привабливість, періодично вимагає серйозної чистки. Ця процедура псує настрій багатьом господарям або ж істотно спустошує гаманець. Як ефективно і легко почистити килим в умовах квартири? Чи можна привести в порядок килим вдома без використання сильнодіючих хімічних засобів, щоб вони надалі не потрапляли в повітря і на шкіру? Читайте наші лайфхаки.
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- Лайфхак 1. Профілактика
Своєчасний догляд за килимом значно спрощує його чистку в подальшому. Простіше не допускати серйозних забруднень і зношування, ніж потім із цим безуспішно боротися. А тому дотримуйтесь простих правил:
- Оптимально пилососити килим не рідше 1 разу на тиждень, вологе чищення килима робити не частіше 1 разу на 3 місяці, глибоку чистку килима бажано робити 1 раз на рік.
- Велика вологість в будинку погано впливає на зовнішній вигляд і запах килима. Також не стеліть килим на мокру підлогу, дочекайтеся повного висихання.
- Плями на килимі намагайтеся виводити відразу, інакше вони глибоко в'їдаються.
- Періодично міняйте положення килима, щоб він зношувався і протирався рівномірно.
- Коли чистите килим, краще не терти проти ворсу, тому що від таких заломів він швидше зноситься.
- Перед серйозним чищенням килима не забудьте попередньо пропилососити, щоб прибрати сміття і пил.
- Сильнодіюча хімія замість користі може нашкодити килимам з натуральних матеріалів, тож краще застосовувати перевірені народні методи.
- Лайфхак 2. Суха чистка
Для сухого чищення килима змішайте в рівній пропорції соду і сіль. Посипте і втирайте у килим, особливу увагу приділяючи плям. Залиште на 30 хвилин або на дві години. Потім гарненько пропилесосьте килим і підлогу під ним. Така суміш добре абсорбує бруд і прибирає неприємні запахи.
- Лайфхак 3. Вологе чищення
Для швидкого чищення килима можна скористатися нашатирем. Він добре справляється зі старим брудом і плямами. Розведіть 10 мл нашатирного спирту в 0,5 л води. За допомогою розпилювача окропіть килим. Потріть м'якою щіткою або губкою і залиште, щоб килим висох. Потім все пропилесосьте. Процедуру краще проводити при відкритому вікні, щоб менше діяв запах.
- Лайфхак 4. Пінна чистка
- Візьміть півлітра теплої води, додайте туди 1 ст. ложку харчової соди, 4 ст. ложки 9%-го оцту, 2 ст. ложки миючого засобу. Гарненько перемішайте компоненти до однорідності.
- За допомогою губки збийте засіб у піну і нанесіть на килим круговими рухами.
- Потім щіткою середньої жорсткості почистіть килим і підійміть ворс.
- Знову нанесіть губкою піну на килим і залиште на півгодини, щоб засіб для чищення почав працювати.
- На другому етапі чищення в стакан води влийте 4 ст. ложки 9%-го оцту і нанесіть губкою рідину на килим. Реакція соди з оцтом дасть піну, яка виштовхне бруд із килима на поверхню. Тепер наберіть тазик теплої води і вологою ганчіркою зніміть піну з килима.
- Дайте килиму повністю просохнути і пропилососьте, щоб прибрати залишки бруду і засобу.
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