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Як позбутися запаху в холодильнику: 3 перевірені засоби

Сьогодні, 19:06

Ці прості лайфхаки допоможуть відновити нормальний запах у холодильнику

Відкрили холодильник, а звідти потягнуло так, що навіть пропав апетит брати продукти? Хоча ви нещодавно наводили порядки і протирали полички. Що робити в цьому випадку, і як можна виправити ситуацію, читайте в нашій статті.

Неприємний специфічний запах у холодильнику може з'явитися з різних причин – від застарілих продуктів до несправності в системі вентиляції агрегату. Не лякайтеся, його зовсім нескладно вивести навіть найпростішими народними засобами. Але не забудьте заодно ліквідувати джерело і при необхідності відремонтувати техніку.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

  • Лайфхак 1. Оцет

Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Фото: Pinterest

Візьміть звичайний 9%-й оцет, розведіть наполовину з водою, рясно змочіть серветку і протріть стінки та полички холодильника. Запах незабаром піде, і можете заселяти полички продуктами.

  • Лайфхак 2. Сода

Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Фото: Pinterest

Розведіть соду в теплій воді і також протріть все всередині холодильника. Майте на увазі, що залишки соди прибрати складніше, ніж оцет, тому що на стінках можуть залишитися нерозчинені крупинки. Але засіб працює відмінно.

  • Лайфхак 3. Деревне вугілля

Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Як позбутися запаху в холодильнику
Фото: Pinterest

Цей народний засіб – чудовий адсорбент. У нього більш тривалий строк дії, але він також надійно усуває неприємний запах. Підійде як деревне, так і аптечне активоване вугілля. На блюдцях або на серветках розкладіть вугілля по поличках, щоб навколо нього циркулювало повітря. Через деякий час запах піде.

Раніше ми публікували перевірені способи, як почистити праска в домашніх умовах.

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