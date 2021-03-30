Як позбутися запаху в холодильнику: 3 перевірені засоби

Ці прості лайфхаки допоможуть відновити нормальний запах у холодильнику

Відкрили холодильник, а звідти потягнуло так, що навіть пропав апетит брати продукти? Хоча ви нещодавно наводили порядки і протирали полички. Що робити в цьому випадку, і як можна виправити ситуацію, читайте в нашій статті.

Неприємний специфічний запах у холодильнику може з'явитися з різних причин – від застарілих продуктів до несправності в системі вентиляції агрегату. Не лякайтеся, його зовсім нескладно вивести навіть найпростішими народними засобами. Але не забудьте заодно ліквідувати джерело і при необхідності відремонтувати техніку.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

Лайфхак 1. Оцет

Як позбутися запаху в холодильнику Як позбутися запаху в холодильнику Фото: Pinterest

Візьміть звичайний 9%-й оцет, розведіть наполовину з водою, рясно змочіть серветку і протріть стінки та полички холодильника. Запах незабаром піде, і можете заселяти полички продуктами.

Лайфхак 2. Сода

Як позбутися запаху в холодильнику Як позбутися запаху в холодильнику Фото: Pinterest

Розведіть соду в теплій воді і також протріть все всередині холодильника. Майте на увазі, що залишки соди прибрати складніше, ніж оцет, тому що на стінках можуть залишитися нерозчинені крупинки. Але засіб працює відмінно.

Лайфхак 3. Деревне вугілля

Як позбутися запаху в холодильнику Як позбутися запаху в холодильнику Фото: Pinterest

Цей народний засіб – чудовий адсорбент. У нього більш тривалий строк дії, але він також надійно усуває неприємний запах. Підійде як деревне, так і аптечне активоване вугілля. На блюдцях або на серветках розкладіть вугілля по поличках, щоб навколо нього циркулювало повітря. Через деякий час запах піде.

Раніше ми публікували перевірені способи, як почистити праска в домашніх умовах.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися