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Як позбутися кульбаб на ділянці: надійні лайфхаки

Сьогодні, 19:43

Ці ошатні квіти – справжнє лихо для городників

Як боротися з кульбабами
Як боротися з кульбабами
Фото: Unsplash

Кульбаби при всій своїй відомій користі й красі являють собою серйозну проблему, коли справа стосується висадки городу. Вони поширюються з неймовірною швидкістю і заважають зростанню інших рослин. І якщо ви не збираєтеся вирощувати плантацію для виробництва вина з кульбаб, доведеться неабияк попітніти, щоб прибрати цей бур'ян з ділянки.

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Як позбутися кульбаб: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не пропустіть час

Як прибрати кульбаби
Як прибрати кульбаби
Фото: Unsplash

Кульбаби представляють реальну загрозу в період цвітіння, точніше – дозрівання насіння. Як тільки на них з'являються білі пухнасті головки, насіння моментально розносить вітер, і боротьба з ними ускладнюється в рази. А тому прибирати кульбаби потрібно, як тільки ви помітили жовті квіти на ділянці.

  • Лайфхак 2. Регулярно викошуйте плантацію

Як прибрати кульбаби
Як прибрати кульбаби
Фото: Pinterest

В період активного цвітіння і зростання кульбаб, регулярно викошуйте газон, залишаючи висоту трави не більше 6-8 см. Видаляючи стебла і квітки, ви не допустите появи і розповсюдження насіння.

  • Лайфхак 3. Як видалити кульбаби з коренем

Як прибрати кульбаби
Як прибрати кульбаби
Фото: Pinterest

Вирвати бур'ян із корінням – більш надійний спосіб його позбутися. Однак корінь у цієї рослини довгий і ламкий. Крім того, кульбаба здатна відродитися навіть із маленького відростка, що залишився в землі. Гарненько зволожите землю, якщо вона суха – так буде легше повністю висмикнути навіть довгий корінець.

  • Лайфхак 4. Кульбаби гинуть від окропу

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Бур'яни можна ошпарити окропом – це надійний спосіб боротьби з небажаною рослинністю. Однак майте на увазі, що від окропу загинуть й інші рослини, а також живність на ділянці.

  • Лайфхак 5. Від кульбаб позбавить оцет

Як прибрати кульбаби
Як прибрати кульбаби
Фото: Pinterest

Можна обприскувати ділянку розбавленим оцтом. Однак цей спосіб також небезпечний для сусідніх корисних рослин. Його доцільніше застосовувати у поєднанні з прополкою. Також кислою рідиною можна залити лунки, що утворилися від бур'янів, щоб прибрати решту коріння.

  • Лайфхак 6. Кульбаби не люблять сіль

Раки люблять рідні спеції, тому часто вибирають сіль
Раки люблять рідні спеції, тому часто вибирають сіль
Фото: Pinterest

Також точково можна посипати рослини сіллю, при цьому не зачіпаючи сусідні рослини. Цей метод можна застосовувати на доріжках і в місцях, де більше нічого не планується вирощувати. Зате убезпечить від насіння кульбаб.

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

Раніше ми розповідали, як позбутися бур'янів: ТОП-8 лайфхаків.

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