Як зі старого взуття зробити практично нове: лайфхаки для майстрів із фото

Улюблені туфельки потерлися і втратили свою привабливість, хоча ногам в них як і раніше зручно, і шкода розлучатися? А нові босоніжки виглядають нудно і не підходять під літню сукню? Пропонуємо вам зайнятися корисним хенд-мейдом.
Як чистити світле взуття: лайфхаки з відео
Life Сьогодні зібрали 10 цікавих ідей, як можна переробити старе взуття на новий лад.
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Як зі старого взуття зробити нове: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ажурні туфлі
Однотонна основа обклеюється гіпюром або іншою напівпрозорою тканиною, бажано стрейчевою, щоб краще викладалася. І ваше взуття набуває оновленого вигляду.
- Лайфхак 2. Яскраві камені
Нашийте або наклейте на нудні перетинки яскраві стрази або камінчики. Завдяки такому декору, взуття стане універсальним і підійде за кольором під будь-яке вбрання, тим більше – літнє.
- Лайфхак 3. Веселі гудзики
Туфлі легко можна реставрувати за допомогою пригорщі різнокольорових кругляшків і тюбика клею. І відтепер ваше яскраве літнє взуття підійде під будь-яку сукню.
- Лайфхак 4. Атласна троянда
Якщо ви не боїтеся працювати з атласом, можливо, вас надихне ідея перетворити улюблені туфлі на ефектні бутони троянд. Тонкий каблук в зеленій тканині стає стеблом, а п'ята обрамляється пелюстками.
- Лайфхак 5. Як прибрати потертості
На взутті утворилися потертості або подряпини, і ви вирішили їх замаскувати?
Вкрийте поверхню клеєм.
А потім посипте сяючими блискітками.
У вас вийде коктейльний варіант взуття.
- Лайфхак 6. Як виправити носки
Збиті носки улюблених туфель можна легко виправити за лічені хвилини.
Єдине завдання – підібрати ідентичний лак для нігтів, але його вибір зараз такий великий, що це не важко.
Далі все просто – замажте лаком проблемне місце.
І туфлі знову можна носити.
- Лайфхак 7. І знову збиті носки
Інший варіант, як оновити проблемні носки – обклеїти їх паєтками.
- Лайфхак 8. Модні шльопанці
Підберіть шматочки тканини, які можна нашити на верх шльопанців – ви отримаєте нову пару взуття. У моді завжди джинсові мотиви.
- Лайфхак 19 Перефарбування
Старе потерте взуття можна просто пофарбувати. Тільки не забудьте заздалегідь його знежирити. Гарно виглядає фарба з голографічним ефектом.
- Лайфхак 10. Квітковий мотив
Хто може сказати, як ці туфлі виглядали спочатку? Та й чи треба згадувати, адже тепер вони просто шикарні.
Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:
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