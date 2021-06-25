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Як зі старого взуття зробити практично нове: лайфхаки для майстрів із фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 червня, 16:38
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Зручне і практичне взуття, навіть якщо воно втратило свою колишню привабливість, ще може послужити вам в оновленому вигляді: вдалі ідеї для хенд-мейду
Як переробити взуття. Колаж Сьогодні
Як переробити взуття. Колаж Сьогодні

Улюблені туфельки потерлися і втратили свою привабливість, хоча ногам в них як і раніше зручно, і шкода розлучатися? А нові босоніжки виглядають нудно і не підходять під літню сукню? Пропонуємо вам зайнятися корисним хенд-мейдом.

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Як зі старого взуття зробити нове: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ажурні туфлі

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Однотонна основа обклеюється гіпюром або іншою напівпрозорою тканиною, бажано стрейчевою, щоб краще викладалася. І ваше взуття набуває оновленого вигляду.

  • Лайфхак 2. Яскраві камені

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Нашийте або наклейте на нудні перетинки яскраві стрази або камінчики. Завдяки такому декору, взуття стане універсальним і підійде за кольором під будь-яке вбрання, тим більше – літнє.

  • Лайфхак 3. Веселі гудзики

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Туфлі легко можна реставрувати за допомогою пригорщі різнокольорових кругляшків і тюбика клею. І відтепер ваше яскраве літнє взуття підійде під будь-яку сукню.

  • Лайфхак 4. Атласна троянда

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Якщо ви не боїтеся працювати з атласом, можливо, вас надихне ідея перетворити улюблені туфлі на ефектні бутони троянд. Тонкий каблук в зеленій тканині стає стеблом, а п'ята обрамляється пелюстками.

  • Лайфхак 5. Як прибрати потертості

На взутті утворилися потертості або подряпини, і ви вирішили їх замаскувати?

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Вкрийте поверхню клеєм.

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

А потім посипте сяючими блискітками.

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

У вас вийде коктейльний варіант взуття.

  • Лайфхак 6. Як виправити носки

Збиті носки улюблених туфель можна легко виправити за лічені хвилини.

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Єдине завдання – підібрати ідентичний лак для нігтів, але його вибір зараз такий великий, що це не важко.

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Далі все просто – замажте лаком проблемне місце.

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

І туфлі знову можна носити.

  • Лайфхак 7. І знову збиті носки

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Інший варіант, як оновити проблемні носки – обклеїти їх паєтками.

  • Лайфхак 8. Модні шльопанці

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Підберіть шматочки тканини, які можна нашити на верх шльопанців – ви отримаєте нову пару взуття. У моді завжди джинсові мотиви.

  • Лайфхак 19 Перефарбування

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Старе потерте взуття можна просто пофарбувати. Тільки не забудьте заздалегідь його знежирити. Гарно виглядає фарба з голографічним ефектом.

  • Лайфхак 10. Квітковий мотив

Як переробити взуття
Як переробити взуття / Фото: Pinterest

Хто може сказати, як ці туфлі виглядали спочатку? Та й чи треба згадувати, адже тепер вони просто шикарні.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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