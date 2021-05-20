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Як використовувати старі колготки: ТОП-10 оригінальних лайфхаків

Сьогодні, 10:20

Непотрібні колготи принесуть багато користі в побуті і на дачі

Як використовувати діряві колготки
Як використовувати діряві колготки
Фото: Pinterest

Кілька пар непотрібних колгот, трохи креативу і наші лайфхаки стануть в нагоді тим, хто любить майструвати власноруч. Зі старих колгот і панчіх можна зробити купу корисних, практичних і прикольних речей.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня .

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Старі колготки знадобляться в побуті: Лайфхак

  • Лайфхак 1. Сушарка

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Один із найбільш популярних способів, як використовувати непотрібні колготки – складати в них цибулю і часник на зберігання. Виходить чудова вентиляція, ваші плоди просихають і не псуються всю зиму.

  • Лайфхак 2. Мочалки

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Капрон – підходящий матеріал для наведення порядку. Складіть панчіх у кілька шарів, прошийте або не туго зв'яжіть – у вас вийде зручна дешева мочалка, яку буде не шкода викинути.

  • Лайфхак 3. Миючий засіб

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Вдоскональте попередній лайфхак і запакуйте в прошиту колготную мочалку обмилки – такий інвентар зручно використовувати і в ванній, і на кухні.

  • Лайфхак 4. Матеріал для в'язання

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Якщо старі колготки порізати на тонкі смужки, з них виходять чудові в'язані килимки.

  • Лайфхак 5. Засіб проти молі

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Розріжте панчохи на невеликі частини, покладіть всередину трохи сухої лаванди, зв'яжіть кінці і покладіть у шафу. Крізь дрібну сіточку лаванда не висиплеться на полиці, зате запах пошириться по всій шафі, відлякуючи моль.

  • Лайфхак 6. Насадка на пилосос

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Особливо цінний лайфхак, якщо ви упустили на підлогу, на килим або під меблі якусь дрібницю., Натягніть панчіх на трубку пилососа – так ви легко знайдете загублений крихітний предмет. Пилосос його витягне, а капрон затримає.

  • Лайфхак 7. Заплатка на сітку

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Якщо на дверях порвалася москітна сітка, то ви зможете спокійно переночувати без комарів, якщо поставите капронову латочку на дірку. А при нагоді купіть нову сітку.

  • Лайфхак 8. Сито

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

Через капронові колготки зручно процідити фарбу або будь-яку іншу технічну рідину, в яку потрапило сміття.

  • Лайфхак 9. Підв'язка для рослин

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

З капрону виходять гарні мотузочки для підв'язки рослин на дачі – вони міцні, легкі, і можна відрізати будь-яку довжину.

  • Лайфхак 10. Іграшки

Як використовувати старі колготки
Як використовувати старі колготки
Фото: Pinterest

І нарешті, найкраща ідея для творчих людей – шити з колготок прикольні іграшки. Капрон – просто знахідка для любителів хендмейду. З нього можна моделювати веселі мордочки. А ще вам знадобиться синтепон, клаптики, тасьми, блискітки, гудзики, бісер і фантазія.

Раніше ми розповідали, як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків з фото.

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