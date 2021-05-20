Як використовувати старі колготки: ТОП-10 оригінальних лайфхаків
Непотрібні колготи принесуть багато користі в побуті і на дачі
Кілька пар непотрібних колгот, трохи креативу і наші лайфхаки стануть в нагоді тим, хто любить майструвати власноруч. Зі старих колгот і панчіх можна зробити купу корисних, практичних і прикольних речей.
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- Лайфхак 1. Сушарка
Один із найбільш популярних способів, як використовувати непотрібні колготки – складати в них цибулю і часник на зберігання. Виходить чудова вентиляція, ваші плоди просихають і не псуються всю зиму.
- Лайфхак 2. Мочалки
Капрон – підходящий матеріал для наведення порядку. Складіть панчіх у кілька шарів, прошийте або не туго зв'яжіть – у вас вийде зручна дешева мочалка, яку буде не шкода викинути.
- Лайфхак 3. Миючий засіб
Вдоскональте попередній лайфхак і запакуйте в прошиту колготную мочалку обмилки – такий інвентар зручно використовувати і в ванній, і на кухні.
- Лайфхак 4. Матеріал для в'язання
Якщо старі колготки порізати на тонкі смужки, з них виходять чудові в'язані килимки.
- Лайфхак 5. Засіб проти молі
Розріжте панчохи на невеликі частини, покладіть всередину трохи сухої лаванди, зв'яжіть кінці і покладіть у шафу. Крізь дрібну сіточку лаванда не висиплеться на полиці, зате запах пошириться по всій шафі, відлякуючи моль.
- Лайфхак 6. Насадка на пилосос
Особливо цінний лайфхак, якщо ви упустили на підлогу, на килим або під меблі якусь дрібницю., Натягніть панчіх на трубку пилососа – так ви легко знайдете загублений крихітний предмет. Пилосос його витягне, а капрон затримає.
- Лайфхак 7. Заплатка на сітку
Якщо на дверях порвалася москітна сітка, то ви зможете спокійно переночувати без комарів, якщо поставите капронову латочку на дірку. А при нагоді купіть нову сітку.
- Лайфхак 8. Сито
Через капронові колготки зручно процідити фарбу або будь-яку іншу технічну рідину, в яку потрапило сміття.
- Лайфхак 9. Підв'язка для рослин
З капрону виходять гарні мотузочки для підв'язки рослин на дачі – вони міцні, легкі, і можна відрізати будь-яку довжину.
- Лайфхак 10. Іграшки
І нарешті, найкраща ідея для творчих людей – шити з колготок прикольні іграшки. Капрон – просто знахідка для любителів хендмейду. З нього можна моделювати веселі мордочки. А ще вам знадобиться синтепон, клаптики, тасьми, блискітки, гудзики, бісер і фантазія.
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