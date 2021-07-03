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Як використовувати старе взуття: 8 креативних лайфхаків з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 липня, 10:25
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Прикраса, органайзер, ваза, горщик і навіть шпаківня – що іще корисного і потрібного можна зробити зі старого взуття, яке шкода викинути.
Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Сьогодні

Якщо взуття безнадійно зіпсоване, відновити і реанімувати улюблені туфлі з якихось причин уже не виходить, йому можна знайти гідне застосування в побуті та інтер'єрі.

Дивіться наші лайфхак, надихайтеся ідеями для хенд-мейду і створюйте цікаві вироби зі старих черевиків.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Що можна зробити зі старого взуття: креативні лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вінтажна річ

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Перше, що спадає на думку – використовувати витончені жіночі туфельки як декор. Існує багато ідей для вінтажних композицій із квітами, а ще бантиками, рюшами, оборочками, блискітками, гудзиками, намистинками. Включайте фантазію!

  • Лайфхак 2. Органайзер

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Улюблене взуття ще послужить вам в якості підставки для прикрас. Скачайте з поролону кілька валиків і щільно вставте їх паралельно один одному в туфлю. Тепер тут можна зберігати каблучки та іншу біжутерію.

  • Лайфхак 3. Ігольниця

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Дитячі пінетки цінні як пам'ять, з ними немає сил розлучитися? І не треба – перетворіть їх на милі ігольніци і булавочниці.

  • Лайфхак 4. Підставка під телефон

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Яких тільки немає підставок під мобільний! Чому б вам не зробити зручний і практичний тримач, пристосувавши під нього модну туфлю на високих підборах?

  • Лайфхак 5. Клумба

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Непотрібні черевики послужать вам на дачі. З них виходить прикольний декор для клумби. Розмістіть на доріжці черевики і посадіть у них квіти.

  • Лайфхак 6. Шпаківня

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Птахи будуть вам вдячні за такий надійний, міцний, м'який і комфортний будиночок. Головне, продумайте, щоб туди не добралися кішки.

  • Лайфхак 7. Квітковий горщик

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

А в жіночому черевичку чудово почуватимуться сукуленти та інші дрібні квіти. Таку красу можна поставити вдома на поличці або на робочому столі.

  • Лайфхак 8. Ваза

Що зробити із взуття
Що зробити із взуття / Фото: Pinterest

Абсолютно надійний, непромокальний і креативний варіант вази для пишного живого букета вийде з гумових чобітків.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

Раніше ми розповідали, що робити, щоб нове взуття не натирало ноги: 7 корисних порад.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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