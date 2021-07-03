Як використовувати старе взуття: 8 креативних лайфхаків з фото

Якщо взуття безнадійно зіпсоване, відновити і реанімувати улюблені туфлі з якихось причин уже не виходить, йому можна знайти гідне застосування в побуті та інтер'єрі.
Дивіться наші лайфхак, надихайтеся ідеями для хенд-мейду і створюйте цікаві вироби зі старих черевиків.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Що можна зробити зі старого взуття: креативні лайфхаки
- Лайфхак 1. Вінтажна річ
Перше, що спадає на думку – використовувати витончені жіночі туфельки як декор. Існує багато ідей для вінтажних композицій із квітами, а ще бантиками, рюшами, оборочками, блискітками, гудзиками, намистинками. Включайте фантазію!
- Лайфхак 2. Органайзер
Улюблене взуття ще послужить вам в якості підставки для прикрас. Скачайте з поролону кілька валиків і щільно вставте їх паралельно один одному в туфлю. Тепер тут можна зберігати каблучки та іншу біжутерію.
- Лайфхак 3. Ігольниця
Дитячі пінетки цінні як пам'ять, з ними немає сил розлучитися? І не треба – перетворіть їх на милі ігольніци і булавочниці.
- Лайфхак 4. Підставка під телефон
Яких тільки немає підставок під мобільний! Чому б вам не зробити зручний і практичний тримач, пристосувавши під нього модну туфлю на високих підборах?
- Лайфхак 5. Клумба
Непотрібні черевики послужать вам на дачі. З них виходить прикольний декор для клумби. Розмістіть на доріжці черевики і посадіть у них квіти.
- Лайфхак 6. Шпаківня
Птахи будуть вам вдячні за такий надійний, міцний, м'який і комфортний будиночок. Головне, продумайте, щоб туди не добралися кішки.
- Лайфхак 7. Квітковий горщик
А в жіночому черевичку чудово почуватимуться сукуленти та інші дрібні квіти. Таку красу можна поставити вдома на поличці або на робочому столі.
- Лайфхак 8. Ваза
Абсолютно надійний, непромокальний і креативний варіант вази для пишного живого букета вийде з гумових чобітків.
Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:
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