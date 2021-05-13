Як ефективно прочистити раковину, що забилася – лайфхак

Ці засоби є на кожній кухні

Як прочистити раковину Фото: Unsplash

Багато хто з нас стикався з проблемою, коли на кухні або у ванній забивається раковина, і вода в ній не проходить у злив. Якщо в неї потрапило щось велике, то без серйозного розборирання системи не обійтися.

Інша справа, коли засмічення раковини відбувається поступово, накопичуючи бруд, сміття, жир на стінках труб і зменшуючи просвіт для води. Адже навіть такий гігієнічний засіб, як мило, з часом налипає на трубах, зменшуючи просвіт і чіпляючи на себе сміття. Для такого випадку існує ефективний метод, який допоможе швидко звільнити стік.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Підготуйте необхідні інгредієнти:

200 г розпушувача для тіста,

півсклянки солі,

150 мл оцту,

окріп.

Як прочистити раковину: лайфхак

1. Змішайте сіль із розпушувачем і всипте цю суміш у злив.

Як прочистити раковину

2. Трохи нагрійте оцет і влийте його слідом у злив. Через хімічну реакцію засіб почне шипіти і пінитися.

Як прочистити раковину

3. За кілька хвилин залийте гарячу воду, щоб остаточно промити злив і труби.

Як прочистити раковину Фото: Unsplash

Раніше ми розповідали, як легко почистити килим без хімії: корисні лайфхаки .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися