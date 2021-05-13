Як ефективно прочистити раковину, що забилася – лайфхак
Ці засоби є на кожній кухні
Багато хто з нас стикався з проблемою, коли на кухні або у ванній забивається раковина, і вода в ній не проходить у злив. Якщо в неї потрапило щось велике, то без серйозного розборирання системи не обійтися.
Інша справа, коли засмічення раковини відбувається поступово, накопичуючи бруд, сміття, жир на стінках труб і зменшуючи просвіт для води. Адже навіть такий гігієнічний засіб, як мило, з часом налипає на трубах, зменшуючи просвіт і чіпляючи на себе сміття. Для такого випадку існує ефективний метод, який допоможе швидко звільнити стік.
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- 200 г розпушувача для тіста,
- півсклянки солі,
- 150 мл оцту,
- окріп.
1. Змішайте сіль із розпушувачем і всипте цю суміш у злив.
2. Трохи нагрійте оцет і влийте його слідом у злив. Через хімічну реакцію засіб почне шипіти і пінитися.
3. За кілька хвилин залийте гарячу воду, щоб остаточно промити злив і труби.
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