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Як швидко висушити речі: корисні лайфхаки для господинь

Вчора, 15:42

Екстрено висушити випраний одяг можна навіть за 5 хвилин

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі
Фото: Unsplash

Раніше ми вже розповідали, як правильно сушити білизну після прання, щоб речі сохли швидко, приємно пахли, мали красивий вигляд і навіть не потребували прасування. Але бувають ситуації, коли дуже-дуже потрібно, щоб блузка, спідниця або шкарпетки висохли якомога швидше. Наші маленькі хитрощі допоможуть вам висушити одяг за лічені хвилини.

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Поспішаєте на побачення, а улюблену блузку забули вчасно випрати, і тепер вона мокра. В офісі розлили каву на спідницю, і довелося випрати, а сидіти з мокрою плямою не естетично. В гостях з'ясувалося, що дитина промочила ноги, а сухих шкарпеток із собою немає. Та й просто не хочеться, щоб білизна довго теліпалася на мотузці. Читайте наші лайфхаки, як можна швидше висушити речі.

Як швидко висушити речі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Менше шарів і складок

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі
Фото: Unsplash

Почнемо з природного сушіння білизни. Дістаючи білизну з пральної машини, струсіть кожну річ різко, щоб ляснуло і розпрямилися всі складки тканини. А вішаючи на мотузку, старайтеся, щоб тканина була водносталь, розподіляйте речі вільніше, щоб було більше доступу для повітря – так сохнутиме набагато швидше.

  • Лайфхак 2. Більше повітря

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі
Фото: Unsplash

Футболку, светр, сукню, штани обов'язково розправте знизу так, щоб усередині утворився повітряний прошарок, а мокра тканина не злипалася – знову ж таки, щоб було більше повітря. Не забувайте регулярно перевертати і струшувати речі.

  • Лайфхак 3. Праска в допомогу

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі
Фото: Unsplash

Мокрий одяг можна швидше висушити за допомогою праски. Постеліть на дошку рушник і попрасуйте річ навиворіт. Також бажано це робити через світлу бавовняну тканину, яка візьме частину вологи на себе й убезпечить вашу річ від можливих дефектів. Повісьте одяг на плічка, а через 10 хвилин повторіть процедуру. Будьте обережні із синтетикою, вовною і шовком – коли мокра, така тканина під праскою може повести себе непередбачувано.

  • Лайфхак 4. Врятує рушник

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі
Фото: Unsplash

Вологу випрану річ розкладіть на сухому махровому рушнику, скачайте його в рулон і гарненько відтисніть. Рушник вбере частину води, і річ стане менш вологою. Далі можна сушити її звичайним способом на мотузці або під праскою. Цей же метод можна практикувати в пральній машині: після віджимання знову запустити останній режим, помістивши в барабан кілька сухих махрових рушників.

  • Лайфхак 5. Зробіть вітер

Як швидко висушити речі
Як швидко висушити речі

Так само, як і волосся після миття, мокру річ можна швидше висушити феном або тепловентилятором. Повісьте одяг на плічка, зафіксуйте його на мотузці, дверцятах шафи або спинці стільця. Ввімкніть фен і спрямуйте струмінь теплого повітря на одяг з усіх боків, тримаючи його на відстані пів метра. Дайте речі п'ятихвилинку для відпочинку, а потім повторіть процедуру.

Дивіться відеолайфхак: як за допомогою мотузки визначити, чи гарна ваша фігура:

Раніше ми розповідали, як зробити мішок для прання взуття власноруч.

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