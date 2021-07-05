Івана Купала-2021: як сплести вінок із живих квітів і трав

Традиційно вінок на голову плетуть із польових квітів, трави Іван-да-Мар'я, богородицької трави, ведмежого вуха і лопуха.

Вінок-оберіг на Івана Купала / Фото: Pixabay

В Україні наближається романтичне і водночас містичне свято – Івана Купала-2021. Це слов'янське свято багате на обряди і традиції. Мабуть, найпопулярнішим є збирання трав для плетіння вінка і спускання його у воду в ніч на Івана Купала.

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Щоб пустити вінок і таким чином поворожити на судженого-рядженого, спочатку необхідно подбати про те, щоб сплести такий атрибут свята своїми руками з живих квітів. НаІвана Купала традиційно плели вінок з трави Іван-да-Мар'я, богородицької трави, ведмежого вуха і лопуха.

Сьогодні віночки більше плетуть для залучення до літньої красі свята, не дотримуючись складу трав. Звичайно, вінок на Івана Купала можна купити, але краще зробити своїми руками.

Як сплести вінок власноруч

Як сплести вінок / Фото: Pinterest

Щоб сплести вінок, вам знадобляться свіжі квіти з довгими, гнучкими стеблами. Підійдуть ромашки, кульбаби, волошки, конюшина тощо. Не варто обривати листя – воно додасть вінку об'єму. Дуже красиво у вінку виглядають ягоди (зі стеблом). Складаємо разом два стебла квітки або з'єднуємо в пучок кілька найбільших квіток. Беремо наступну квітку, обмотуємо навколо перших її стебло. Кожну наступну квітку вплітаємо щільніше, ближче до попередніх. Продовжуємо додавати квіти і трави, поки вінок не підійде по обхвату голови. З'єднуємо кінці вінка разом. Вплітаємо всі закінчення стебел в основу вінка. Можна пов'язати місце з'єднання травою або стрічкою.

Як сплести вінок / Фото: Pinterest

Під час святкування Івана Купала, дівчата опускали вінки у воду і дивилися що з ним буде: якщо потоне – дівчина не вийде заміж в цьому році; якщо відплив від берега – наречений ходить зовсім близько.

Дивіться відео, як плести вінок, та про інші традиції й обряди на Івана Купала: