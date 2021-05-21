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Іменини в червні-2021: хто і коли відзначає день ангела

Сьогодні, 18:00

Частіше за інших іменини в червні-2021 відзначатимуть Іван і Олександр

З іменинами!
З іменинами!
Фото: Unsplash

Хто святкує іменини в червні 2021 року? Кого і коли потрібно вітати з днем ангела на початку літа? У кого намічається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на червень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

А поки не закінчився травень, не забувайте радувати оточуючих людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Дуже часто імена людям дають по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближче дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день червня 2021.

Іменини в червні-2021

1 червня – Дмитро на честь великого князя Димитрія Донського, а також Олександр, Анастасія, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Іван, Ігнатій, Іполит, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

2 червня – Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

3 червня – Андрій, Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

4 червня – Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.

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5 червня – Афанасій, Єфросинія, Леонтій, Марія, Михайло.

6 червня – Ксенія на честь святої блаженної Ксенії Петербурзької, а також Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір.

7 червня – Іван на честь Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також Олена, Інокентій, Федір.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

8 червня – Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карпо, Макар.

9 червня – Анастасія, Давид, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федора.

10 червня – Денис, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

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11 червня – Олександр, Андрій, Іван, Костянтин, Лука, Марія, Фаїна, Федот, Феодосія.

12 червня – Василь.

13 червня – Борис, Микола, Полікарп, Роман, Філіп, Христина.

14 червня – Іван на честь святого праведного Іоанна Кронштадського, Валеріан, Василь, Віра, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон.

15 червня – Іван, Никифор.

16 червня – Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня – Іван, Марія, Марфа, Назар, Петро, Софія.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

18 червня – Ігор на честь великого князя Ігоря Чернігівського, а також Іона, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.

19 червня – Георгій, Іларіон, Іона, Сусанна.

20 червня – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Валентин, Валерія, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Лев, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федот.

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21 червня – Федір на честь великомученика Феодора Стратилата, а також Василь, Єфрем, Константин.

22 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа.

23 червня – Олександр, Олексій, Антоніна, Василь, Іван, Микола, Никон, Павло, Тимофій, Феофан.

24 червня – Єфрем, Марія.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

25 червня – Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Іона, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

26 червня – Килина, Олександр, Олександра, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея, Сава, Яків.

27 червня – Олександр, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Мстислав, Микола, Павло.

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28 червня – Григорій, Єфрем, Іона, Касян, Лазар, Михайло, Модест, Федір.

29 червня – Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Никифор, Петро, Тихон, Феофан.

30 червня – Йосип, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Філіп.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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