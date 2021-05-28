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Гороскоп на сьогодні на картах Таро: Раки недооцінюють важливість прийдешньої події

Сьогодні, 08:09

Точний прогноз на 28 травня 2021 року по картах Таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 28 травня 2021 року на картах Таро каже, що Раки наблизилися до переломного моменту в своїй долі. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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  • Овен – карта дня Таро "Король жезлів"

Король жезлів
Король жезлів

Сприятливий день для розвитку вашої кар'єри. Ви гарно себе зарекомендуєте перед керівництвом, так що можете розраховувати на премію, підвищення і розвиток перспектив.

  • Телець – карта дня Таро "Смерть" (у перевернутому положенні)

Смерть – перевернута
Смерть – перевернута

Будьте готові, що події цього дня будуть буквально вибивати вас із колії. І що сильніше ви будете намагатися впливати на ситуацію, то більше проблем з'явиться. Краще просто перечекати.

  • Близнюки – карта дня Таро "Трійка кубків" (у перевернутому положенні)

Трійка кубків – перевернута
Трійка кубків – перевернута

Вам слід проявити обережність, щоб не потрапити під вплив емоцій. Цього дня буде велике бажання піддатися спокусам і порушити заборони. Постарайтеся не втрачати голову.

  • Рак – карта дня Таро "Страшний Суд"

Страшний Суд
Страшний Суд

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значущість, але вона змінить вашу подальшу долю, і почнеться новий етап.

  • Лев – карта дня Таро "Вісімка кубків"

Вісімка кубків
Вісімка кубків

Цього дня обставини потребуватимуть від вас рішучих дій. Не виключено, що ви потрапите в глухий кут, і вам доведеться кинути все і рухатися в протилежному напрямку.

  • Діва – карта дня Таро "Колісниця"

Колісниця
Колісниця

Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам під силу будь-яка справа, за яку ви візьметеся. І все завдяки проявленій дисципліні й організованості.

  • Терези – карта дня Таро "Король мечів"

Король мечів
Король мечів

Доля готова дати вам шанс позбутися проблеми, що хвилювала вас. Ситуація складається на вашу користь, тому труднощі будуть вирішуватися легко і без особливих зусиль із вашого боку.

  • Скорпіон – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків
Туз кубків

Чудовий день, що здатен принести вам багато радісних подій, позитив і навіть любов. Будьте готові до подарунків долі і приємних сюрпризів як вдома, так і на роботі.

  • Стрілець – карта дня Таро "Королева жезлів"

Королева жезлів
Королева жезлів

У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається задарма, блага потрібно заслужити.

  • Козеріг – карта дня Таро "Паж жезлів"

Паж жезлів
Паж жезлів

Готуйтеся до позитивних змін у діловій сфері. Діапазон великий – від зміни роботи до ремонту будинку. Ви рухаєтеся в правильному напрямку, і будете за це сповна винагороджені.

  • Водолій – карта дня Таро "Сімка мечів"

Сімка мечів
Сімка мечів

Обставини цього дня дадуть можливість діяти не дуже правдивими методами задля досягнення поставленої мети. Майте на увазі, що ви ризикуєте завдати шкоди своїй репутації.

  • Риби – карта дня Таро "Четвірка мечів"

Четвірка мечів
Четвірка мечів

На вас чекає день відпочинку і релаксу, які підуть вам на користь. Тому не дивуйтеся, якщо посеред дня ви відчуєте втому, бажання зануритися в себе і відійти від проблем.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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