Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні по картах Таро для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 07:05

Точний прогноз на 27 травня 2021 року по картах Таро: Леви і Скорпіони розбагатіють

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 27 травня 2021 року по картах Таро каже, що Левам день піднесе приємний подарунок, а Скорпіони отримають можливість збагатитися. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Читайте також:
Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку

  • Овен – карта дня Таро "Туз мечів" (у перевернутому положенні)

Туз мечів – перевернута
Туз мечів – перевернута

Ви налаштовані рішуче і неухильно, вас складно збити з наміченого курсу. Однак і оточуючі здатні дати вам рішучу відсіч, демонструючи своє невдоволення.

  • Телець – карта дня Таро "Маг" (у перевернутому положенні)

Маг – перевернута
Маг – перевернута

В цей день вам краще не брати участь у вирішенні важливих питань, тому що ви неадекватно сприймаєте ситуацію і схильні до скоєння помилок. Відкладіть усе на інший день.

  • Близнята – карта дня Таро "Десятка жезлів" (у перевернутому положенні)

Десятка жезлів – перевернута
Десятка жезлів – перевернута

Будьте готові до того, що вас захочуть використовувати або поексплуатувати: начальство, колеги, рідні та навіть ви самі. Намагайтеся не піддаватися тиску, від кого б він не виходив.

  • Рак – карта дня Таро "Лицар жезлів"

Лицар жезлів
Лицар жезлів

Не бійтеся при необхідності звернутися за підтримкою до професіонала в своїй області. Вам не відмовлять, а втручання у ваші справи і надана допомога будуть дуже доречними.

  • Лев – карта дня Таро "Туз пентаклів"

Туз пентаклів
Туз пентаклів

На вВас чекає чудовий день, який принесе гарний настрій, силу й енергію. Будьте готові до різних подарунків, призів та інших приємних сюрпризів у фінансовій сфері.

  • Діва – карта дня Таро "Дурень"

Дурень
Дурень

День пройде легко і вдало, будь-які справи будуть просуватися вільно, а проблеми вирішаться самі по собі. Вам важливо прийняти правильне рішення, від якого залежить ваша доля.

  • Терези – карта дня Таро "Відлюдник"

Відлюдник
Відлюдник

Постарайтеся відійти від вирішення будь-яких питань і проблем. Така поведінка буде єдино правильною для вас ув цей день. Подивіться на все начебто з боку з позиції спостерігача.

  • Скорпіон – карта дня Таро "Король пентаклів"

Король пентаклів
Король пентаклів

Цей день дасть вам чудові можливості для збагачення і поліпшення матеріального становища. Намагайтеся не псувати стосунки з людьми, від яких ви залежні.

  • Стрілець – карта дня Таро "Трійка жезлів"

Трійка жезлів
Трійка жезлів

У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається задарма, блага потрібно заслужити.

  • Козоріг – карта дня Таро "Страшний Суд"

Страшний Суд
Страшний Суд

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значимість, але вона змінить вашу подальшу долю, і почнеться новий етап.

  • Водолій – карта дня Таро "Імператриця"

Імператриця
Імператриця

У вас буде плідний день. Ви зможете багато чого досягти, зберігаючи при цьому спокій у душі. Використовуйте цей період, щоб привести в порядок найпроблемніші справи.

  • Риби – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків
Туз кубків

Чудовий день, який принесе радісні і позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Місячний календар на тиждень 24-30 травня 2021 року Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку Любовний гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку Фінансовий гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто розбагатіє
гороскоп знаки зодіаку таро
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19

Популярні статті

Вчора, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Вчора, 16:10Зірково

Після чуток про важкий стан Борис Мойсеєв вперше з'явився на зірковій вечірці

Вчора, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Вчора, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Вчора, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

25 травняЗдорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

25 травняЗірково

Сергій Притула став батьком втретє

25 травняСмачно

Класичний рецепт кексів у формочках

25 травняСмачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

25 травняЗдорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

25 травняФаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

25 травняСмачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

25 травняЗірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
9 звезд Голливуда со славянскими корнями
9 звезд Голливуда со славянскими корнями
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти