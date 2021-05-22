Гороскоп на сьогодні по картах Таро для всіх знаків зодіаку

Точний прогноз на 22 травня 2021 року по картах Таро: Тельці і Раки, будьте обережні

Гороскоп за картами Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2021 року, по картах Таро каже, що Тельцям і Ракам необхідно проявити обережність і вдумливість у вчинках. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Овен – карта дня Таро "Королева жезлів"

Королева жезлів

Хороший день для будь-яких починань, що стосуються таких важливих сфер життя, як кар'єра, бізнес і фінанси. Можете довіритися впливовій жінці – саме вона надасть підтримку.

Телець – карта дня Таро "П'ятірка мечів" (у перевернутому положенні)

П'ятірка мечів – перевернута

Не найкращий день, вам слід проявити обережність і вдумливість, інакше ви можете стати жертвою наклепу. При цьому важливо втриматися від подібних методів і не обманювати.

Близнята – карта дня Таро "П'ятірка жезлів"

П'ятірка жезлів

Головною мотивацією дня в робочих питаннях буде дух змагання і суперництва. Вам належить весь час доводити оточуючим свою перевагу і компетентність.

Рак – карта дня Таро "Туз пентаклів" (у перевернутому положенні)

Туз пентаклів – перевернута

На вас чекає приємна фінансова удача. Але будьте обережні: у прагненні розбагатіти не піддавайтеся спокусі жадібності й заздрості. Інакше ці якості відлякають благополуччя.

Лев – карта дня Таро "Десятка кубків"

Десятка кубків

Чудовий день, про який закохані пари можуть тільки мріяти. Найкраще провести його разом зі своєю сім'єю і коханими людьми. Гармонія і взаєморозуміння вам забезпечені.

Діва – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків

Прекрасний день, який принесе радісні і позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.

Терези – карта дня Таро "Закохані"

Закохані

Це чудовий день для любові. Ваші старання, спрямовані на партнера, не пройдуть непоміченими і принесуть добрі плоди. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях.

Скорпіон – карта дня Таро "Трійка жезлів"

Трійка жезлів

У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається задарма, блага потрібно заслужити.

Стрілець – карта дня Таро "Вісімка жезлів"

Вісімка жезлів

В цей день всі задумані справи будуть виходити на подив легко і без проблем. Ви здатні просто не помічати жодних перешкод. Тим більше що їх і не буде на вашому шляху.

Козоріг – карта дня Таро "Трійка мечів"

Трійка мечів

Це не найкращий ваш день. Вас може обдурити або навіть зрадити людина, якій ви довіряли. Постарайтеся подолати біль розчарування і докопатися до причини такої поведінки.

Водолій – карта дня Таро "Сонце" (у перевернутому положенні)

Сонце – перевернута

На вас чекає чудовий сонячний день. Він принесе вам бадьорість, силу, енергійність і виконання задуманого. Але будьте обережні, щоб успіх не запаморочив вам голову.

Риби – карта дня Таро "Паж пентаклів" (у перевернутому положенні)

Паж пентаклів – перевернута

Карта дня попереджає, щоб ви були акуратніше в сфері матеріальних цінностей і не смітили грошима. Довірливість – ваш ворог. А тому не піддавайтеся на авантюри.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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