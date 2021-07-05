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Ворожіння на Івана Купала: найточніші прогнози чарівної ночі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 липня, 17:10
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Поворожіть купальської ночі і дізнайтеся про своє майбутнє: цікаві і популярні види ворожінь
Найкращі ворожіння на Івана Купала
Найкращі ворожіння на Івана Купала / Фото: Depositphotos

Незабаром вночі, з 6 на 7 липня, настане чарівна Купальська ніч. З давніх-давен це народне свято вважалося часом передбачень, ворожби і дівочих ворожінь на судженого, бажання, щасливу долю та майбутнє. Як правильно проводити ритуали на Івана Купала, які цікаві й правдиві ворожіння наших прабабусь дійшли до наших днів, вам розкажуть Life Сьогодні.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Ворожіння на Івана Купала по тіні

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У ніч на Івана Купала треба взяти аркуш паперу і зім'яти його руками у не дуже тугий клубок, щоб він прийняв химерну форму. Покладіть папір на тарілку і підпаліть. Обережно піднесіть до стіни тарілку зі згорілим папером і уважно розгляньте тінь. За тією асоціацією і формами, що ви побачите, можна судити про ваше майбутнє.

Ворожіння по каблучці на Івана Купала

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У Купальську ніч загадайте про свого судженого, візьміть стакан із водою і опустіть у нього каблучку, бажано обручку. Уважно подивіться крізь воду в середину каблучки – в ній проявиться образ вашого судженого.

День Івана Купала: ворожіння на траві

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Вранці на Івана Купала зірвіть дві довгі тонкі травинки. Одна з них має бути трохи коротша за іншу – вона символізує дівчину, а довга – хлопця, на якого загадали. Ці травинки потрібно вставити в щілину у паркані поруч одна з одною і спостерігати за ними, коли вони підсихатимуть. Якщо травинки наближаються одна до одної – значить, можна чекати на пропозицію з боку хлопця. Якщо ж довга травинка йде в інший бік від короткої, значить, чоловік байдужий до дівчини.

Ворожіння на квітах на Івана Купала

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Вранці на Івана Купала налийте води в миску і помістіть туди дві літніх квітки без стебел – вони символізують пару. Якщо квіточки попливуть в різні боки, пара розпадеться. А ось якщо вони зійдуться і триматимуться разом – на закоханих чекають міцні і тривалі стосунки.

Купальська ніч: ворожіння на бажання

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У ніч на Івана Купала візьміть нову коробку сірників і загадайте бажання або запитання, відповідь на яке вам потрібно дізнатися. Потім витягуйте по одному сірники з коробки, примовляючи на кожен "збудеться" – "не збудеться" або "любить" – "не любить". Останній сірник і буде відповіддю на ваше запитання.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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