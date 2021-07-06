Vogue UA представить масштабний арт-проект 30 обкладинок від українських художників

Перший арт-номер Vogue UA вийшов у світ в 2014 році, на його обкладинці була Марина Абрамович. З тих пір було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проектами видатних художників

Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників / Фото: пресслужба

30 липня в Центрі сучасного мистецтва М17 відкривається виставка "Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників". Масштабний арт проєкт журналу Vogue UA присвячений 30-річчя Незалежності України і демонструє погляд художників на тему майбутнього. Серед учасників – Арсен Савадов, Павло Маков, Ілля Чичкан, Ілля Ісупов, Валерія Трубіна, Маша Шубіна, Олена Ємчук. Несподівані і провокативні роботи стануть основою виставки в М17, Діджитал-проекту в соціальних мережах журналу і будуть опубліковані в колекційному номері Vogue UA (липень-серпень 2021).

Перший арт-номер Vogue UA вийшов у світ в 2014 році, на його обкладинці була Марина Абрамович – одна з головних фігур в сучасному мистецтві. З тих пір було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проектами видатних художників – Ванесси Бікрофт, Олімпії Скеррі, Нан Голдін, Коко Капітан, Пола Мпагі Сепуя. У цьому році 30 художників створили власні версії обкладинки українського Vogue, представивши своє бачення теми Future ( "Майбутнє").

Головний редактор Vogue UA Філіп Власов прокоментував ідею проекту так:

Ми звикли жити сьогоднішнім днем, але "сьогодні" настільки непередбачуване, що ми вирішили пофантазувати про час, в якому хочеться жити, і подивитися на наше з вами майбутнє очима українських художників.

30 художників – 30 різних поглядів на світ і майбутнє. Віталій Кравець розмірковує над безвихіддю екологічного майбутнього планети на прикладі особистої для кожного українця катастрофи – чорнобильської аварії. Непередбачуваність втілена в триптиху "Мутація" скульптора Олексія Золотарьова. Звичні речі в подальшому виглядають інакше – мутують. Але, згідно із законами світобудови, нам гарантований баланс. І метр свіжої зеленої трави в фотороботі Тіберія Сільваші дає відчуття простору – символу необмежених можливостей і свободи.

Куратор виставки Світлана Старостенко розповіла про дискурс проекту:

Дискурс проекту – майбутнє у всьому його різноманітті. У художників немає мети його передбачити. Але вони, кожен у своїй особливій манері, висловлюють якусь колективну пам'ять, тривожність сьогоднішнього дня, передчуття прийдешніх подій. Виставка виходить ретроспективою і анонсом одночасно. Є у мистецтва така унікальна властивість: проживати майбутнє вже сьогодні, представляючи ідеальне – доконаним.

Участники проекту:

Дарина Альошкіна

Юлія Бєляєва

Артем Волокітін

Василина Врублевська

Василь Грубляк

Олена Ємчук

Олексій Золотарьов

Ілля Ісупов

Алевтина Кахідзе

Віталій Кравець

Микита Кравцов

Марія Куликовська

Павло Маков

Роман Мінін

Ілля Новгородов

Маша Прошковська

Влада Ралко

Маша Рева та Іван Грабко

Арсен Савадов

Ольга Оттенхейм-Селіщева

Юрій Сівірін

Тіберій Сільваші

Микола Толмачов

Валерія Трубіна

Леся Хоменко

Ілля Чичкан

Маша Шубіна

Julie Poly

Synchrodogs

Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki

Куратор проекту – Світлана Старостенко.

Виставка буде працювати в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.

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