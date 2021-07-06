Vogue UA представить масштабний арт-проект 30 обкладинок від українських художників

30 липня в Центрі сучасного мистецтва М17 відкривається виставка "Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників". Масштабний арт проєкт журналу Vogue UA присвячений 30-річчя Незалежності України і демонструє погляд художників на тему майбутнього. Серед учасників – Арсен Савадов, Павло Маков, Ілля Чичкан, Ілля Ісупов, Валерія Трубіна, Маша Шубіна, Олена Ємчук. Несподівані і провокативні роботи стануть основою виставки в М17, Діджитал-проекту в соціальних мережах журналу і будуть опубліковані в колекційному номері Vogue UA (липень-серпень 2021).
Перший арт-номер Vogue UA вийшов у світ в 2014 році, на його обкладинці була Марина Абрамович – одна з головних фігур в сучасному мистецтві. З тих пір було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проектами видатних художників – Ванесси Бікрофт, Олімпії Скеррі, Нан Голдін, Коко Капітан, Пола Мпагі Сепуя. У цьому році 30 художників створили власні версії обкладинки українського Vogue, представивши своє бачення теми Future ( "Майбутнє").
Головний редактор Vogue UA Філіп Власов прокоментував ідею проекту так:
Ми звикли жити сьогоднішнім днем, але "сьогодні" настільки непередбачуване, що ми вирішили пофантазувати про час, в якому хочеться жити, і подивитися на наше з вами майбутнє очима українських художників.
30 художників – 30 різних поглядів на світ і майбутнє. Віталій Кравець розмірковує над безвихіддю екологічного майбутнього планети на прикладі особистої для кожного українця катастрофи – чорнобильської аварії. Непередбачуваність втілена в триптиху "Мутація" скульптора Олексія Золотарьова. Звичні речі в подальшому виглядають інакше – мутують. Але, згідно із законами світобудови, нам гарантований баланс. І метр свіжої зеленої трави в фотороботі Тіберія Сільваші дає відчуття простору – символу необмежених можливостей і свободи.
Куратор виставки Світлана Старостенко розповіла про дискурс проекту:
Дискурс проекту – майбутнє у всьому його різноманітті. У художників немає мети його передбачити. Але вони, кожен у своїй особливій манері, висловлюють якусь колективну пам'ять, тривожність сьогоднішнього дня, передчуття прийдешніх подій. Виставка виходить ретроспективою і анонсом одночасно. Є у мистецтва така унікальна властивість: проживати майбутнє вже сьогодні, представляючи ідеальне – доконаним.
Участники проекту:
- Дарина Альошкіна
- Юлія Бєляєва
- Артем Волокітін
- Василина Врублевська
- Василь Грубляк
- Олена Ємчук
- Олексій Золотарьов
- Ілля Ісупов
- Алевтина Кахідзе
- Віталій Кравець
- Микита Кравцов
- Марія Куликовська
- Павло Маков
- Роман Мінін
- Ілля Новгородов
- Маша Прошковська
- Влада Ралко
- Маша Рева та Іван Грабко
- Арсен Савадов
- Ольга Оттенхейм-Селіщева
- Юрій Сівірін
- Тіберій Сільваші
- Микола Толмачов
- Валерія Трубіна
- Леся Хоменко
- Ілля Чичкан
- Маша Шубіна
- Julie Poly
- Synchrodogs
- Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki
Куратор проекту – Світлана Старостенко.
Виставка буде працювати в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.
Подивіться також виставку Чорнобиль на ВДНГ – докладніше в відео:
Тим часом Джилл Байден в розкішному вбранні прикрасила серпневий номер американського Vogue.