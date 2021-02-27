Це хочуть всі: 15 наймодніших подарунків на 8 Березня
Ми зібрали список трендових речей цього року
Нещодавно ми вибирали подарунки до Дня святого Валентина, а тепер наближається ще один привід порадувати коханих (хоча на цей раз тільки пані) – Міжнародний жіночий день.
Якщо хочете вразити дорогу вам жінку – погасіть кредит на її картці. А якщо шукаєте щось із демократичнішим цінником – дивіться наш топ трендових "хочу", про які розповість майже кожна жінка.
Персні
Великі прикраси, які впадають в око, – один із трендів цього року. Доберіть кілька каблучок, які можна поєднувати одна з одною.
Ціна: від 5729 грн.
Піжама
Піжама з гладенької тканини – неймовірний кайф. Плюс такої шовкової двійки в тому, що кожну її частину, чи то сорочка, чи штани, можна носити в теплий сезон, комбінуючи з іншим одягом.
Ціна: 785 грн.
Сумка
Мода на сумку-багет поступово проходить, а на заміну їй готується сумка в мінімалістичному стилі. У таку зручно покласти пляшку вина, ключі й смартфон. А що іще потрібно?
Ціна: 3600 грн.
Фен або стайлер Dyson
Про девайс від Дайсон насправді мріє кожна друга дівчина. Вибирайте фен або стайлер – у будь-якому разі вам щиро подякують.
Ціна: 12 990 грн.
Келихи
Перед красивими келихами не втримається жодна жінка. Слово честі! Особливо якщо до набору додати пляшку її улюбленого напою.
Ціна: від 230 грн.
Посуд
Ще один ідеальний подарунок для тих, хто любить красу в усьому. Пляшки з кольорового скла ідеальні в кадрі.
Ціна: 350 грн.
Бра
Бра і бюст'є – абсолютні фаворити цього року. Як і корсети, до речі. Класний варіант – з імітацією татуйовання.
Ціна: 650 грн.
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Кольорова каблучка
Рожевий агат, безсумнівно, прихилив серця дівчат. Тому каблучка із цього каменю – одна з найкращих ідей для подарунка.
Ціна: від 150 грн.
Палетка Huda Beauty
Тут слова зайві. Чудова пігментація і вдала палітра Mercury Retrograde. Любителька яскравих мейків оцінить.
Ціна: 2240 грн.
Свічка
На піку популярності в Instagram-блогерів сьогодні соєві свічки. Вони можуть бути у вигляді фігури або ж стандартні – у склянці. І те й інше просто краса.
Ціна: від 145 грн.
Нефритовий ролер
Цей масажер для обличчя – справжній бестселер. За умови регулярного використанні зменшується набряклість обличчя, поліпшується кровопостачання і розгладжується шкіра.
Ціна: 879 грн.
Окуляри
Прямокутні окуляри будуть на піку популярності в сезоні весна-літо 2021. Запевняємо, це придбання точно стане одним з найкращих.
Ціна: від 200 грн.
Топ з квадратним вирізом
Взагалі це може бути навіть боді. Головне – трендовий виріз і м'який колір – рожевий, ліловий або бежевий.
Ціна: 750 грн.
Аромат
Парфумована вода з квітковими та солодкими нотками – класика, яка завжди тішить.
Ціна: 2730 грн.
Рум'яна серця
Ще один мейкап-хіт – запечені рум'яна I Heart Revolution Blushing Hearts. Виглядають дуже красиво не тільки в пакованні, а й на обличчі.
Ціна: 319 грн.
Сподіваємося, ми надихнули вас на купівлю классного подарунка до 8 Березня. А якщо і цього вам мало, загляньте в матеріал що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для улюблених жінок. Там теж є багато цікавого.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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